全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、「BS12プロ野球中継2026」を放送しております。 6/14(日)はセ・パ交流戦「オリックス・バファローズvs.阪神タイガース」を生中継。恒例の副音声企画（ビジターチーム向けの解説・実況）は、セ・リーグver.でお届けします。

1．「BS12プロ野球中継2026」番組概要

パーソル パシフィック・リーグ公式戦をプレイボールから生中継！開幕戦から日本生命セ・パ交流戦、シーズン終盤戦まで、45試合以上を無料中継でお届けします。 解説には球団OBや各チームのファンと公言する各界の著名人ゲストが続々登場予定。ホームファンは主音声、ビジターファンは副音声でお楽しみください。試合終了後の人気企画「どこよりも早い二次会」も開催！主音声と副音声の解説者が一緒になってホーム、ビジター両方の視点で「今日の勝負の分かれ目」などをテーマに居酒屋トーク！視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸ります。 6/14(日)はセ・パ交流戦「オリックス・バファローズvs.阪神タイガース」を放送します。副音声には、ますだおかだ増田さんがゲスト出演！解説の大和さんと一緒に、タイガース応援放送を盛り上げます！そして、主音声解説は近藤一樹さん。バファローズファンは主音声、タイガースファンは副音声でご覧ください！ ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/baseball/ ■番組X：https://x.com/twellv_baseball

２．ゲスト・ますだおかだ増田（6月14日出演）コメント

▼ 今シーズンの阪神タイガースの見どころは？ 近本選手不在の穴を埋めるタイガースの夢グループ（1番高寺望夢＆2番中野拓夢）。 ▼ タイガース応援放送出演に向けて、意気込みをお願いします！ この1年でプロ野球OBや関係者から集めたタイガース裏話を喋り、共演する大和さんからの裏話も聞き出そうと企んでます。そして大和さんを｢前田さん｣と呼んでみます！

３．直近の放送スケジュール

■6月14日（日）13:00放送開始

オリックス・バファローズvs.阪神タイガース ※交流戦

【主音声】解説：近藤一樹 実況：大前一樹 【副音声】解説：大和 ゲスト：ますだおかだ増田 実況：寺島啓太

■6月19日（金）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.東北楽天ゴールデンイーグルス

【主音声】解説：里崎智也 実況：小笠原聖 【副音声】解説：岡島豪郎 ゲスト：袴田彩会 実況：松原稜典

■6月23日（火）17:59放送開始

東北楽天ゴールデンイーグルスvs.埼玉西武ライオンズ

【主音声】解説：今江敏晃 実況：上野智広 【副音声】解説：辻󠄀発彦、鈴木健 実況：寺島啓太

■6月26日（金）17:59放送開始

千葉ロッテマリーンズvs.福岡ソフトバンクホークス

【主音声】解説：成瀬善久 実況：吉田伸男 【副音声】解説：柴原洋 ゲスト：上杉あずさ 実況：田中大貴

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 ※上記日程以降の放送スケジュールは番組ホームページよりご確認くださいませ。

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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