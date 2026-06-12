2026年6月12日

長瀬産業株式会社

【NAGASEカップ2026】大会まであと100日！ 誰もが挑戦できる舞台をイメージしたキービジュアルを公開 ～9 月21日（月・祝）～22日（火・祝）MUFG スタジアム（国立競技場）にて開催～



2026年9月21日（月・祝）、22日（火・祝）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催される、長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島宏之、以下「長瀬産業」）が特別協賛する陸上競技大会「NAGASEカップ2026」（以下「NAGASEカップ」）は、6月13日（土）で大会開催まであと100日となります。これに伴い、大会キービジュアルを公開いたします。

■キービジュアルについて

障がいの有無や年齢などの違いを超えたあらゆるアスリートや参加者がスタートラインに立つ背中を描くことで、自らの目標や可能性に挑む姿を表現しています。それぞれ異なる背景や特性を持つ人々が横一列に並ぶ構図により、“誰もが参加できるインクルーシブな陸上競技大会”であるNAGASEカップを象徴的に示しています。トラックを思わせる赤橙色のフィールドを背景に描くことで、それぞれが挑戦の舞台へ向かう高揚感を表現しました。

また、疾走感のあるラインで描いた「26」の数字と、その上を駆け抜けるアスリートたちを配置することで、一人ひとりの多様な挑戦がさまざまな垣根を超えて、NAGASEカップで重なり合い、ともに力強く前進していく様子を描いています。

■スローガンについて

大会スローガン「Further, We Go. 見たことのない景色へ。」は、NAGASEカップを通じて、多くの人々に新しい体験・価値観との出会いの場を提供するという意味を持っています。障がいや国籍の有無を問わず、すべてのアスリートが新しい自分と景色に出会うインクルーシブな舞台の実現を願い、2022年の第1回大会から一貫して掲げられています。

■大会概要

大会名 ：NAGASEカップ2026

主催 ：一般社団法人日本パラ陸上競技連盟、公益財団法人東京陸上競技協会

特別協賛 ：長瀬産業株式会社

企画運営協力：株式会社TWOLAPS、株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND

開催日時 ：2026年9月21日（月・祝）・22日（火・祝）

開催場所 ：MUFGスタジアム（国立競技場）（東京都新宿区霞ヶ丘町10-1）

入場無料、チケット不要

■大会公式メディア

ウェブサイト：https://www.nagase.co.jp/nagasecup/

Instagram：https://www.instagram.com/nagasecup_since2022/

公式Instagramアカウント





◆ 本件に関するお問い合わせ先

＜報道に関するお問い合わせ＞

長瀬産業株式会社 経営管理本部 経営管理部 コーポレートコミュニケーション課

TEL：080-8828-8676

＜大会概要・出場資格についてのお問い合わせ＞

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

広報 小山哲矢 koyama@para-ath.org TEL：090-8725-6654