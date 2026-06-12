【資格の学校TAC】USCPA講座オンラインセミナー「初めての方のUSCPA受験法」 6/13(土)14:00開催！

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TAC株式会社

TAC USCPA講座オンラインセミナー

●会計力×英語力！グローバルに活躍できる資格として人気！

本セミナーでは、USCPAの受験検討中の方を対象に、USCPAの魅力や受験方法などUSCPAの一通りの内容を初めての方にも分かりやすく、60分でお伝えいたします。


簿記や英語のスキルを身に付けて就職・転職の武器にしたい方、スキルアップを目指したい方、手に職をつけたい方に参考にしていただきたいセミナーです。



■セミナー概要


・日時：2026年6月13日（土）14:00～15:00


・所要時間：約60分


・参加者特典：【アンケート回答者全員に進呈】


　　TAC入会金10,000円免除券&USCPA講座受講料20,000円割引券を進呈



セミナー予約はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_gd_idx.html


●当セミナーでお話しすること

（１）USCPAの魅力


　合格者の実際の活躍の場、そして、就職・転職の具体的な例をお伝えいたします。


（２）試験制度・受験スケジュールの立て方


　州によって異なる受験要件についてお伝えすることで、自分の状況にあった受験州が想定できます。


（３）TACのコースの特長


　2科目同時学習で効率受講、36ヵ月受講OK！、もしものためのお得な再受講制度など特長をお伝え　


　いたします。


（４）TAC講義＆Becker体験


　配信講義の体験視聴、Beckerオンライン演習ソフトを実際に使用して学習のイメージをお伝えいたし


　ます。



セミナー予約はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_gd_idx.html


｟もっと詳しくUSCPAを手軽に知りたい方！》


TAC USCPA講座デジタルパンフレット
6月から新Ver.コースに！TACのコースのみならずUSCPAのことがよくわかるパンフレット！

USCPAの魅力や試験制度、またTACのコースの特長も知ることができるパンフレットをメールでお届けいたします。登録は簡単。ご興味のある方は是非、ご利用ください。






カンタン登録ですぐ閲覧 :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa.html#anchor03


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■TAC国際資格X　URL： https://x.com/tac_kokusai



《会社概要》


会社名：TAC株式会社


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業


本社：〒101-8383　東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/