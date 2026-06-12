【6/13限定】通常400円→半額200円！めざましテレビ紹介記念、カップから抜くとカラメルがあふれ出す「生プリンアイス」が1日限定で半額に！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正勝）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」の、初登場時には発売開始わずか数秒で完売した伝説のヒット商品『生プリンアイス』が、2026年6月10日放送の「めざましテレビ」内コーナー「イマドキ」にて紹介されました。

「めざましテレビ」内コーナー「イマドキ」にて紹介

『めざましテレビ』2026年6月10日放送

放送内容はこちら：https://youtu.be/lEdACrLSthQ?si=FLZMqm6Mo5lVeZui

放送記念として、1日限定『生プリンアイス半額キャンペーン』実施

放送後には大きな反響をいただき、おかげさまでわずか3時間で515個が完売いたしました。

そこで、日頃のご愛顧への感謝と放送記念の気持ちを込めて、2026年6月13日（土）限定で『生プリンアイス半額キャンペーン』を店頭限定で実施いたします。

通常価格400円（税込）のところ、半額の200円（税込）で販売いたします。発売以来“初”となる特別価格でお楽しみいただける、1日限りのキャンペーンです。

■ 販売店舗（半額キャンペーン実施）

お菓子のたいよう

- 本 店 9:00～ 販売開始- 東金店 9:00～ 販売開始- 成東店 9:00～ 販売開始- 海上店 9:00～ 販売開始

※おひとり様【2つ】まで。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ オンラインショップ（通常価格）

楽天市場店 https://soko.rms.rakuten.co.jp/etaiyou/purin-ice/

※半額販売は店頭限定です。オンラインショップでは通常価格での販売となります。

伝説のヒット商品、「生プリンアイス」とは――

一般的なプリンとは一線を画す、パティスリーが手がける“生”ならではの口どけ。

濃厚なカスタードと香ばしいカラメルのコクが織りなす、繊細な味わいが魅力のアイスです。

そして、カップからすっと持ち上げた瞬間に起きる、甘くほろ苦い「カラメルの大雪崩」。

とろ～りとあふれ出すカラメルと、なめらかなプリンアイスが絡み合う光景は、まさに圧巻。プリン好きなら誰もが悶絶する、この圧倒的なビジュアルこそが『生プリンアイス』最大の魅力です。

この、理想の“とろとろ感”を追い求め、試作を重ねること幾度。

カラメルの水分量を緻密に調整することで、ついに――持ち上げた瞬間にあふれ出す「カラメルの雪崩れ」を実現しました。

濃厚で官能的な口どけのカスタードムースに、ほろ苦くリッチなとろとろカラメルが絡み合うマリアージュは、まさにプリンとアイスの「夢のハイブリッド」。

プリンとアイスがひとつになった、スイーツ通も唸る“格別の一品”をお楽しみください。

パティスリーが本気で手がけた、究極の“生感”

「生プリンアイス」は、パティスリーがアイスクリームのなめらかさを極め、究極の“生感”を追求して生まれた一品。従来のアイスの概念を覆す、なめらかで奥行きのある口どけこそが真髄です。

一般的なプリンとは一線を画す、パティスリーならではの繊細な仕立て。

頬張れば、まるでプリンムースをそのまますくったかのような、濃密でありながらなめらかな食感。そして、口いっぱいに満ちていく濃厚でコク深いカスタードの味わい。あとに残るのは、追憶のように長く、深く、舌の上にとどまるカラメルの香ばしい余韻。

アイスなのに、ムース。

プリンなのに、ふわっ…と消える。

濃厚なのに、軽やか。

この相反する3つの幸福が、口のなかで絶妙に溶け合う――まさに“アイスの常識を超えた一品”です。

「プリンを凍らせただけ」では辿り着けない、感動のなめらか食感

私たちが目指したもの――

それは、単なるプリン味のアイスではない、“本格スイーツ”としての新しいアイス体験でした。

開発当初は、自慢のオリジナルプリンを砕いて凍らせる製法からスタートしました。しかしどうしてもシャリっとした食感が強く、理想とする“生”のなめらかさには届きませんでした。

そこで辿り着いた答えが、「プリンをムース仕立てにする」という贅沢な手法です。

～“生感”の秘密は、ムース仕立てのプリン～

ベースとなるのは、こだわりの素材を低温でじっくり炊き上げた、濃厚で香り高いアングレーズソース。これを手作業でしっかりと漉すことで、雑味のないなめらかな口どけの土台を作り上げます。

その中でも、プリンの“おいしさを左右する”のが卵とバニラ。

■千葉県でも希少な「桜卵」

純国産の交配種「ゴトウさくら」から生まれた特別な卵、「桜卵」を使用。

ストレスの少ない開放的な鶏舎で育てられているため、一般的な卵よりもひとまわり大きく、黄身は濃厚でコク深いのが特徴。しかし、この特別な「桜卵」は生産者が少なく、生産量も限られているため流通量が少ない希少な卵。市場でも非常に価値の高い卵として知られています。その「桜卵」を贅沢に使用することで、「桜卵」ならではの深いコクが、プリンの口どけをよりなめらかにし、豊かな風味を引き立てます。ふわっと軽やかな食感の中に、まろやかな甘みと奥深いコクが広がる一品に。

