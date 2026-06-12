奈良県明日香村で特別な夏休みを！24種類の子ども向け体験プログラムで自然と文化を満喫する「あすかのサマバケ」7/18～8/31に開催決定
一般社団法人飛鳥観光協会は、奈良県明日香村(村長：森川 裕一)が、村内事業者と協力し2026年7月18日より「あすかのサマバケ」を実施することをお知らせします。
明日香村には、古代の遺跡や豊かな自然など、たくさんのワクワク・ドキドキが眠っています。この夏、子どもたちが楽しむフィールドは、村まるごと！
川遊びや虫取り、古墳探索や万葉教室、蓮根の水田や古代米を使った巻きずしづくりなど、24種類の体験をご用意。
これだけの体験を同じ期間でお楽しみいただけるのは、夏休みの間だけです。子どもたちが楽しみながら明日香村を知る機会になれば幸いです。
あすかのサマバケ
■開催概要
(1) 実施期間： 2026年7月18日(土)～8月31日(月)
(2) 実施場所： 明日香村各所
(3) WEB ： https://samabake-asuka.com
＜体験一覧＞
＊アマゴつかみ取り
＊トワイライト古墳アドベンチャー
＊昔ながらの草木染体験
＊世界に一つの埴輪スタンプ作り
＊オーダーメイドの里山の夏休み 川遊び・昆虫取り・野菜収穫！
＊明日香の蓮根田んぼで アーシング＆蓮の葉茶作り
＊明日香謎解きサイクリングツアー
＊野菜収穫＆石窯焼きピザ体験
＊奥明日香源流探検＆石窯焼きピザ体験
＊手作りソーセージ体験！
＊おむすび作ってパクってしよ♪
＊夏休みオープンライブラリー和綴じ体験・竹林朝活・怪奇特集!?
＊学んで作る！古代米飾り巻きずし作り
＊みんなで挑戦！古代米のなが～い巻きずし体験
＊明日香で楽しむ！収穫と竹ごはんのわくわく体験！
＊日光写真をつくろう
＊石舞台古墳の模型作り
＊ナイトミュージアムin高松塚壁画館
＊古代ガラス製作体験
＊学芸員の仕事を体験してみよう
＊夏休みこども万葉教室
＊大伴旅人帰京の旅 with 家持 古代の旅すごろく
＊ジャバラノートをつくろう♪
＊キトラ古墳週末体験プログラム「鋳造体験」「勾玉づくり」
※イベント詳細は、webサイトにてご確認ください
https://samabake-asuka.com
前回開催イメージ(1)
前回開催イメージ(2)
前回開催イメージ(5)
■主催 ：明日香村
■運営事務局：一般社団法人飛鳥観光協会
奈良県高市郡明日香村越6-3
■法人概要
名称 ： 一般社団法人飛鳥観光協会
代表者 ： 代表理事 上山 好庸
所在地 ： 〒634-0138 奈良県高市郡明日香村越6-3
設立 ： 2018年7月
事業内容： 観光地マネジメント及びマーケティング、観光施設運営等
旅行業 ： 奈良県知事登録地域限定旅行業第215号
URL ： https://asukamura.com/