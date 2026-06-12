ビール片手にフェルメールを語る夜-神戸・三宮で対話型アート鑑賞会、6月22日開催
オーエス株式会社（本社：大阪市北区）は、神戸・三宮エリアの夜の賑わい創出と、飲食店周遊の促進を目的に、2026年6月22日（月）、「BEER&GRILL コウベビアハウゼ」にて、対話型アート鑑賞会『つながるBAR ART ～アートdeおしゃべり夜会～フェルメール編』を開催いたします。
本イベントは、お酒を片手に「正解のないアート鑑賞」を楽しみながら、参加者同士の自然なコミュニケーションを生み出す、三宮の新たな夜の過ごし方を提案するものです。新しいBARスタイルを提案するSLICE BAR（本社：兵庫県神戸市）、グラフィックデザインのCenterField（本社：大阪府豊中市）、コミュニティスペース運営のつながるEAT株式会社（本社：神奈川県横浜市）と連携し、アートをきっかけとした交流と地域コミュニティの醸成を目指します。 当社は三宮OSビルを拠点としたエリアマネジメントを通じて、地域の賑わい創出に取り組んでまいりました。本イベントにより夜間の飲食店周遊（ハシゴ文化）を促進し、神戸・三宮エリアのナイトタイムエコノミーのさらなる活性化に貢献します。
本イベントの特徴
●知識ゼロから感性で楽しむ！「対話型アート鑑賞」
美術の専門知識は一切不要です。参加者全員で1枚の絵をじっくりと観察し、感じたことを言葉にして共有する体験型ワークショップです。17世紀オランダの巨匠ヨハネス・フェルメールをテーマに、CenterFieldの平田とも子氏がナビゲーターを務め、参加者の自由な発想を引き出します。
平田 とも子（CenterField代表）
グラフィックデザイン・ブランディングを手がける傍ら、月3回以上美術館に足を運ぶ熱心なアート愛好家。古典絵画から現代美術まで幅広い知識を持ち、専門知識がない方にも分かりやすくアートの魅力を伝えることを得意とする。「まずは感じることから始めよう」をモットーに、各地で対話型アート鑑賞会を実践している。
●フェルメールの世界を五感で味わう「限定オリジナルカクテル＆ペアリング」
会場であるコウベビアハウゼの自慢のグリル料理（スペアリブ等）に加え、今回は特別に「SLICE BAR」のバーテンダー・足立昌優氏がフェルメール作品をイメージして考案したオリジナルカクテル3種を限定で提供します（別途料金）。アート鑑賞と食・お酒を組み合わせ、フェルメールの世界観を五感で体験いただけます。
● イベント後も夜の街を回遊する、神戸らしい「ハシゴ（二次会）」の提案
イベント終了後（21:00～）は、アートの余韻をそのままに、参加者がさらに語り合える場として「SLICE BAR」への二次会（希望者のみ）をご案内します。1店舗で完結させず夜の街を回遊する、神戸らしい洗練されたナイトライフを提案します。
「つながるBAR」とは
つながるEAT株式会社（代表：土屋宗一郎）が展開するコミュニティ創出事業です。人・時間・場所にとらわれない新しいBARの形を目指し、お酒を通じて地域のハブとなるイベントを展開しています。今回は「アート」とのコラボレーションにより、神戸・三宮ならではの新たな交流体験を提供します。
■ イベント概要
イベント名
つながるBAR ART～アートdeおしゃべり夜会～フェルメール編＠BEER＆GRILL コウベビアハウゼ
開催日時
2026年6月22日（月）18:30 ～ 20:30（受付 18:00～）
会場
BEER＆GRILL コウベビアハウゼ 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目2番1号EKIZO神戸三宮 1F山側ゾーン 阪急神戸三宮駅 東改札口から徒歩2分
参加費
3,000円（税込） ・ドリンク飲み放題（キリンビール一番搾り、ハイボール、氷結、ソフトドリンク）、 ・お料理（前菜盛り合わせ、スペアリブ） ※SLICE BAR提供のカクテルは別途精算となります。
申込方法
下記のフォームよりお申し込みください。（定員：20名） https://forms.gle/64AN2TP1HySeYoEo8 ※申込期間：6月21日（日）まで
主催
オーエス株式会社
協力
SLICE BAR、CenterField 、つながるEAT株式会社、キリンビール株式会社
※6月12日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。
■ BEER&GRILL コウベビアハウゼ（会場） 概要
住所
神戸市中央区加納町4丁目2番1号 EKIZO神戸三宮1階山側ゾーン
アクセス
阪急神戸三宮駅 東改札口から徒歩2分
業態
ビアホール、グリル料理
営業時間
11:00～23:00 ランチ 11:00～15:00（L.O 14:30） ディナー 15:00～23:00 （ L.O フード22:00、ドリンク22:30） ※急遽変更となる場合があります。最新情報はHP等でご確認ください。
定休日
なし
席数
店内140席（テラス席あり）
TEL
078-599-8580
URL
https://www.kobe-beerhowzit.com/
https://www.instagram.com/kobebeerhowzit/ ＠kobebeerhowzit
LINE
@kobebeerhowzit
■ SLICE BAR 概要
所在地
兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目１３－８ エール山手 1階 各線 三宮駅より徒歩約8分
URL
https://slicebar1947.com/
https://www.instagram.com/slicebar_1947/
■ CenterField 概要
本社
大阪府豊中市蛍池中町1-11-27
設立
1995年
代表者
平田 とも子
事業内容
プランニング、グラフィックデザイン、編集企画、企業ブランディング
■ つながるEAT株式会社 概要
本社
神奈川県横浜市港北区富士塚2-24-4-13
設立
2022年1月
代表者
代表取締役 土屋 宗一郎
事業内容
コミュニティスペース運営
URL
https://tsunagarueat.com/
■ オーエス株式会社 会社概要
本社
大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル12階
設立
1946年12月
代表者
代表取締役 金谷 伸雄
拠点
大阪（本社）・兵庫・東京
事業内容
エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業
URL
https://www.osgroup.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
オーエス株式会社 エリアマネジメント・ソリューション部 担当：大橋・川井・高橋 TEL：06-6361-3556 MAIL：oscustomer@osgroup.jphttps://newscast.jp/attachments/8Ve13F95qhWn9R3GlXRc.pdf