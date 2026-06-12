「ぎおん柏崎まつり海の大花火大会」公式駐車場をTicket Passで販売！
今年も開催される越後三大花火の一つに数えられている「ぎおん柏崎まつり海の大花火大会」に合わせ、公式駐車場の抽選申込を「6月12日（金）11:00」より開始いたします。
柏崎花火の公式駐車場のお申し込みは、公式駐車場販売専用のプラットフォーム「TicketPass（チケットパス）」で実施されます。
■ 販売概要
・申込サイト：https://ticket-pass.com/events/view/kashiwazakihanabi
【抽選申込】
・販売方法：抽選販売（先着順ではございません）
・申込期間：2026年6月12日（金）11:00 ～ 6月18日（木）23:59
・当選発表：2026年6月22日（月）16:00以降
・リセール：公式リセール対応
・チケット：駐車チケットを印刷
【一般先着販売】
・販売方法：先着販売※抽選販売で完売した駐車場の一般販売はございません。
・申込期間：2026年6月23日（火）11:00 ～ 7月26日（日）13:00
・リセール：公式リセール対応
・チケット：駐車チケットを印刷
民間シェア駐車場の予約受付は「軒先パーキング」で従来通り予約受付！駐車場の貸出募集も受付中です。
■軒先パーキングの特設サイトはこちら
https://parking.nokisaki.com/kashiwazakihanabi
■ TicketPassでの販売について
これまで公式駐車場を含む大規模駐車場の予約受付は、軒先パーキング（駐車場シェアサービス）で行ってまいりました。
より多くの来場者にとって利便性・安全性・公平性の高い予約体験を提供するため、公式駐車場の販売プラットフォーム「TicketPass」を通じた予約受付へと移行しております。
■TicketPassでの公式駐車場販売には、以下のようなメリットがあります。
・利用者の利便性向上：電子チケットで予約・キャンセル・確認・利用がスマホで完結
・転売防止策の実装：電話番号認証、車両情報義務化で不正アカウント、不正利用を抑制
・多様な販売方式の実装：抽選・先着・限定などの柔軟な販売設定
・主催者の運営効率化：申込データ一元管理でスムーズな会場運営
・リセール機能で収益性・適正流通の両立：公式リセール機能
TicketPassは、これまでのイベントチケット販売と同様に、公式駐車場予約にもスマートでスムーズな体験を提供します。
■TicketPass導入についてのお問合せ
TEL：03-6869-3111
Mail：info@nokisaki.com