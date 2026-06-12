今年も開催！山梨県曽根丘陵公園の人気企画！夏休みの思い出に！勾玉を作ってみよう！2026年8月2日(日)・9日(日)・16日(日)・23日(日)の4日間「勾玉ペンダントづくり体験」イベントを開催！

富士観光開発株式会社

山梨県曽根丘陵公園（所在地：山梨県甲府市下向山町1271 指定管理者：富士観光開発・富士グリーンテックグループ）では2026年8月2日(日)、9日(日)、16日(日)、23日(日)に「勾玉ペンダントづくり体験」イベントを開催いたします。勾玉の「形作り」から始まり、「削り」、「磨き」、「完成」までオリジナルの勾玉づくりが体験できるイベントです。夏休みの期間中のお子さんが楽しめるのはもちろん、保護者の方の同伴や、大人だけの参加も可能です。事前予約制で、定員になり次第受付を終了させていただきます。

また、イベント参加者は当日に限り「山梨県立考古博物館」が無料でご覧いただけます。この機会にぜひご参加ください。

https://www.sonekyuryo.jp/

「勾玉ペンダントづくり体験」概要

１）形作り２）削り作業３）磨き作業４）完成

【実施日】2026年8月2日（日）・9日(日)・16日（日）・23日(日)【雨天決行】

【開催時間】・午前の部10:00 ～・午後の部13:30 ～

※所要時間は各回90分程度

【会場】山梨県曽根丘陵公園・風土記の丘研修センター内

【参加費】300円

【参加資格】小学生以上

※小学4年生以下の児童には保護者の付き添いが必要です。

※大人だけの参加も可

【募集定員】各回25名 ※体験無しの付き添いは2名まで

【申込方法】事前にお電話でお申し込みください。

TEL：055-266-5854 （受付時間8：30～17：00）

※参加予約：６月26日(金)より受付開始

【アクセス】車のナビ設定は「曽根丘陵公園研修センター」もしくは「甲府市下向山町1271」

で設定してください。

■主催：富士観光開発・富士グリーンテックグループ

■共催：山梨県立考古博物館

「山梨県曽根丘陵公園」について

旧石器時代から古代にかけての遺跡が数多く発見されており、山梨古墳文化の発祥地である曽根丘陵地帯。曽根丘陵公園には、全国的にも貴重な国指定史跡“銚子塚古墳”や“丸山塚古墳”などの歴史的遺産が多く点在し、山梨の歴史を知る学習拠点として適しています。

日本庭園や芝生広場、バーベキュー場、テニスコート、遊具広場、ドッグランなど気軽に利用できる公園です。

■所在地：〒400-1507 山梨県甲府市下向山町1271

■TEL： 055-266-5854

■営業時間：年中無休 ※ただし一部の駐車場は夜間(17:00-8:00)閉鎖

■アクセス：中央自動車道 甲府南ICから車で約5分

■URL： https://www.sonekyuryo.jp/