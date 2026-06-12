2026年6月12日より予約受付開始予定 ／ 9月下旬以降お届け予定（TOKOTOYZ公式ECサイトほか）

ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」より、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：保坂大輔）が展開するジュニアアパレルブランドのキャラクター『ナルミヤキャラクターズ』から「シークレットキャラチャーム ナルミヤキャラクターズ」を2026年月9月下旬以降に発売いたします。予約受付は2026年6月12日よりTOKOTOYZ公式ECサイト・楽天・Amazonにて開始予定です。

当社の前作「メゾピアノ シークレットキャラチャーム」はSNSで累計10万いいねを獲得した大好評シリーズ。待望の第2弾は、ベリエちゃん・ナカムラくん・ミントくん・ルッキーなど、平成期に高い人気を集めたナルミヤキャラクターズの人気者が勢ぞろい。コレクション欲を刺激するラインナップとなっています。

■ 商品概要

https://tokotoyz.jp/products/na08

【商品画像（単品・BOX）を挿入】

シークレットキャラチャーム ナルミヤキャラクターズ

・バリエーション：6種＋シークレット1種

・予約受付開始：2026年6月12日

・お届け予定：2026年9月下旬以降

・価格（税込）：1,760円（単品）／10,560円（6箱セット）

・パッケージサイズ：66mm × 66mm × 91mm（1箱あたり）

・素材：PVC・亜鉛合金

・対象年齢：15才以上

▼ ラインナップ

6種＋シークレット1種のブラインドボックス仕様。どのキャラクターが入っているかは開けてからのお楽しみです。

ナカムラくん・ナカムラくん（指差し）・ベリエちゃん・ブルーベリエちゃん・ルッキー・ミントくん・シークレット

■ 商品特徴

1. 大人気シリーズ待望の第2弾 -- SNS10万いいね突破の実績を持つシリーズの続編

前作「メゾピアノ シークレットキャラチャーム」はSNSで累計10万いいねを獲得し、大きな反響を呼んだ人気シリーズです。第2弾となる今作は、ナルミヤキャラクターズの幅広いキャラクターたちが集結。前作を楽しんだファンにも、はじめてナルミヤキャラクターズに触れる方にも、ワクワクとコレクション欲を刺激するラインナップです。

2. 特別感たっぷりのシークレット仕様 -- スペシャル仕様のキャラクターに出会えるかも？

注目ポイントである「シークレット」はときめきが止まらないスペシャル仕様で、コレクター心を強くくすぐります。どのボックスに入っているかはお楽しみ。

3. バッグやポーチに付けてコーデを楽しめる実用性 -- 毎日使えるチャームデザイン

PVC素材で軽量・丈夫なチャームは、バッグのファスナーやポーチにつけて日常使いが可能。キャラクターごとにデザインが異なるため、気分やコーデに合わせて付け替えを楽しめます。スペシャルドレス仕様の「ベリエちゃん」など、こだわりのデザインが豊富なのも魅力です。

※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。

■ ブラインドボックス商品に関するご注意

●ブラインドボックス商品はランダム封入のため、種類をご指定いただくことはできません。

●単品で複数ご購入される場合、同じ種類が重複する可能性があります。

●セットボックスは、1つのボックスに複数の種類が封入されております。

●商品の特性上、希望の種類が封入されていない場合や種類が重複した場合であっても、返品・交換は承ることができません。あらかじめご了承ください。

■ TOKOTOYZ（トコトイズ）について

TOKOTOYZ（トコトイズ）は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランドです。「Play Beyond Borders. 遊びの世界に、境界線はいらない。」をコンセプトに、国境やジャンルの枠を越え、ワクワクするアイテムをお届けします。国内外のキャラクター・ファンシーグッズ市場に向け、コレクション性とデザイン性に優れた商品を展開しています。

■ TOKOTOYZ Official HP / SNS

HP：https://tokotoyz.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/ X：https://x.com/tokotoyz TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official

■ 会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社 所在地：東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階 事業内容：化粧品の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 玩具の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 海外化粧品、美容雑貨類の輸入総代理 / 海外商品の輸入総代理 公式HP：https://lifestyle-co.fun/ TEL：03-6262-8580

■ コピーライト

©NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.

※本プレスリリースに記載の商品名・仕様は予告なく変更になる場合があります。