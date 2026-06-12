NEXERA Solution、エンタープライズセールス人材育成プログラムを本格的に提供開始

株式会社NEXERA Solution

エンタープライズセールス（大企業向け法人営業）の人材育成に特化。御社事業を徹底解剖したオーダーメイド設計と、リアル顧客案件を題材にした実践型トレーニングで、「今期の数字を作る人材」と「中長期の成長を牽引する次世代幹部」を同時に育てます。

成長戦略の実現に伴走する戦略人材育成パートナーである株式会社NEXERA Solution（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山田 大貴、以下「当社」）は、エンタープライズセールス領域の人材育成に特化した法人向けプログラム「エンタープライズセールス人材育成プログラム」を本格提供開始しました。本プログラムは、汎用フレームワークを学ぶ従来型研修とは一線を画し、受講企業の事業そのものを解剖して設計する「稼ぐ研修」です。受講期間中からリアルな顧客への提案を実施し、最短6ヶ月でのROI回収を見据えた設計を特長とし、すでに上場企業での導入実績があります。

当社は本プログラムを通じて、「エンタープライズセールス人材育成といえば NEXERA Solution（ネクセラソリューション）」という領域の第一想起ブランドの確立を目指します。

■ エンタープライズセールス人材育成プログラムとは

エンタープライズセールス人材育成プログラムとは、大企業・エンタープライズ顧客への高付加価値営業（エンプラ営業）を担う人材を育成し、同時に新規事業・事業開発を牽引する次世代経営幹部候補を育てる、6ヶ月間の法人向け育成プログラムです。一般的な営業研修が汎用的なスキルのインプットを中心とするのに対し、本プログラムは受講企業の事業・顧客・案件を深掘りし、研修期間中の売上・成果に直結させる「実利主義」を設計思想に据えています。

提供主体は、キーエンス・エムスリー・タイミーといった高成長企業で営業・事業立ち上げ・ハイグロースの最前線を経験したプロフェッショナルが集う株式会社NEXERA Solutionです。

■ 背景：多くの企業が抱える「人材戦略の空白地帯」

多くの企業の経営・事業・人事の各層は、共通の構造的課題に直面しています。

これらは突き詰めると「人材ポートフォリオの欠落」という一点に集約されます。とりわけ、「今期の数字を安定して作れる人材（エンプラ営業・事業推進）」と「中長期の成長を牽引できる次世代幹部（経営候補・次世代リーダー）」の二律背反を同時に満たす人材は、多くの組織で空白地帯となっています。本プログラムは、この空白を埋めることを目的に設計しました。

■ 特長：従来の研修との違い

本プログラムは、従来型の研修と次の点で異なります。

本プログラムの核となるのは、（1）圧倒的な事業解像度（受講企業の事業を解剖し的中率の高い研修を設計）、（2）実践的なコンテンツ力（事業グロース経験者が講師・コーチとして伴走）、（3）実利主義の設計（研修期間中から売上・ROIへ直結する仕組み）の3点です。

■ プログラム概要

6ヶ月間で現場成果を出すことを目指し、3つのフェーズで構成されています。

◆ Phase 0：事業理解・整理（事前準備）

受講企業の事業を徹底ヒアリングし、現状課題を構造化。育成対象者の選定を支援します。

◆ Phase 1：1～3ヶ月目 ベーススキルのインストール（集合研修）

集合研修で独自フレームワークの基礎をインプットし、エンタープライズ営業における提案の型を全員に装備。中長期で活躍できる人材の「母集団」を組織内に形成します。アンケート・定例MTGを通じて受講者の状態を継続的に可視化し、精度の高いPDCAを運用します。

◆ Phase 2：4～6ヶ月目 選抜型トレーニング

選抜人材に対し、個別コーチング＆セッションとリアル顧客の個社伴走を実施。毎月、宿題からセッションで提案をアップデートし、集合研修で発表・相互質問・議論を通じて言語化スキルを磨き込みます。受講期間中から実際の顧客への提案を行い、即時のROIにつなげます。

＜期待される成果＞

（1）人材ポートフォリオの形成：次世代経営幹部候補を特定し、組織の「将来設計図」を可視化

（2）現場スキルの底上げ：独自フレームワークを日常業務に定着させ、再現性をもって量産

（3）実利（売上・利益）への直接貢献：受講中から顧客提案を実施し、最短6ヶ月でのROI回収を設計

■ 費用・導入プラン

本プログラムは6ヶ月間のフルパッケージとして、事業理解・整理（Phase 0）、集合研修、個別コーチングセッション、フレームワークツール一式、定例PMO（進捗管理）を含みます。費用は受講人数やカリキュラム内容に応じた個別のお見積もりとなります。

