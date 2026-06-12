オーエス株式会社（本社：大阪市北区）は、神戸・三宮エリアの夜の賑わい創出と、飲食店周遊の促進を目的に、2026年6月22日（月）、「BEER&GRILL コウベビアハウゼ」にて、対話型アート鑑賞会『つながるBAR ART ～アートdeおしゃべり夜会～フェルメール編』を開催いたします。

本イベントは、お酒を片手に「正解のないアート鑑賞」を楽しみながら、参加者同士の自然なコミュニケーションを生み出す、三宮の新たな夜の過ごし方を提案するものです。新しいBARスタイルを提案するSLICE BAR（本社：兵庫県神戸市）、グラフィックデザインのCenterField（本社：大阪府豊中市）、コミュニティスペース運営のつながるEAT株式会社（本社：神奈川県横浜市）と連携し、アートをきっかけとした交流と地域コミュニティの醸成を目指します。 当社は三宮OSビルを拠点としたエリアマネジメントを通じて、地域の賑わい創出に取り組んでまいりました。本イベントにより夜間の飲食店周遊（ハシゴ文化）を促進し、神戸・三宮エリアのナイトタイムエコノミーのさらなる活性化に貢献します。

本イベントの特徴

●知識ゼロから感性で楽しむ！「対話型アート鑑賞」

美術の専門知識は一切不要です。参加者全員で1枚の絵をじっくりと観察し、感じたことを言葉にして共有する体験型ワークショップです。17世紀オランダの巨匠ヨハネス・フェルメールをテーマに、CenterFieldの平田とも子氏がナビゲーターを務め、参加者の自由な発想を引き出します。

平田 とも子（CenterField代表）

グラフィックデザイン・ブランディングを手がける傍ら、月3回以上美術館に足を運ぶ熱心なアート愛好家。古典絵画から現代美術まで幅広い知識を持ち、専門知識がない方にも分かりやすくアートの魅力を伝えることを得意とする。「まずは感じることから始めよう」をモットーに、各地で対話型アート鑑賞会を実践している。

●フェルメールの世界を五感で味わう「限定オリジナルカクテル＆ペアリング」

会場であるコウベビアハウゼの自慢のグリル料理（スペアリブ等）に加え、今回は特別に「SLICE BAR」のバーテンダー・足立昌優氏がフェルメール作品をイメージして考案したオリジナルカクテル3種を限定で提供します（別途料金）。アート鑑賞と食・お酒を組み合わせ、フェルメールの世界観を五感で体験いただけます。

● イベント後も夜の街を回遊する、神戸らしい「ハシゴ（二次会）」の提案

イベント終了後（21:00～）は、アートの余韻をそのままに、参加者がさらに語り合える場として「SLICE BAR」への二次会（希望者のみ）をご案内します。1店舗で完結させず夜の街を回遊する、神戸らしい洗練されたナイトライフを提案します。

「つながるBAR」とは

つながるEAT株式会社（代表：土屋宗一郎）が展開するコミュニティ創出事業です。人・時間・場所にとらわれない新しいBARの形を目指し、お酒を通じて地域のハブとなるイベントを展開しています。今回は「アート」とのコラボレーションにより、神戸・三宮ならではの新たな交流体験を提供します。

■ イベント概要

イベント名

つながるBAR ART～アートdeおしゃべり夜会～フェルメール編＠BEER＆GRILL コウベビアハウゼ

開催日時

2026年6月22日（月）18:30 ～ 20:30（受付 18:00～）

会場

BEER＆GRILL コウベビアハウゼ 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目2番1号EKIZO神戸三宮 1F山側ゾーン 阪急神戸三宮駅 東改札口から徒歩2分

参加費

3,000円（税込） ・ドリンク飲み放題（キリンビール一番搾り、ハイボール、氷結、ソフトドリンク）、 ・お料理（前菜盛り合わせ、スペアリブ） ※SLICE BAR提供のカクテルは別途精算となります。

申込方法

下記のフォームよりお申し込みください。（定員：20名） https://forms.gle/64AN2TP1HySeYoEo8 ※申込期間：6月21日（日）まで

主催

オーエス株式会社

協力

SLICE BAR、CenterField 、つながるEAT株式会社、キリンビール株式会社

※6月12日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。

■ BEER&GRILL コウベビアハウゼ（会場） 概要

住所

神戸市中央区加納町4丁目2番1号 EKIZO神戸三宮1階山側ゾーン

アクセス

阪急神戸三宮駅 東改札口から徒歩2分

業態

ビアホール、グリル料理

営業時間

11:00～23:00 ランチ 11:00～15:00（L.O 14:30） ディナー 15:00～23:00 （ L.O フード22:00、ドリンク22:30） ※急遽変更となる場合があります。最新情報はHP等でご確認ください。

定休日

なし

席数

店内140席（テラス席あり）

TEL

078-599-8580

URL

https://www.kobe-beerhowzit.com/

Instagram

https://www.instagram.com/kobebeerhowzit/ ＠kobebeerhowzit

LINE

@kobebeerhowzit

■ SLICE BAR 概要

所在地

兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目１３－８ エール山手 1階 各線 三宮駅より徒歩約8分

URL

https://slicebar1947.com/

Instagram

https://www.instagram.com/slicebar_1947/

■ CenterField 概要

本社

大阪府豊中市蛍池中町1-11-27

設立

1995年

代表者

平田 とも子

事業内容

プランニング、グラフィックデザイン、編集企画、企業ブランディング

■ つながるEAT株式会社 概要

本社

神奈川県横浜市港北区富士塚2-24-4-13

設立

2022年1月

代表者

代表取締役 土屋 宗一郎

事業内容

コミュニティスペース運営

URL

https://tsunagarueat.com/

■ オーエス株式会社 会社概要

本社

大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル12階

設立

1946年12月

代表者

代表取締役 金谷 伸雄

拠点

大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容

エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL

https://www.osgroup.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

オーエス株式会社 エリアマネジメント・ソリューション部 担当：大橋・川井・高橋 TEL：06-6361-3556 MAIL：oscustomer@osgroup.jp

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