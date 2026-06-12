6/30（火）開催『Mobility Transformation 2026』に セールスフォース・ジャパン 専務執行役員・安田氏とamptalk 代表取締役 猪瀬氏が登壇

株式会社スマートドライブ

モビリティデータを活用したサービスを提供する株式会社スマートドライブ（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：北川 烈、以下「当社」）は、2026年6月30日（火）に開催する「Mobility Transformation 2026」に、株式会社セールスフォース・ジャパン（本社所在地:東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一）専務執行役員 日本・韓国・台湾 コマーシャル営業統括の安田 大佑氏、amptalk株式会社（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：猪瀬 竜馬）の猪瀬 竜馬氏が登壇することになりましたのでお知らせします。

●セッション概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13779/table/184_1_8f9b6974b9b9f4dd3fd426fd716cbabc.jpg?v=202606121051 ]

●登壇者プロフィール

安田大佑氏 ／ 株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 日本・韓国・台湾 コマーシャル営業統括

2012年Salesforce入社。主に首都圏以外の地域担当の広域部門を統括。地方ビジネスのマーケティング施策の企画・実施から産学官連携による地域創生プロジェクト・パートナーモデル構築、年間100社以上のDXのコンサルティング・エバンジェリスト活動を取り入れた営業モデルを推進。その後、Sales Enablement（営業人材開発）へ異動、社内外の人材育成・組織開発・マネジメントチーム育成、コロナ禍におけるリモート環境下での人材育成開発に従事。2022年より現職。

猪瀬竜馬氏 ／ amptalk株式会社 代表取締役社長

2010年に早稲田大学卒業後、大手化学メーカーにて営業・マーケティングを経験。2年間ペンシルバニア州にある米国の医療機器メーカーでProduct Marketing Managerを経験し、営業500名に対しSales Enablementツールを用いたDXのプロジェクトをリード。2018年スペインのIE Business SchoolにてMBAを取得。その後、2020年にamptalk株式会社を設立し、商談解析ツールやAIロープレツールを提供し様々な企業の営業変革を支援。

●セッション内容について

本セッションは、「AIエージェントが率いる顧客接点の再定義 ～人とAIが創る次世代の顧客体験と成長戦略～」と題し、AIエージェントの活用によって、顧客接点はどう変わっていくのかを議論していきます。今回登壇のamptalk社は、SalesforceのAIエージェントプラットフォーム「Agentforce」でインサイドセールス業務の効率化に着手し、早期に成果を創出されてきました。その実体験をご披露いただくとともに、人とAIが協働する次世代の顧客体験と、持続的な成長戦略のあり方を具体的にご紹介します。

今回の「Mobility Transformation 2026」は、「AI・データが自動車ビジネスの構造を変える」がテーマ。モビリティ業界が、労働集約型のビジネスモデルからデータとAIを活用した「新収益モデル」への転換期を迎えているなか、従来の「車を売る」「直す」「貸す」「走らせる」と分断されていた自動車業界のビジネスモデルは、人口減少や人手不足などもあり、単一事業での成長が限界に達しつつあります。一方で、車両から生み出される「データ」は、異業種を巻き込み、巨大な経済圏（エコシステム）を形成する資産へと変わり始めています。このような環境の下、当社は単なるコスト削減のためのDXではなく、自社の強みを活かしながら他社と連携し、新たな「稼ぐ仕組み」をどう構築するかという経営決断が重要と考えます。いかにして新しい「顧客体験」と「収益」を生み出すのか、「Mobility Transformation 2026」は、様々な有識者や企業の方々とともに、ビジネスの可能性を最大化する、「最も重要な戦略の種」との出会いを提供します。セッションや登壇者の情報は、随時公式HPで発信予定です。

これまでに開催された4回とも大きな反響をいただいたMobility Transformation。7年ぶりのリアル開催となる今回も、多くの方のご参加をお待ちしております。

以上

【イベント概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13779/table/184_2_d9f06d5f700fd11bb809278ee5d73b94.jpg?v=202606121051 ]



【スマートドライブのサービス】

「経営者とドライバーが使いたいNo. 1」※法人向け車両管理システム「SmartDrive Fleet(https://smartdrive.co.jp/fleet/)」

車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス 「SmartDrive Box(https://smartdrive.co.jp/fleet/lp/smartdrive-box/)」

ブレーキパッド残量可視化サービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS(https://smartdrive.co.jp/special/brakepadscan/)」

AIネイティブの統合データプラットフォーム「AI Mobility OS(https://smartdrive.co.jp/aimos/)」

業界の垣根を超えたコミュニティー「Mobility Transformation(https://www.mobility-transformation.com/)」

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年5月期_ブランドのイメージ調査

（「SmartDrive」、「SmartDrive Fleet」、「SmartDrive Box」、「BRAKEPAD SCAN」、「Mobility Data Platform」、「Mobility Transformation」、「Vector G」は、株式会社スマートドライブの商標または登録商標です。「Salesforce」、「Agentforce」は、米国Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。）

■会社概要 株式会社スマートドライブ

会社名 : 株式会社スマートドライブ （東京証券取引所グロース市場：証券コード5137）

設立 : 2013年 10月

代表取締役 : 北川 烈

所在地 : 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-6 日比谷パークフロント 19階

URL : https://smartdrive.co.jp/