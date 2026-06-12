【香川県2店舗目】「ANELLA CAFE（アネラカフェ）高松中央店」が2026年6月11日(木)にオープン！

株式会社ANELLA Group

株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ） 高松中央店」を、2026年6月11日(木)に新規オープンいたしました。

全国32店舗目、香川県内では2店舗目の出店となります。

高松中央店は、香川県道272号 高松志度線の近くに店舗を構えます。

真っ白な壁が印象的な外観です。

高松中央店も一部を除く他の店舗と同様に、わんちゃんと猫ちゃんの両方が過ごす店舗です。

わんちゃんスペースは広く開放的で、わんちゃんたちが元気にかけ回ることのできるじゅうぶんな広さです。

また、1回500円で利用できるおやつガチャは、わんちゃんと猫ちゃんの両方にあげることができます。

中のマグロ入りドライキューブタイプのおやつは、店頭にて100g入り個包装も販売しています。猫ちゃんとは猫じゃらしなどのおもちゃで遊んでいただくことも可能です。

6月11日(木)～14日(日)の4日間は、オープンキャンペーンとして、どなた様も入場料30分無料にてご利用いただけます。

この機会に是非ANELLA CAFE 高松中央店へ足をお運びください。

命を救い、人を癒やす。累計3,500頭の譲渡実績を誇る「ANELLA CAFE」が描く、人と動物の共生社会

「ANELLA CAFE」は、行き場を失った犬猫たちのセカンドチャンスの場であり、障がいを持つ方々が自分らしく働ける、新しいカタチの就労継続支援B型事業所です。

これまでに累計3,500頭以上の保護犬猫を新しい家族のもとへと送り届けてきたANELLA CAFEは、命をつなぐシェルターであると同時に、利用者が社会へ一歩を踏み出すための大切な場所でもあります。

カフェ運営や犬猫の命に寄り添う日々の業務を通じて、利用者の心身にはアニマルセラピー効果が生まれ、自立を後押しする大きな原動力となっています。

私たちが目指すのは、「お互いの存在が、お互いを救い、豊かにしていく」という優しい循環です。

一時的な支援や寄付だけに頼り切るのではなく、事業として持続可能な仕組みを確立することで、人と動物が共に支え合い、認め合える豊かな社会の実現へ向けて、私たちはこれからも発信を続けていきます。

代表取締役 伊東大輝 コメント

高松中央店をオープンし、皆さまをお迎えできることを大変嬉しく思います。

私たちが追求してきたのは、ボランティアに依存しない「福祉×動物愛護」の持続可能なビジネスモデルです。

これまでに3,500頭以上の命を繋いできた経験を引っ提げ、高松の地でも新しい循環型社会の形を証明したいと考えています。

障がいを持つスタッフが犬猫を世話し、そのふれあいが人の心を癒やす。

そしてカフェに集うお客様が、新しい家族として命を救い出す。

この「誰一人、どの命も取り残さない」優しいループを、高松の皆さまと共に大きく育てていける日を楽しみにしています。

【店舗概要」

【店舗名】ANELLA CAFE 高松中央店

【所在地】香川県高松市松縄町50-14

【電話番号】 087-869-4050

【営業時間】平日12:00～18:00

土日祝11:00～18:00（年中無休）

【入場料】一般／30分ご利用料金 1000円

延長15分400円

小学生／30分ご利用料金 500円

延長15分200円

※未就学児は無料

【割引】シニア割／30分ご利用料金 500円

障がい者割／30分ご利用料金 500円

【店舗HP】https://wan-time.jp/store/anella-cafe-takamatsuchuo/

【Instagram】https://www.instagram.com/anella_cafe_takamatsu/

3,000円～トリミングも行っております。

詳しくは店舗へお問い合わせください。

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：2億633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：124店舗 ※出店準備中含む（2026年6月現在）

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492