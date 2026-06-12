【導入事例】クーポンを「運試し」に変えたら予約数271％。宿泊予約を後押しした体験型施策の成果を公開

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社ブッキングリゾート様への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。

■導入の背景

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/1564/

株式会社ブッキングリゾート様では、これまでも宿泊施設の集客施策として全国的によく実施されている、クーポン配布やキャンペーンを実施していました。

一方で、高価格帯の宿泊施設では、値引き訴求を強く打ち出しすぎるとブランドイメージを損なう可能性があります。

また、以下のような課題もありました。

- クーポンバナーのクリック率が伸びにくい- クーポン取得後の利用率が低い- サイト再訪や予約への後押しが十分にできていない

そこで同社は、「割引」ではなく「運試し」という体験価値に着目し、ユーザーが楽しみながら参加できる「クロワッサン」によるガチャ施策を企画しました。

■施策概要

今回実施されたのは、宿泊予約促進を目的としたガチャ型クーポン施策です。

施設ホームページ上に設置した追従バナーからガチャページへ誘導し、結果に応じてクーポンを付与する仕組みを構築しました。

主な施策内容は以下の通りです。

- ホームページ上に追従バナーを設置- 「年内最後の運試し」「新年最初の運試し」など季節に合わせた訴求を実施- ガチャ結果に応じてクーポンを配布- クーポンコードはメールで送付- メール施策と連携し再利用を促進

また、景品ごとの当選確率を柔軟に設定できる機能を活用し、「目玉」となる半額クーポンを配置。さらに「外れ」を設けず、全利用者に漏れなくメリットが生まれる設計とすることで、参加者がポジティブな体験を得られるよう工夫しました。

■数値的成果

主な成果は以下の通りです。

- 予約数：前年対比271％- 売上：前年対比188％- クーポン取得率：約40％- クーポン利用率：約12％- 施策CTR：約10％- 通常バナーCTR：約3％

従来のクーポンバナーと比較して約3倍のCTRを記録し、「一度やってみたい」と思わせる体験設計が、ユーザーの行動を後押しする結果となりました。

■想定外の効果

当初はクーポン利用促進を主な目的としていましたが、実際には「運試し」という体験そのものが参加動機として機能しました。

割引額を強く訴求しなくても、

- ガチャを引いてみたい- 結果を見てみたい- 何が当たるか試したい

という心理が働き、自然な形でクリックや参加につながりました。

■今後の展望

今回の取り組みにより、高単価の宿泊施設においても、ガチャ型クーポン施策が予約促進に有効であることが確認されました。

ブッキングリゾート様では、この知見をもとに他施設での検証も進めており、施設ごとの特性に合わせた訴求設計を行いながら展開を拡大していく予定です。

■まとめ

株式会社ブッキングリゾート様の事例は、「割引はしたいがブランド価値は守りたい」という課題に対し、クーポンを「運試し」という体験へ置き換えることで成果につなげた好例です。

今回の施策では、

- 予約数271％- 売上188％- CTR約3倍

という成果を実現しました。

「クロワッサン」は、こうした体験型のプロモーションをノーコードで実現できるツールとして、宿泊業界をはじめさまざまな業種で活用されています。

貴社でも「高価格帯の商品・サービスにおける、値引きに頼らない販売施策」を検討してみませんか？

「クロワッサン」について

ご相談・デモ依頼はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン施策、参加促進、見込み顧客との接点づくりなど、さまざまなマーケティングシーンに応じて活用いただけます。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp