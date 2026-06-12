全国に75施設の温泉宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、2026年6月12日(金)～7月5日(日)まで、大江戸温泉物語および、わんわんリゾートの公式Instagramにて、大江戸温泉物語の「思い出投稿プレゼントキャンペーン」を開催いたします。 期間中、大江戸温泉物語グループにご宿泊いただいた際の思い出写真をInstagramへご投稿いただいた方の中から、抽選で合計10名様に大江戸温泉物語グループでご利用いただける「いいふろギフト券3万円分」をプレゼントいたします。6月21日(日)は父の日。日頃の感謝を込めて、ご家族やご両親に温泉旅をプレゼントしてみてはいかがでしょうか。初夏の温泉旅を楽しみながら、思い出を投稿してキャンペーンにご参加ください。

■旅の思い出をシェアして次回の温泉旅へ

6月に大江戸温泉物語グループに宿泊いただいたお客様対象で、ご宿泊時の思い出写真をInstagramにご投稿いただいた方の中から、抽選で「いいふろギフト券」をプレゼントいたします。

■応募方法

本キャンペーンは、2026年6月に大江戸温泉物語およびわんわんリゾートにご宿泊いただいたお客様を対象としております。施設の予約や空室状況は公式ホームページよりご確認ください。 ※宿泊対象期間は2026年6月1日チェックイン～6月30日チェックアウトとなります

■Instagram対象公式アカウント

■応募手順

https://x.gd/SwhM2https://x.gd/yLx4mInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://x.gd/yLx4m/ https://x.gd/04IcL%20Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/ooedoonsen_wanwan_official//

① 大江戸温泉物語（@ooedoonsenmonogatari）、またはわんわんリゾート（@ooedoonsen_wanwan_official）の公式Instagramをフォロー＆キャンペーン投稿に「いいね！」をする ② 6月に宿泊した大江戸温泉物語の宿での思い出写真を添えてフィードまたはリール投稿 ③ ハッシュタグ #大江戸温泉物語の思い出プレゼント をつけて投稿 ④ 各公式のInstagramのアカウントをタグ付け 投稿の際には、投稿文のキャプションまたは画像内に、宿泊日と宿泊したホテル・宿名をご記載ください。 さらに、キャンペーン投稿をリポストすると当選確率が上がるチャンス！ ※詳細は公式Instagramのキャンペーン投稿をご確認ください

■キャンペーン応募期間

2026年6月12日(金)～7月5日(日)23:59まで

■賞品内容

大江戸温泉物語グループでご利用いただける「いいふろギフト券3万円分」を合計10名様にプレゼント

■注意事項

■プレゼント応募条件について ・当選のご連絡までに公式Instagramをフォローしていることが条件です。 ・当選のご連絡からお知らせする期日までにご連絡がない場合は、当選権利の無効・取消となることがあります。 ・同一人物の複数当選が判明した場合、1アカウントのみの当選とさせていただきます。 ・18歳以上の日本国内在住の方に限らせていただきます。 ■プレゼントについて ・入湯税は別途ご精算となります。 ・いいふろギフト券には有効期限がございます。予めご注意ください。 ・ご希望のホテル・宿をお客様自身でご予約ください。 ・ギフト券は釣り銭のお渡し、現金とのお引替え、お払戻しはいたしませんのでご了承ください。 ・ギフト券のご提示はチェックイン・ご精算の際にお願いいたします。 ・いいふろギフト券に関する利用規約はこちらをご確認ください https://www.ooedoonsen.jp/terms/gift/ ■その他 ・当選者へのご連絡は、当社の公式InstagramアカウントからのDMのみで行います。なりすましアカウントには十分ご注意ください。 ・当社が指定する方法以外で個人情報を共有しないようご注意ください。 ・本キャンペーンはInstagramが運営・後援・関与するものではありません。 ・本キャンペーンに関するお問い合わせは受け付けておりません。 ・本キャンペーンは予告なく終了または内容を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ・当選権利の第三者への譲渡、換金、転売はできません。 ※君津の森の内湯は人工温泉光明石の湯（天然温泉ではありません）。ジェットバス・露天風呂は沸かし湯です（光明石の湯ではありません）

【会社概要】 ■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役：川粼 俊介 ■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年6月現在） ■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/