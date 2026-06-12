プラズマ滅菌モジュールの世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352207/images/bodyimage1】
【エグゼクティブサマリー：なぜ今、プラズマ滅菌モジュールなのか】
世界の医療現場および産業施設において、感染制御と空気質浄化への要求はかつてないほど高まっています。従来の薬剤噴霧や紫外線照射では対応困難な、リアルタイムかつ持続的な滅菌・除菌・ウイルス除去を実現する技術として、プラズマ滅菌モジュールへの注目が集まっています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら） ▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254222/plasma-sterilization-module
Global Info Research（所在地：東京都中央区）がこのたび発表した最新調査レポート 「プラズマ滅菌モジュールの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 は、この成長産業の全体像を、定量データと定性分析の両面から網羅的に解明するものです。本市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5% で拡大し、市場規模は1.5兆円（2023年実績ベース）から3.2兆円に達すると見込まれています。
【製品定義と技術優位性：なぜ「プラズマ」なのか】
プラズマ滅菌モジュールとは、大気圧または低圧環境下で発生させたプラズマを利用し、空中浮遊菌、ウイルス、悪臭成分を化学反応により分解・除去する装置の中核ユニットです。その優位性は以下の点に集約されます。
即効性と持続性：運転開始と同時に空気質を改善し、空気感染リスクを低減
省スペース設計：小型・軽量でありながら高効率な設計が可能で、既存の空調設備や換気システムへの組み込みに適する
環境適合性：薬剤を使用せず、残留物質を発生させないため、人体や機器への負荷が極めて低い
特に、医療現場では過熱蒸気滅菌が適用できない内視鏡や電子機器などの低耐熱性医療機器の滅菌需要を捉え、低温水素 peroxide プラズマ技術の採用が拡大しています。過酸化水素プラズマ技術は最も進歩した滅菌技術の一つであり、毒性副産物を生じることなく最高レベルの滅菌効果を達成します。
【主要企業の競争環境：グローバル市場シェア分析】
本レポートでは、プラズマ滅菌モジュール市場の主要企業として以下の企業を取り上げ、販売量、売上、市場シェアを詳細に分析しています。
NIDS、TDK、Philips、Panasonic、Daikin、Honeywell、Sterimaxx、VitroSteril Air、Sterile Safequip and Chemicals LLP、Vhophthalmics、Eiligplaz、TEKNOMAR、Zike、安徽中科大禹科技
このうち電機・空調大手（フィリップス、パナソニック、ダイキン、ハネウェル）は、既存の空気清浄機や空調製品にプラズマモジュールを標準搭載することでB2C市場でのプレゼンスを拡大しています。一方、NIDSやTDKなどの電子部品メーカーは、OEM供給を通じて産業用・医療用機器メーカーとの協業を強化しています。
また、中国市場においては紫科装備（Zike） や安徽中科大禹科技などのローカル企業が台頭しており、価格競争力と政府調達網を武器にアジア市場でのシェアを伸ばしています。
【セグメント別分析：成長を牽引する製品と用途】
製品タイプ別（滅菌率による分類）
Above 99%：エントリーモデル。軽度の抗菌・脱臭用途（一般家庭、小規模オフィス）
Above 99.9%：中級モデル。商業施設、飲食店、学校など
Above 99.99%：ハイエンドモデル。医療施設、クリーンルーム、医薬品製造現場
【エグゼクティブサマリー：なぜ今、プラズマ滅菌モジュールなのか】
世界の医療現場および産業施設において、感染制御と空気質浄化への要求はかつてないほど高まっています。従来の薬剤噴霧や紫外線照射では対応困難な、リアルタイムかつ持続的な滅菌・除菌・ウイルス除去を実現する技術として、プラズマ滅菌モジュールへの注目が集まっています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら） ▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254222/plasma-sterilization-module
Global Info Research（所在地：東京都中央区）がこのたび発表した最新調査レポート 「プラズマ滅菌モジュールの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 は、この成長産業の全体像を、定量データと定性分析の両面から網羅的に解明するものです。本市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5% で拡大し、市場規模は1.5兆円（2023年実績ベース）から3.2兆円に達すると見込まれています。
【製品定義と技術優位性：なぜ「プラズマ」なのか】
プラズマ滅菌モジュールとは、大気圧または低圧環境下で発生させたプラズマを利用し、空中浮遊菌、ウイルス、悪臭成分を化学反応により分解・除去する装置の中核ユニットです。その優位性は以下の点に集約されます。
即効性と持続性：運転開始と同時に空気質を改善し、空気感染リスクを低減
省スペース設計：小型・軽量でありながら高効率な設計が可能で、既存の空調設備や換気システムへの組み込みに適する
環境適合性：薬剤を使用せず、残留物質を発生させないため、人体や機器への負荷が極めて低い
特に、医療現場では過熱蒸気滅菌が適用できない内視鏡や電子機器などの低耐熱性医療機器の滅菌需要を捉え、低温水素 peroxide プラズマ技術の採用が拡大しています。過酸化水素プラズマ技術は最も進歩した滅菌技術の一つであり、毒性副産物を生じることなく最高レベルの滅菌効果を達成します。
【主要企業の競争環境：グローバル市場シェア分析】
本レポートでは、プラズマ滅菌モジュール市場の主要企業として以下の企業を取り上げ、販売量、売上、市場シェアを詳細に分析しています。
NIDS、TDK、Philips、Panasonic、Daikin、Honeywell、Sterimaxx、VitroSteril Air、Sterile Safequip and Chemicals LLP、Vhophthalmics、Eiligplaz、TEKNOMAR、Zike、安徽中科大禹科技
このうち電機・空調大手（フィリップス、パナソニック、ダイキン、ハネウェル）は、既存の空気清浄機や空調製品にプラズマモジュールを標準搭載することでB2C市場でのプレゼンスを拡大しています。一方、NIDSやTDKなどの電子部品メーカーは、OEM供給を通じて産業用・医療用機器メーカーとの協業を強化しています。
また、中国市場においては紫科装備（Zike） や安徽中科大禹科技などのローカル企業が台頭しており、価格競争力と政府調達網を武器にアジア市場でのシェアを伸ばしています。
【セグメント別分析：成長を牽引する製品と用途】
製品タイプ別（滅菌率による分類）
Above 99%：エントリーモデル。軽度の抗菌・脱臭用途（一般家庭、小規模オフィス）
Above 99.9%：中級モデル。商業施設、飲食店、学校など
Above 99.99%：ハイエンドモデル。医療施設、クリーンルーム、医薬品製造現場