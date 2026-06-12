2026年6月12日（月）よりTOKOTOYZ公式ECサイトにて予約販売開始

ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」より、『なんでもいきもの』の「ぷくぷくドロップシール」シリーズ第三弾として、夏の世界観を詰め込んだ新作2種「サマープール」「ひんやりスイーツ」を、2026年6月12日（金）よりTOKOTOYZ公式ECサイト・楽天・Amazonにて予約販売開始いたします。

ぷっくり立体感のあるドロップ型シールに、『なんでもいきもの』のキャラクターたちが涼やかな夏の世界で遊ぶ姿を閉じ込めた本シリーズは、手帳やスマホケース、メイクグッズなど、日常のあらゆるシーンを夏らしく彩るアイテムです。

新商品概要

ぷくぷくドロップシール

https://tokotoyz.jp/products/nn01-5

予約受付開始日時：2026年6月12日（金）

予約受付サイト：TOKOTOYZ公式ECサイト（https://tokotoyz.jp/）、楽天

バリエーション：全2種（新作）「サマープール」「ピクニック」

お届け予定：2026年7月中旬以降

価格（税込）：550円

ラインナップ

サマープール

ひんやりスイーツ

※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

TOKOTOYZ（トコトイズ）について

TOKOTOYZ（トコトイズ）は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランドです。「Play Beyond Borders. 遊びの世界に、境界線はいらない。」をコンセプトに、国境やジャンルの枠を越え、ワクワクするアイテムをお届けします。

TOKOTOYZ公式サイト／SNS

■ TOKOTOYZ Official HP / SNS

HP：https://tokotoyz.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/

X：https://x.com/tokotoyz

TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社

所在地：東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階

事業内容：化粧品の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 玩具の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 海外化粧品、美容雑貨類の輸入総代理 / 海外商品の輸入総代理

公式HP：https://lifestyle-co.fun/

TEL：03-6262-8580

コピーライト一覧

©yokomizoyuri