一般社団法人飛鳥観光協会は、奈良県明日香村(村長：森川 裕一)が、村内事業者と協力し2026年7月18日より「あすかのサマバケ」を実施することをお知らせします。

明日香村には、古代の遺跡や豊かな自然など、たくさんのワクワク・ドキドキが眠っています。この夏、子どもたちが楽しむフィールドは、村まるごと！

川遊びや虫取り、古墳探索や万葉教室、蓮根の水田や古代米を使った巻きずしづくりなど、24種類の体験をご用意。

これだけの体験を同じ期間でお楽しみいただけるのは、夏休みの間だけです。子どもたちが楽しみながら明日香村を知る機会になれば幸いです。





あすかのサマバケ





■開催概要

(1) 実施期間： 2026年7月18日(土)～8月31日(月)

(2) 実施場所： 明日香村各所

(3) WEB ： https://samabake-asuka.com





＜体験一覧＞

＊アマゴつかみ取り

＊トワイライト古墳アドベンチャー

＊昔ながらの草木染体験

＊世界に一つの埴輪スタンプ作り

＊オーダーメイドの里山の夏休み 川遊び・昆虫取り・野菜収穫！

＊明日香の蓮根田んぼで アーシング＆蓮の葉茶作り

＊明日香謎解きサイクリングツアー

＊野菜収穫＆石窯焼きピザ体験

＊奥明日香源流探検＆石窯焼きピザ体験

＊手作りソーセージ体験！

＊おむすび作ってパクってしよ♪

＊夏休みオープンライブラリー和綴じ体験・竹林朝活・怪奇特集!?

＊学んで作る！古代米飾り巻きずし作り

＊みんなで挑戦！古代米のなが～い巻きずし体験

＊明日香で楽しむ！収穫と竹ごはんのわくわく体験！

＊日光写真をつくろう

＊石舞台古墳の模型作り

＊ナイトミュージアムin高松塚壁画館

＊古代ガラス製作体験

＊学芸員の仕事を体験してみよう

＊夏休みこども万葉教室

＊大伴旅人帰京の旅 with 家持 古代の旅すごろく

＊ジャバラノートをつくろう♪

＊キトラ古墳週末体験プログラム「鋳造体験」「勾玉づくり」





※イベント詳細は、webサイトにてご確認ください

https://samabake-asuka.com





前回開催イメージ(1)

前回開催イメージ(2)

前回開催イメージ(5)





■主催 ：明日香村

■運営事務局：一般社団法人飛鳥観光協会

奈良県高市郡明日香村越6-3









■法人概要

名称 ： 一般社団法人飛鳥観光協会

代表者 ： 代表理事 上山 好庸

所在地 ： 〒634-0138 奈良県高市郡明日香村越6-3

設立 ： 2018年7月

事業内容： 観光地マネジメント及びマーケティング、観光施設運営等

旅行業 ： 奈良県知事登録地域限定旅行業第215号

URL ： https://asukamura.com/