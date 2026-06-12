株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京都 グランデ（所在地：京都市南区）では、２０２６年７月２１日（火）に行われる「八坂礼拝講（やさからいはいこう）」の特別参列チケット付き宿泊プランの販売を開始いたしました。 八坂神社が「祇園感神院（ぎおんかんしんいん）」と呼ばれていた時代、同社は比叡山延暦寺の末寺であり、神社でありながら僧侶が奉仕していました。この深い御縁のもと、神職と僧侶が合同で国家安寧と疫病消除を祈る伝統儀式が「八坂礼拝講（やさからいはいこう）」です。後世に伝えるべき神仏習合の歴史を今に伝える、極めて貴重な行事です。 本プランは、この歴史的儀式の特別参列に、遠方からもゆったりご参加いただける１泊２日の限定宿泊プランとしてご用意いたしました。チケットと宿泊をセットにした京阪グループだからこそお届けできる特別な宿泊プランです。神仏習合の息づく伝統の祈りに触れた後は、京都駅徒歩すぐの「ホテル京阪 京都 グランデ」で、夏の疲れを癒やす快適なホテルステイをお楽しみください。

■「八坂礼拝講（やさからいはいこう）」特別参列チケット付き宿泊プラン 概要

（1）宿泊日

２０２６年７月２１日（火）

（2）宿泊プランＵＲＬ

https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/keihan-kyoto/plans/10194682

（3）当日のご案内

１５：００～１５：２５ 受付（八坂神社 常磐新殿） １５：２５～１６：３０ 事前講話 １６：３０～１６：４５ 大阿闍梨による御加持 １７：００～１８：００ 八坂礼拝講 開式 １８：００ 閉式・現地解散 ※ホテルからの送迎はございません。お客様ご自身でのご移動をお願いいたします。

■場所

ホテル京阪 京都 グランデ https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto/ 所在地： 京都市南区東九条西山王町３１ アクセス： ＪＲ「京都」駅 徒歩１分 お問い合わせ： ０７５－６６１－０３２１

https://newscast.jp/attachments/WBbpriaaSPyS5Wgi99ZY.pdf