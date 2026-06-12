【報道関係者各位 プレスリリース】 株式会社フェイス（本社：石川県白山市、代表取締役：梁井 克）は、名古屋駅直結の「タカシマヤ ゲートタワーモール（TGM）」にて開催中の『頭文字D（イニシャルD）』公式ライセンスグッズを中心としたCAMSHOPポップアップストアにおいて、異例のスピードで大盛況を記録していることをお知らせいたします。

百貨店の中心に“本物のAE86（ハチロク）”が出現！圧倒的な絵力でSNS拡散が爆発

今回のイベント最大の目玉は、何と言っても商業施設の店内にダイナミックに展示された「本物のTOYOTA スプリンタートレノ AE86（通称ハチロク）」の実車です。

お買い物中のお客様や、国内外の熱狂的な作品ファンが足を止め、スマホを掲げて熱心に写真撮影を行う姿が連日見られており、駅直結の好立地も手伝ってSNS上での拡散が急速に広がっています。

平日だけで売上100万円を突破！トレンドを捉えた圧倒的な物販の初速

【爆発的ヒットを記録している主な主力商品】 ・『頭文字D』AE86 3Dキーホルダー：圧倒的な販売数を誇る、お土産・ファン必携の主役アイテム

・『頭文字D』AE86 ウエットティッシュケース（後期版）：高単価ながら売上金額NO.1を独走する大ヒット作

・『頭文字D』366日の誕生日を網羅する『頭文字D365日誕生日キーホルダー』：全ての人の誕生日のアクリルキーホルダーが並んでおり、どの人でも合うギフトとして喜んでもらえます。

・『頭文字D』AE86 無線マウス（前期・後期）：実車さながらのクオリティで大人のファンを魅了中 世界的な「ジャパニーズ・ネオクラシックカー（旧車）」ブームの熱気と、世代を超えて愛される名作漫画『頭文字D』の世界観が、名古屋のトレンド発信地であるタカシマヤ ゲートタワーモールと奇跡の融合を果たしました。 なお、当社の『頭文字D』ライセンス製品における革新的なモノづくりのアプローチは、 **版元である株式会社講談社の公式ビジネスメディア「C-station」において、特筆すべきIP活用成功事例として大々的に取り上げられ** 、業界内でも大きな注目を集めています。 （記事URL：https://cstation.kodansha.co.jp/mangaip/article/11064 ） 明日からの週末（土日）は、親子連れのファミリー層や、遠方からのコアな自動車ファン、ホビー好きの来場により、今会期最大の賑わいを見せる見込みです。 駅直結のロケーションで生まれている「地元の新たな経済トレンド」として、また「圧倒的に映える初夏のイベントニュース」として、ぜひ貴番組・貴媒体でのご紹介、現地取材をご検討いただけますようお願い申し上げます。

【本件に関するイベント概要】

■ 開催場所：タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス ■ 開催期間：2026年6月1日（月）～ 6月24日（水）［期間限定開催］ ■ 展示内容：TOYOTA AE86（実車）車両展示、各種公式ライセンスグッズ・玩具・アパレル等の物販

【本件に関するお問い合わせ・取材お申し込み先】

株式会社フェイス 担当：梁井（ヤナイ） （石川県白山市北安田西2-38 電話 076-287-6593）