【岡山大学】岡山大学総合技術部と分子科学研究所が合同研修会～研究基盤を支える技術人材の高度化と連携強化を推進～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 12日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成する岡山大学総合技術部は2026年5月22日、大学共同利用機関法人自然科学研究機構の分子科学研究所（愛知県岡崎市）において、技術職員の高度化および相互連携の強化を目的とした合同研修会を開催しました。

研修会には、本学総合技術部設計製作・社会基盤技術課の堀格郎課長や山根功技術専門職員、機器分析・動植物資源技術課の塩川つぐみ技術専門職員、田代雄一技術専門職員、同部の堀金和正サイテックコーディネーター・特定教授の5人の技術職員が参加。分子科学研究所からは、機器センターの中村敏和チームリーダーや技術推進部の繁政英治部長らが参加し、対面形式で実施しました。



本研修会では、両機関における研究伴走体制や特色ある技術業務、研究設備の運用・維持管理、安全管理、人材育成の取り組みなどについて情報共有を行いました。



午前の全体研修では、各機関の組織概要や研究基盤強化に向けた取り組み紹介に加え、技術職員による業務報告や技術発表を実施しました。参加者は、それぞれの専門分野における技術業務の事例や工夫について共有し、分野を超えた活発な意見交換を行いました。



午後からは、機器センター、装置開発室、極端紫外光研究施設の3つの専門分野に分かれ、各施設・設備の見学および実践的な技術交流を実施しました。最先端の研究設備や高度な技術サポート体制に直接触れることで、参加者にとって新たな知見や技術を学ぶ貴重な機会となりました。



また、本研修会では、技術職員同士の人的ネットワーク形成や継続的な技術交流・連携の重要性についても共有しました。今後は専門分野ごとの研修の実施に加え、分子科学研究所と本学総合技術部による全体技術交流会の開催など、さらなる連携強化を進めていくことを確認しました。参加した塩川技術専門職員は「対面での技術交流を通して新たな知識を得るとともに視野を広げることができ、有意義な研修となりました。今後も継続的な連携を通じて業務に生かしていきたいです」とコメントしました。

また本学総合技術部本部長である佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URAは「今回の場をご準備いただいた中村敏和チームリーダーや繁政英治部長ら分子科学研究所の皆さまに厚く御礼申し上げます。本学と同研究所の母体である自然科学研究機構は文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」でも連携しています。技術職員は我が国の研究基盤や研究環境、そして研究機器開発などにおいても重要な人材です。文部科学省でも我が国初の技術職員の人事制度ガイドラインが公表されるなどしています。本学では文部科学省ガイドラインにいくつも掲載されている先導的な技術人材・組織の運用をしていますが、本学にはない強みある大学・研究機関などと連携して、我が国の全体の底上げを図ることなども極めて重要です。今回の件をしっかりと実装していきます。どうぞご期待ください」とコメントしました。



岡山大学は、開かれた地域中核・特色ある研究大学強化：岡山大学として、研究基盤強化や技術人材の高度化を重要な取り組みの一つとして推進しています。今回の合同研修会もその一環として実施したものであり、今後も他機関との連携を通じて、研究基盤を支える技術人材の育成と技術力の高度化を推進していきます。どうぞ岡山大学と分子科学研究所の取り組みにご期待ください。

全体研修の様子

装置開発室を見学

極端紫外光研究施設を見学

参加者の集合写真

◆参 考

・大学共同利用機関法人自然科学研究機構（NINS）

https://www.nins.jp/

・大学共同利用機関法人自然科学研究機構（NINS）分子科学研究所

https://www.ims.ac.jp/

・分子科学研究所 極端紫外光研究施設（uvsor）

https://www.uvsor.ims.ac.jp/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

・文部科学省「技術職員の人事制度等に関するガイドライン」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/toushin/mext_00006.html



◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学総合技術部が自然科学研究機構と「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」における研究機器共用の促進や技術人材の高度化等の連携強化へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002531.000072793.html

・【岡山大学】“人機一体”の研究基盤を強化推進するために「研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（チーム共用）」が始動！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003103.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学技術統括監理本部を設置～「技術」から科学技術・イノベーション、社会変革の更なる強化促進のため、我が国の大学初の取り組みを始動～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002222.000072793.html

・【岡山大学】技術職員の高度化のフロントランナーとなる、わが国アカデミア初の「名誉技監」が誕生！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004034.000072793.html

・【岡山大学 x 日本電子】「借りる」で、研究時間の確保・研究環境の強化・人材育成の促進・必要経費の削減へ～今までにないお得な研究機器レンタルプラットフォーム誕生！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003328.000072793.html

・【岡山大学】レンタル・リースプラットフォーム「SXプラットフォーム」を利用した研究機器を初導入！～財務マネジメント改革と統括部局の研究機器管理を強化し実現へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004035.000072793.html

・【岡山大学】SXプラットフォームシンポジウム「“借りる”からはじめる新たな研究基盤強化の構築」を開催～開催動画と資料も公開～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004051.000072793.html

・【岡山大学】液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて、文部科学省科学技術・学術政策局長らと意見交換の場を開催～「ヘリウム供給拠点構想」実現に向けた具体的な制度設計について大学、研究機関、高等専門学校とも意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html

・【岡山大学】米子工業高等専門学校において地域中核・特色ある研究大学の取り組み「中四国・播磨HeReNet」の回収および供給（フェーズ2）を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004066.000072793.html

・【岡山大学】JSPS主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）勉強会 我が国における研究基盤の強化推進のための技術職員とその組織の変革～課題と必要性を含めて～」で岡山大学の取り組みについて紹介

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004039.000072793.html

◆参考イベント

【岡山大学】ヘリウムリサイクルワークショップ〔6/22,月 ハイブリッド開催〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004063.000072793.html

◆本件お問い合わせ先

岡山大学総合技術部 事務室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8802

E-mail：sougougijutsubu◎adm.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15408.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)