また、本契約の前に導入効果を見極めたい企業向けに、初月限定のPoC（試験導入）を用意しています。オンラインで現状ヒアリングから課題の構造化、本格導入プランの提示までを行い、PoC後に本格導入しないご判断も尊重します。

※本プログラムは学習・実践機会の提供を目的としており、特定の成果・売上を保証するものではありません。

■ 代表コメント（株式会社NEXERA Solution 代表取締役CEO 山田 大貴）

研修は、終わった瞬間に現場で使えなくなる。私たちはその常識を変えたいと考えています。キーエンスやコンサル、急成長スタートアップの最前線で痛感したのは、優れたエンタープライズ営業人材は『型』を学ぶだけでは生まれず、本物の顧客・本物の案件と向き合う中でこそ育つということでした。本プログラムは、御社の事業を徹底的に解剖し、受講中から実際の売上貢献を目指すこと、また受講後に「エンプラセールスの型」が組織に定着していることにこだわります。エンタープライズセールスの人材開発で第一に思い浮かべていただける存在になること。そのために提供価値に向き合い続けることが、私たちのコミットメントです。

■ 今後の展開：次世代人材開発ソリューション一覧

当社はエンタープライズセールス人材育成を中核に、企業の成長フェーズ・課題に応じた次世代人材開発ソリューションを展開しています。

■ よくある質問（FAQ）

Q. エンタープライズセールス人材育成プログラムとは何ですか？

A. 大企業・エンタープライズ顧客への高付加価値営業を担う人材と、中長期の成長を牽引する次世代経営幹部候補を同時に育てる、6ヶ月間の法人向け育成プログラムです。株式会社NEXERA Solutionが提供しています。

Q. 従来の営業研修と何が違いますか？

A. 汎用フレームワークのインプット中心の従来研修と異なり、受講企業の事業を徹底解剖したオーダーメイド設計で、リアル顧客案件を題材に提案力を磨きます。受講期間中から売上・成果に直結させる点が最大の違いです。（※本プログラムは学習・実践機会の提供を目的としており、特定の成果・売上を保証するものではありません）

Q. 導入実績はありますか？

A. はい。エンタープライズ領域に強みを持ち、上場企業での導入実績があります。

Q. 費用はどのくらいですか？

A. 6ヶ月フルパッケージで、受講人数やカリキュラム内容に応じた個別のお見積もりとなります。事業理解・整理、集合研修、個別コーチングセッション、フレームワークツール一式、定例PMOを含みます。本契約前に試せる初月限定のPoC（試験導入）も用意しています。

Q. 期間はどのくらいですか？

A. 6ヶ月です。前半（Phase 1）に集合研修でベーススキルをインストールし、後半（Phase 2）に選抜型トレーニングと個別コーチングを行います。

Q. 投資回収（ROI）の目安は？

A. 受講期間中から実際の顧客提案を行うため、最短6ヶ月でのROI回収を見据えた設計です（成果・売上を保証するものではありません）。

Q. まず試してから判断できますか？

A. はい。本契約の前に初月限定のPoC（試験導入）を用意しています。オンラインで実施し、PoC後に本格導入しないご判断も尊重します。

Q. 申し込み・問い合わせの流れは？

A. まず30分程度のヒアリングから始まります。事業戦略・組織の現状を共有いただき、強化したい選抜人材像をすり合わせたうえで、御社専用にカスタマイズした詳細カリキュラムをご提示します。

■ 会社概要

会社名：株式会社NEXERA Solution

代表者：代表取締役CEO 山田 大貴

所在地：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3F

設立：2025年8月（事業開始）

事業内容：営業人材を起点とした次世代人材開発ソリューション

URL：https://nexera-solution.com

株式会社NEXERA Solutionは、営業人材を起点とする次世代人材開発にコミットする戦略人材育成パートナーです。「学ぶ研修」から「稼ぐ研修」へをコンセプトに、エンタープライズセールス人材育成を中核とした人材開発ソリューションを提供しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社NEXERA Solution 広報担当

所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

お問い合わせフォーム：https://nexera-solution.com/contact

Web：https://nexera-solution.com