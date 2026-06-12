郵政博物館(東京都墨田区)は、郵便局の業務を再現したミニチュア模型や世界の小さな切手を展示する企画展「ちいちゃいはかわいい！ミニチュアの世界」を2026年7月20日(月・祝)まで開催しています。ミニチュア作家・高橋勝美さんの作品や、北原照久氏コレクションのブリキのおもちゃなども展示。会期中はワークショップや切手イベントなどの関連イベントも実施いたします。





B3ポスター









＜会期＞開催中(5月16日)～7月20日(月・祝) 休館日 月曜日(予定)

＜主催＞郵政博物館

＜協力＞株式会社トーイズ(TOY MUSEUM)

特定非営利活動法人郵趣振興協会

＜会場＞郵政博物館 企画展示室及び多目的スペース









■ちいちゃいはかわいい！ミニチュアの世界





展示風景





カプセルトイにプラモデル、フィギュアにぬいぐるみ。

ちいさいものを「かわいい」と認識している人は多く、古くは清少納言も「なにもなにも、ちひさきものはみなうつくし」と言っていることから、小さいものにぐっときてしまうのは、日本人のDNAの中に組み込まれているからかもしれません。

郵政博物館の収蔵している資料の中には、郵便局の日常の業務を小さく再現したミニチュアがあります。中には飛行機や鉄道といった、郵便物を運ぶ「乗り物」の模型もたくさんあります。それらは見る人に郵便の歴史を感じさせます。

ミニチュアの模型たちを見下ろしながら、模型のつくられた当時の郵便業務に思いを馳せてみませんか？





旧小平小川郵便局舎





また、特定非営利活動法人郵趣振興協会の協力により、世界で発行された小さい切手のコレクション(なんと！小指の爪くらいの大きさです！)も併せて展示しています。

さらに、株式会社トーイズ(TOY MUSEUM)の北原照久氏のコレクションから、郵便に関するブリキのおもちゃや紙のおもちゃなどを展示するほか、ミニチュア作家・高橋勝美さんの「旧小平小川郵便局舎」を展示しています。









＜関連イベント＞





プルバックカー





会期中の土日を中心に使用済み切手を用いたイベントやワークショップを多目的スペースにて開催しています。

●作ってみよう！プルバックカー(参加費無料)

ハサミもノリも使いません。簡単に組み立てられる鉄道郵便車のプルバックカーを作ります。

【開催日時】7月12日(日)14:00～17:00





●絵手紙教室(参加費無料)

毎月開催している、日本絵手紙協会公認講師による絵手紙教室です。人数制限なしで、誰でも簡単に短時間で参加できます。7月のテーマは風鈴です。

【開催日時】7月11日(土)14:00～16:00





●小型印の押印サービス 向島郵便局による小型印の押印サービス





昨年開催した切手つりの様子





博物館の入り口付近にて、向島郵便局による臨時出張所での小型印の押印サービスです。

押印には85円以上の切手を貼った押印台紙をご用意ください。

詳しくは日本郵便のホームページをご覧ください。

【開催日】7月18日(土)





●切手DEえんにち(参加費無料)

使用済み切手を使って、カプセルトイや切手つり、しおり作りなどのイベントやワークショップを開催します。錦糸町で開催される、全日本切手まつり2026とのコラボ施策です。

昨年開催した切手つりの様子

【開催日】7月18日(土)～20日(月祝)13:00～17:00









※全日本切手まつりについての詳細はこちら https://www.stamp.tokyo をご覧ください。

※郵趣振興協会のホームページからもご覧になれます。

特定非営利活動法人 郵趣振興協会 | NPO, Society for Promoting Philately

https://kitte.com/





博物館ロゴマーク





【名称(和文)】郵政博物館

【名称(英文)】Postal Museum Japan

【所在地】 〒131-8139 東京都墨田区押上1-1-2

東京スカイツリータウン・ソラマチ 9階

【開館時間】 10:00～17:30(入館17:00まで)

【休館日】 不定休

※展示替え及び設備点検などにより臨時休館をすることがあります。

【TEL】 03-6240-4311

【HP】 https://www.postalmuseum.jp/

【入館料】 大人300円、小・中・高校生150円 ※価格は税込みです。

【アクセス】

[交通]東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線・京成押上線

都営浅草線 ：「押上(スカイツリー前)駅」下車すぐ

東武スカイツリーライン：「とうきょうスカイツリー駅」下車

※博物館専用の駐車スペースはございません。公共の交通機関をご利用ください。





[東京スカイツリータウンイーストヤード 9階へのアクセス]

エスカレーターまたはエレベーターで8階まで。

8階で8-10階専用エレベーターへ乗りかえ、9階で降り右折正面。