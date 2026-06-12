株式会社クエスト(本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：鎌田 智)は、2026年6月26日(金)、ホテルグランヒルズ静岡で開催される総務省東海総合通信局および東海情報通信懇談会主催「情報通信セミナー2026 in 静岡」の運営を委託されたことをお知らせいたします。また、セミナー参加者も募集(先着80名)しております。





情報通信セミナー2026 in 静岡





イベント名： 情報通信セミナー2026 in 静岡

申込ページ： https://gy53.asp.cuenote.jp/mypage/regist/sTRRgg33bRTs3g4p





本セミナーでは、近年注目を集める「フィジカルAI」をテーマに、人口減少や地域活性化といった社会課題に対する最新の取り組みを、仙台市と東北大学が歩んできた産学官連携のプロセスを、水産ICTや自動運転などの具体的な事例を交えてご紹介します。









■開催概要

イベント名： 情報通信セミナー2026 in 静岡

～AIで 広げる暮らし 愛ある社会～

開催日時 ： 2026年6月26日(金)13：30～17：00(受付13：00開始)

会場 ： ホテルグランヒルズ静岡 4F クリスタルルーム

アクセス ： JR静岡駅南口より徒歩1分(ペデストリアンデッキ完備)

静岡鉄道 新静岡駅より徒歩10分

定員 ： 80名(先着順)

参加費 ： 無料

主催 ： 総務省東海総合通信局、東海情報通信懇談会

協賛 ： 情報通信月間推進協議会、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)

運営 ： 株式会社クエスト 情報通信セミナー運営事務局

申込ページ： https://gy53.asp.cuenote.jp/mypage/regist/sTRRgg33bRTs3g4p

2026年6月24日(水)までのお申し込みとなります





※本セミナーは、リアル(現地)開催となります。

※本セミナーの運営委託事業者は、クエスト情報通信セミナー運営事務局となります。









■セミナープログラム

・講演I 13：40～14：30

「暗黙知を都市の競争力へ ーフィジカルAIが実現する次世代スマートシティと地方創生ー」

株式会社NTTデータ先端技術 デジタルビジネス事業本部

テクノロジーイノベーション戦略部 AI戦略室 担当部長 大村 徹也 氏





地方の競争力の源泉である「暗黙知(経験や勘)」の継承が課題となる中、センサー・AI・ロボティクスが融合した「フィジカルAI」によりデータ化、学習・再現し、地方創生では、「人を増やす」から「知を蓄積・活用する」へ 地域価値を持続的に高めるための実践的なヒントを提供します。





・講演II 14：40～15：20

「人口減少社会を支える”フィジカルAI”の可能性-仙台市×東北大学による産学官連携の事例紹介」

東北大学 大学院工学研究科 情報知能システム研究センター(IIS研究センター)

兼 共創戦略センター 特任教授 舘田 あゆみ 氏





生産年齢人口の減少という大きな壁に対し、物理世界で活躍する「フィジカルAI」への期待が高まっています。今回は、仙台市と東北大学が歩んできた産学官連携のプロセスを、水産ICTや自動運転などの具体的な事例を交えてご紹介します。





・パネルディスカッション 15：30～16：25

「AIで 広げる暮らし 愛ある社会 ～地域におけるフィジカルAIの探究～」





＜パネリスト＞

東海情報通信懇談会幹事長 ・金城学院大学 特命副学長 安田 孝美 氏

株式会社NTTデータ先端技術 AI戦略室 担当部長 大村 徹也 氏

東北大学 大学院工学研究科 IIS研究センター 特任教授 舘田 あゆみ 氏

静岡県 企画部デジタル戦略課 デジタル推進参事官 杉本 直也 氏

NICT イノベーション推進部門 地域連携推進室 吉田 一志 氏





＜モデレータ＞

株式会社クエスト 執行役員 チーフエバンジェリスト 畠中 幸一 氏





・ネットワーキング 16：30～16：50









■会社概要

商号 ： 株式会社クエスト

市場 ： 東証スタンダード(証券コード：2332)

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 鎌田 智

所在地 ： 〒108-0023

東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F

設立 ： 1965年5月

事業内容： 業務コンサルティング

ITコンサルティング／ソフトウェア開発

システム運用管理／ソリューション提供

資本金 ： 4億9,103万円

URL ： https://www.quest.co.jp/