大阪梅田のファッションビルHEP FIVEでは、2026年6月22日（月）～7月12日（日）の期間、すとぷり10周年を記念してスペシャルコラボレーションを実施します！





詳しくはこちら

→ https://www.hepfive.jp/lp/strawberryprince_hepfive/index.html









すとぷり10年の歴史を感じられる展示やデジタルラリー、館内装飾などお楽しみいただけるコンテンツが盛りだくさん！さらにオリジナルステッカーのプレゼントや観覧車のゴンドラ内でしか聞けないジェルのオリジナル音声も！関西出身のジェルならではのトークをお楽しみください。









■イベント内容





（1）デジタルラリー

スマートフォンでラリースポットに設置の二次元バーコードを読み込むとメンバーの10周年オリジナルアートをGET！6か所すべてコンプリートするとインフォメーションにてオリジナルポストカードをプレゼントいたします。

期間：6月22日（月）～7月12日（日）





【ラリースポット】

〈1〉B1F MOOOSH SQUISHY 横

〈2〉2F Heather 前

〈3〉3F KINJI used clothing 前

〈4〉4F Younger Song 奥

〈5〉6F エレベーターホール （LiBERTYDOLL 横）

〈6〉7F フードフロア「TAMLO」 KOREAN KITCHEN K-LOVERS 横





▼ポストカード配布場所：1Fインフォメーションカウンター

▼配布時間：11:00～21:00

インフォメーションにて引き換え画面をご提示ください。

※各日なくなり次第終了です。

※ノベルティのお渡しはお一人様1回までです。

※インターネット接続が必要となります。





（2）観覧車ゴンドラ内オリジナル音声

ここでしか聞けないオリジナル音声！地上106mの空中散歩を関西出身のジェルのトークと共にお楽しみいただけます。リアルなサウンド演出により、まるでジェルと一緒に搭乗しているかのような没入感を体験いただけます。

期間：6月22日（月）～7月12日（日）

場所：7F観覧車

時間：11:00～22:45（最終搭乗）

乗車料金：1人1,000円（5歳以下は無料）

※ご自身のスマートフォンとイヤフォンを使用して体験いただくコンテンツです。

※イヤフォンの貸し出しは行なっておりません。

※インターネット接続が必要となります。

※点検等によりご搭乗いただけない場合がございます。





（3）オリジナルステッカープレゼント

大阪公演日を含む4日間限定！HEP FIVE各店舗でお買い上げ・ご飲食いただいたお客様に、レジにて1会計につき1枚オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

期間：7月3日（金）～7月6日（月）

場所：HEP FIVE各店舗

※金額不問です。

※各店舗なくなり次第終了です。

※絵柄はお選びいただけません。（全2種）

※一部対象外店舗がございます。

※一部店舗ではお渡しの条件がございます。

※各店舗でのお会計時にお渡しいたします。





（4）10周年記念スペシャル館内展示

期間：7月1日（水）～7月12日（日）

過去10年分のYoutubeサムネイルを展示いたします。

「すとぷり10周年を記念してお気に入りの楽曲を教えて」と題した参加型ウォールと、2種類のフォトスポットも登場！





場所：

・「すとぷり10周年を記念してお気に入りの楽曲を教えて」ウォール、フォトスポット

1Fエントランスアトリウム





・過去10年分のYoutubeサムネイル展示

2F Heather前





・フォトスポット

7Fフードフロア「TAMLO」TAMLAB前





（5）Instagramキャンペーン

応募期間：6月22日（月）11:00～7月12日（日）23:59

すとぷり公式グッズ詰め合わせが3名様に当たるInstagramキャンペーンを実施いたします。

【参加方法】

HEP FIVE公式 Instagram（@hep_five）を「フォロー」&キャンペーン投稿を「いいね」





【賞品】すとぷり公式グッズ詰め合わせ 合計3名様

※本キャンペーンオリジナルグッズではございません。





（6）館内装飾・館内放送

期間：6月22日（月）～7月12日（日）

すとぷり10周年ビジュアルが館内をジャック！莉犬による館内放送も実施いたします。

場所：館内各所





※画像はすべてイメージです。

※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。





特設サイト： https://www.hepfive.jp/lp/strawberryprince_hepfive/index.html









HEP FIVE https://www.hepfive.jp/





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1