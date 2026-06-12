株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、全国の観光施設に特化した人材サービスを中心に事業を展開しています。運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、リゾートバイト求人数No.1（*1）・口コミ掲載数No.1（*2）のサイトとして、多くのユーザーに利用されています。

この度、リゾートバイトダイブは、オーディオブック書籍ラインナップ数No.1（*3）のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」を展開する株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）とリゾートバイト応援アライアンスを締結いたしました。

本提携により、ダイブの登録スタッフを対象に、「audiobook.jp」の聴き放題プラン（月額1,330円）を初回30日間無料で利用できる特別キャンペーンを開始いたします。



オーディオブック書籍ラインナップ数No.1『audiobook.jp』



ダイブ限定『オーディオブック 初回30日間無料キャンペーン』概要

【キャンペーン内容】

audiobook.jp の聴き放題プランが、ダイブスタッフ限定！初回30日間無料

【対象者】

リゾートバイトダイブに登録がある方

【キャンペーン開始日】

2026年6月12日（金）

▼キャンペーン詳細ページ

https://resortbaito-dive.com/campaigns/audiobook







本提携の背景

リゾートバイトは、全国各地の観光地やリゾート地で働きながら、新たな出会いや地域との交流を楽しめる働き方として、若年層を中心に多くの方に支持されています。近年では、リゾートバイトを単なる就業機会としてだけでなく、自身の成長や将来のキャリア形成につなげたいと考える方も増えています。

その一方で、「学びたい気持ちはあるものの、読書が苦手」「まとまった勉強時間を確保するのが難しい」といった声も少なくありません。

こうした背景を受け、ダイブではリゾートバイト期間中のスキマ時間をより有意義な時間として活用いただくため、耳で読書や学習ができるオーディオブックサービス「audiobook.jp」と提携いたしました。

今後の展望

ダイブは、「一生モノの『あの日』を創り出す。」という、その人の人生の転機となるような経験や時間を届けることをミッションに掲げ、リゾートバイトを通じて人生を豊かにする体験の提供に取り組んでいます。

今回の提携は、単なる就業機会の提供にとどまらず、「働く」「旅する」「学ぶ」を掛け合わせた新しいリゾートバイト体験を実現する取り組みの一環です。

今後は、ダイブスタッフがリゾートバイト期間中に自己成長やスキルアップにも取り組める環境づくりを推進するとともに、さまざまな企業・サービスとの連携を通じて、リゾートバイトの体験価値向上を目指してまいります。

audiobook.jp について





audiobook.jpは、株式会社オトバンクが運営する、オーディオブック書籍ラインナップ数No.1（*3）のオーディオブック配信サービスです。2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。2024年2月に会員数が300万人を突破しました。サービスの公式アンバサダーを務める米メジャーリーグ・菊池雄星投手も、移動中やトレーニング中のインプット習慣として活用しており、「忙しくても学び続けたい方」に支持されています。

株式会社オトバンク：https://www.otobank.co.jp/

audiobook.jp：https://audiobook.jp/

リゾートバイトとは

リゾートバイトとは、全国の観光地にあるホテルや旅館、テーマパーク、スキー場などで住み込みで働く仕事です。

勤務期間は3ヶ月程度が一般的で、寮費・水道光熱費が無料のケースも多く、食事付きの求人もあるため、生活コストを抑えながら働けます。

ほとんどの方が未経験からスタートするため、特別なスキルや資格がなくても挑戦できる点も特徴です。

（*1）調査概要：リゾートバイト専門の求人サイトにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年10月15日～2025年10月20日

（*2）リゾートバイト施設で就労した方の口コミ掲載数 2026年3月30日時点 自社調べ

（*3）日本マーケティングリサーチ機構2023年11月調べ。日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査

株式会社ダイブ

本社所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

代表取締役：庄子 潔

設立日：2002年3月

公式サイト ：https://dive.design/

リゾートバイトダイブ：https://resortbaito-dive.com/

リゾートバイトナビ：https://resortbaito-dive.com/columns

Instagram ：@resortbaitodive

TikTok ：@resortbaitodive

YouTube ：@dive_inc

X（旧Twitter） ：@diveresortbaito

『公式アプリでサクッと登録（60秒）』





公式リゾートバイトアプリ：iOS／Android

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。