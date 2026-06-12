今年も開催される越後三大花火の一つに数えられている「ぎおん柏崎まつり海の大花火大会」に合わせ、公式駐車場の抽選申込を「6月12日（金）11:00」より開始いたします。

柏崎花火の公式駐車場のお申し込みは、公式駐車場販売専用のプラットフォーム「TicketPass（チケットパス）」で実施されます。





■ 販売概要

・申込サイト：https://ticket-pass.com/events/view/kashiwazakihanabi

【抽選申込】

・販売方法：抽選販売（先着順ではございません）

・申込期間：2026年6月12日（金）11:00 ～ 6月18日（木）23:59

・当選発表：2026年6月22日（月）16:00以降

・リセール：公式リセール対応

・チケット：駐車チケットを印刷





【一般先着販売】

・販売方法：先着販売※抽選販売で完売した駐車場の一般販売はございません。

・申込期間：2026年6月23日（火）11:00 ～ 7月26日（日）13:00

・リセール：公式リセール対応

・チケット：駐車チケットを印刷

民間シェア駐車場の予約受付は「軒先パーキング」で従来通り予約受付！駐車場の貸出募集も受付中です。





■軒先パーキングの特設サイトはこちら

https://parking.nokisaki.com/kashiwazakihanabi

■ TicketPassでの販売について

これまで公式駐車場を含む大規模駐車場の予約受付は、軒先パーキング（駐車場シェアサービス）で行ってまいりました。

より多くの来場者にとって利便性・安全性・公平性の高い予約体験を提供するため、公式駐車場の販売プラットフォーム「TicketPass」を通じた予約受付へと移行しております。





■TicketPassでの公式駐車場販売には、以下のようなメリットがあります。

・利用者の利便性向上：電子チケットで予約・キャンセル・確認・利用がスマホで完結

・転売防止策の実装：電話番号認証、車両情報義務化で不正アカウント、不正利用を抑制

・多様な販売方式の実装：抽選・先着・限定などの柔軟な販売設定

・主催者の運営効率化：申込データ一元管理でスムーズな会場運営

・リセール機能で収益性・適正流通の両立：公式リセール機能





TicketPassは、これまでのイベントチケット販売と同様に、公式駐車場予約にもスマートでスムーズな体験を提供します。





■TicketPass導入についてのお問合せ

TEL：03-6869-3111

Mail：info@nokisaki.com