株式会社研文社(東京都新宿区)は、2026年6月24日(水)～26日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「推し活EXPO」に出展いたします。





本展示会は、「ライフスタイル Week TOKYO 夏」の専門展の一つとして開催されており、アイドルやキャラクター、アーティストなどの推しをテーマにしたファン活動を支える製品やサービスが一堂に集結する展示会です。





＜ライフスタイル Week TOKYO 夏＞

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp.html









【出展内容】

当社ブースでは、最新印刷技術で制作した推しの“レア感”を極限まで高める【箔トレカ】を筆頭に、推し活に使える多彩なアイテムを展示しております。また、製造から企画・設計まで幅広く対応可能なOEM/ODMサービスについてもご紹介し、企業様の多様なニーズにお応えする準備を整えております。





海外コンペティションでも表彰歴のある当社の印刷加飾技術をぜひ会場でご体感ください。





トレーディングカード

でこぽちポストカード





【展示会概要】

名称：推し活EXPO

会期：2026年6月24日(水)～6月26日(金)

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東7ホール(小間番号：L49-57)

入場：無料(要事前登録)





以下のリンクから事前登録いただくと、当社からの招待特典として当日会場で使える「1,000円分の食事券」をプレゼントします(なくなり次第終了)。





▼事前登録はこちら

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1691049302184783-N1T





推し活EXPO





ぜひこの機会に事前登録のうえ、当日は当社ブースにお立ち寄りください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。









■会社概要

商号 ： 株式会社研文社

代表者 ： 代表取締役社長 網野 勝彦

所在地 ： 〒162-0802 東京都新宿区改代町45

設立 ： 1946年5月

事業内容： 総合印刷業

資本金 ： 5,500万円

URL ： https://www.kenbunsya.jp/