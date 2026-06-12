「トラッキング＆トレーシングソリューション市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「トラッキング＆トレーシングソリューション市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測-Track and Trace Solutions Market - Global Forecast To 2031」の販売を2026年6月12日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
トラッキング＆トレーシングソリューション市場は、2026年の82億米ドルから2031年には147億3,000万米ドルへと成長し、年平均成長率（CAGR）は12.4%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
この成長は主に、医薬品、食品、医療機器、化粧品分野における製品認証、サプライチェーンの可視化、および規制要件への需要の高まりに起因しています。生産ライン、倉庫、流通業者からエンドユーザーに至るまで製品を追跡するために、シリアル化、集約、バーコード、RFID、NFC、画像検査、クラウドベースのトレーサビリティ技術への投資が増加しています。さらに、製造業者の間で、コンプライアンス遵守にとどまらず、迅速なリコール管理、偽造防止対策、パートナーとのコミュニケーション、プロセス管理のためにトラッキング（追跡）＆トレーシング技術を活用する傾向が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、市場リーダーや新規参入企業に対し、トラッキング（追跡）＆トレーシングソリューション市場および各サブセグメントの収益予測に関する最も正確な情報を提供します。また、関係者が競争環境を理解し、より的確な事業展開と適切な市場参入戦略の策定に役立つ洞察を得るのに役立ちます。さらに、市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
トラッキング（追跡）＆トレーシングソリューション市場の成長に影響を与える主要な推進要因（シリアル化に関する厳格な規制と基準、メーカーによるブランド保護への注力の高まり、包装関連製品のリコール増加、ジェネリック医薬品およびOTC医薬品市場の急成長、医療機器産業の成長）、阻害要因（シリアル化および集約化の導入期間の長さ、技術導入にかかる莫大な初期費用）、機会（海外医薬品製造の増加、製品のリモート認証、研究開発における著しい技術進歩、食品トレーサビリティ市場の成長）、および課題（シリアル化および集約化に関する共通基準の欠如、偽造防止技術の不足）。
●製品開発／イノベーション：トラッキング（追跡）＆トレーシングソリューション市場における今後の技術、研究開発活動、製品およびサービスの発売に関する詳細な洞察。
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報。本レポートは、様々な地域におけるトラッキング（追跡）＆トレーシングソリューション市場を分析しています。
●市場の多様化：追跡・監視ソリューション市場における新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する包括的な情報を提供します。
●競合分析：Antares Vision S.p.A（イタリア）、Axway（フランス）、OPTEL GROUP（カナダ）、TraceLink Inc.（米国）、Syntegon Technology GmbH（ドイツ）、ACG（インド）、Marchesini Group S.p.A.（イタリア）、Markem-Imaje（Dover社傘下、スイス）など、主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に分析します。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
トラッキング＆トレーシングソリューション市場は、2026年の82億米ドルから2031年には147億3,000万米ドルへと成長し、年平均成長率（CAGR）は12.4%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
この成長は主に、医薬品、食品、医療機器、化粧品分野における製品認証、サプライチェーンの可視化、および規制要件への需要の高まりに起因しています。生産ライン、倉庫、流通業者からエンドユーザーに至るまで製品を追跡するために、シリアル化、集約、バーコード、RFID、NFC、画像検査、クラウドベースのトレーサビリティ技術への投資が増加しています。さらに、製造業者の間で、コンプライアンス遵守にとどまらず、迅速なリコール管理、偽造防止対策、パートナーとのコミュニケーション、プロセス管理のためにトラッキング（追跡）＆トレーシング技術を活用する傾向が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、市場リーダーや新規参入企業に対し、トラッキング（追跡）＆トレーシングソリューション市場および各サブセグメントの収益予測に関する最も正確な情報を提供します。また、関係者が競争環境を理解し、より的確な事業展開と適切な市場参入戦略の策定に役立つ洞察を得るのに役立ちます。さらに、市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
トラッキング（追跡）＆トレーシングソリューション市場の成長に影響を与える主要な推進要因（シリアル化に関する厳格な規制と基準、メーカーによるブランド保護への注力の高まり、包装関連製品のリコール増加、ジェネリック医薬品およびOTC医薬品市場の急成長、医療機器産業の成長）、阻害要因（シリアル化および集約化の導入期間の長さ、技術導入にかかる莫大な初期費用）、機会（海外医薬品製造の増加、製品のリモート認証、研究開発における著しい技術進歩、食品トレーサビリティ市場の成長）、および課題（シリアル化および集約化に関する共通基準の欠如、偽造防止技術の不足）。
●製品開発／イノベーション：トラッキング（追跡）＆トレーシングソリューション市場における今後の技術、研究開発活動、製品およびサービスの発売に関する詳細な洞察。
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報。本レポートは、様々な地域におけるトラッキング（追跡）＆トレーシングソリューション市場を分析しています。
●市場の多様化：追跡・監視ソリューション市場における新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する包括的な情報を提供します。
●競合分析：Antares Vision S.p.A（イタリア）、Axway（フランス）、OPTEL GROUP（カナダ）、TraceLink Inc.（米国）、Syntegon Technology GmbH（ドイツ）、ACG（インド）、Marchesini Group S.p.A.（イタリア）、Markem-Imaje（Dover社傘下、スイス）など、主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容を詳細に分析します。