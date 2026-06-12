「スマートマニュファクチャリング市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「スマートマニュファクチャリング市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測-Smart Manufacturing Market - Global Forecast To 2032」の販売を2026年6月12日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
スマートマニュファクチャリング市場は、2026年の推定3,802億1,000万米ドルから、2032年には9,956億7,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は17.4%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
調査概要：
本レポートは、スマートマニュファクチャリング（スマート製造）市場を技術別（自動化・制御システム、資産・保守管理、製造オペレーションシステム、産業ネットワーク・接続性、産業用ロボット、センサー・ビジョンシステム、デジタルトランスフォーメーションシステム、設計・計画システム）および産業別（石油・ガス、食品・飲料、医薬品、化学、エネルギー・電力、金属・鉱業、パルプ・製紙、自動車、航空宇宙、半導体・電子機器、医療機器、重機械、その他）に分類し、市場規模を予測しています。また、市場成長に影響を与える主要な推進要因、阻害要因、機会、課題についても分析しています。アジア太平洋、北米、欧州、その他の地域における詳細な地域別評価に加え、主要市場における国別の分析も提供しています。さらに、スマートマニュファクチャリングエコシステムで事業を展開する主要企業のバリューチェーン分析と競争環境評価も含まれています。
本レポートを購入する主なメリット：
主要な推進要因（産業用IoT（IIoT）、AI、ロボティクス、クラウドコンピューティング、デジタルツインの導入拡大、デジタル製造イニシアチブに対する政府の支援）、阻害要因（接続されたオペレーションにおけるデータ所有権と産業プライバシーに関する懸念、先進製造施設におけるエネルギー消費とインフラの制約）、機会（スマートで接続されたサプライチェーンの成長、持続可能な製造ソリューションの出現）、課題（複数のプラットフォーム間での相互運用性の管理、自動化コンポーネントに影響を与えるサプライチェーンの混乱）の分析。
●製品開発／イノベーション：スマート製造（スマート製造）市場における新興技術、進行中の研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
●市場開発：高成長市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、およびその他の地域におけるスマート製造市場を分析しています。
●競合評価：シーメンス（ドイツ）、エマーソン・エレクトリック（米国）、ABB（スイス）、ハネウェル・インターナショナル（米国）、ロックウェル・オートメーション（米国）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、横河電機（日本）、ファナック（日本）、3Dシステムズ（米国）、シスコシステムズ（米国）、IBM（米国）、三菱電機（日本）、オラクル（米国）、SAP（ドイツ）、ストラタシス（米国）などの主要企業の市場シェアと成長戦略を詳細に評価します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352209/images/bodyimage1】
レポート概要
スマートマニュファクチャリング市場 - エッジコンピューティング、産業用3Dプリンティング、ロボット、センサー、マシンビジョン、人工知能、サイバーセキュリティ、デジタルツイン、プライベート5G、AGV、AMR、AR＆VR、CAD、CAM、PLM、HMI、IPC、MES、WMS、ERP - 2032年までの世界予測
Smart Manufacturing Market - Edge Computing, Industrial 3D Printing, Robots, Sensor, Machine Vision, Artificial intelligence, Cybersecurity, Digital Twin, Private 5G, AGV, AMR, AR & VR, CAD, CAM, PLM, HMI, IPC, MES, WMS, and ERP - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/mnmse6677/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
スマートマニュファクチャリング市場は、2026年の推定3,802億1,000万米ドルから、2032年には9,956億7,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は17.4%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
調査概要：
本レポートは、スマートマニュファクチャリング（スマート製造）市場を技術別（自動化・制御システム、資産・保守管理、製造オペレーションシステム、産業ネットワーク・接続性、産業用ロボット、センサー・ビジョンシステム、デジタルトランスフォーメーションシステム、設計・計画システム）および産業別（石油・ガス、食品・飲料、医薬品、化学、エネルギー・電力、金属・鉱業、パルプ・製紙、自動車、航空宇宙、半導体・電子機器、医療機器、重機械、その他）に分類し、市場規模を予測しています。また、市場成長に影響を与える主要な推進要因、阻害要因、機会、課題についても分析しています。アジア太平洋、北米、欧州、その他の地域における詳細な地域別評価に加え、主要市場における国別の分析も提供しています。さらに、スマートマニュファクチャリングエコシステムで事業を展開する主要企業のバリューチェーン分析と競争環境評価も含まれています。
本レポートを購入する主なメリット：
主要な推進要因（産業用IoT（IIoT）、AI、ロボティクス、クラウドコンピューティング、デジタルツインの導入拡大、デジタル製造イニシアチブに対する政府の支援）、阻害要因（接続されたオペレーションにおけるデータ所有権と産業プライバシーに関する懸念、先進製造施設におけるエネルギー消費とインフラの制約）、機会（スマートで接続されたサプライチェーンの成長、持続可能な製造ソリューションの出現）、課題（複数のプラットフォーム間での相互運用性の管理、自動化コンポーネントに影響を与えるサプライチェーンの混乱）の分析。
●製品開発／イノベーション：スマート製造（スマート製造）市場における新興技術、進行中の研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。
●市場開発：高成長市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、およびその他の地域におけるスマート製造市場を分析しています。
●競合評価：シーメンス（ドイツ）、エマーソン・エレクトリック（米国）、ABB（スイス）、ハネウェル・インターナショナル（米国）、ロックウェル・オートメーション（米国）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、横河電機（日本）、ファナック（日本）、3Dシステムズ（米国）、シスコシステムズ（米国）、IBM（米国）、三菱電機（日本）、オラクル（米国）、SAP（ドイツ）、ストラタシス（米国）などの主要企業の市場シェアと成長戦略を詳細に評価します。
レポート概要
スマートマニュファクチャリング市場 - エッジコンピューティング、産業用3Dプリンティング、ロボット、センサー、マシンビジョン、人工知能、サイバーセキュリティ、デジタルツイン、プライベート5G、AGV、AMR、AR＆VR、CAD、CAM、PLM、HMI、IPC、MES、WMS、ERP - 2032年までの世界予測
Smart Manufacturing Market - Edge Computing, Industrial 3D Printing, Robots, Sensor, Machine Vision, Artificial intelligence, Cybersecurity, Digital Twin, Private 5G, AGV, AMR, AR & VR, CAD, CAM, PLM, HMI, IPC, MES, WMS, and ERP - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/mnmse6677/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
プレスリリース詳細へ