■世界最高級「マダガスカル産バニラ」

世界最高級とも言われるバニラの代表格「マダガスカル産バニラ」を使用。

マダガスカル産バニラの魅力は、ただ“バニラ味”なだけではありません。昼夜の寒暖差が大きい気候と、豊かな土壌環境の中でゆっくり育つことで、濃厚で甘美な香りと、ミルキーで奥行きのある風味が生まれます。香料のように強さだけが際立つ香りではなく、ミルクや卵のおいしさをやさしく引き立てながら、ひとくち目から芳醇な香りがふわっと広がり、あとから卵とクリームの濃厚な旨みが追いかけてくるような味わいに。マダガスカル産バニラだからこそ表現できる、コク深く贅沢なおいしさに仕上げています。

次に、ムースの“コクの決め手”となる生クリームです。

■とにかくたっぷり入れる、九州産「純生クリーム」

使用しているのは、世界のトップシェフたちにも認められた、九州産「PURE CREAM 35」。

『A.A. TASTE AWARDS 2019』で最高評価 3つ星受賞のクリームです。九州の豊かな酪農地帯で育まれた良質な生乳で作ることで生まれる、九州産クリームならではの、濃厚な乳味、コク深い旨み、芳醇な香り。ミルクの美味しさをしっかり感じられる、たいよう自慢の純生クリームです。

できあがったアングレーズソースへ、この泡立てた九州産「純生クリーム」を合わせ、きめ細やかなムースへと仕立てていきます。生クリームはとにかくたっぷり使い、非常にコク深く仕上げます。

そしてこのムースの決め手は、“泡を壊さず、空気を抱き込むようにさっくり混ぜる”という繊細なテクニック。機械の撹拌に頼らず、手作業で優しく空気を抱かせることで、驚くほどきめ細やかな口どけを実現しました。

～“雪崩れ”を生み出す、特製カラメル～

カラメルも、もちろんすべて手作り。

砂糖は一度に加えず、溶けた部分に少しずつ重ねていくことで、結晶化のザラつきを抑え、なめらかで透明感のある美しい仕上がりに。

通常のプリン液と一緒に焼き固める製法では、カラメルはべっ甲飴のように固まってしまいます。

あの“とろける流れ”を実現するため、私たちは独自に水分量を絶妙なバランスで調整し、「カップから抜いた瞬間に雪崩れ出す」理想のテクスチャーを開発しました。

ほろ苦く、どこまでもなめらか。

アイスと溶け合う瞬間の至福を計算し尽くした、職人こだわりのカラメルです。

こうして丁寧に仕上げたカラメルとムースを、ひとつひとつ丁寧にカップへ流し込み、ついに『生プリンアイス』が完成します。

完成まで費やす時間は、実に3日間。

素材も工程も一切の妥協を許さない、まさに「お菓子のたいよう」が贈る、パティスリーの本気が詰まった作品。他のアイスでは味わえない格別のなめらかさと濃厚さがここにあります。

「二刀流」で楽しめる♪生プリンアイスの食べ方をご紹介！

持ち手の木のスティックは、実は先端がスプーン仕様に♪

- そのまま片手でガブッと大胆に楽しむもよし！- すくって味わう上品な楽しみ方もよし！

二つのスタイルで楽しめる、まさに“二刀流”のアイスなんです♪

１.まず両手のひらで軽く包んで温めます♪２.下を軽く押すと、カップから簡単に取り出せます♪３.ワンハンドバータイプのアイスにして、そのまま噛り付くのもOK！４.とろけて来たら、持ち手の木のスティックをスプーンにして、カップアイスとしてもお召し上がりいただけます♪

実は、少しとろけ始めた「ムース状」になった頃も、もう一つの食べごろ。

より濃厚な甘みが際立ち、至福の口どけを堪能できるので、通の間では隠れた人気の食べ方！

スプーンでゆっくりと味わうひと口は、ほっと一息つく休憩タイムにぴったり。

冷たいムースの合間に、温かいコーヒーを合わせるのも最高です。

その日の気分に合わせて、あなた好みの「二刀流」を楽しんでみてくださいね。

映える！喜ばれる！ラッピング済みのご褒美アイス！

ひとつずつ可愛くラッピングされた個包装タイプだから、ギフト感もたっぷり。

冷凍庫に入れておけば、来客時にもサッと出せる“ちょっと特別な一品”としても大活躍。

見た目の華やかさはもちろん、衛生面でも安心だから、オフィスへの差し入れや友人宅への手土産にもぴったりです。

思わず「かわいい！」と声が出るような見た目と、口に入れた瞬間とろける美味しさで、渡す人にも、もらう人にも笑顔が広がります。

本商品は、楽天市場からもご購入いただけます。

※半額販売は店頭限定です。オンラインショップでは通常価格での販売となります。- 2個入り（化粧箱入り）- 6個入り（化粧箱入り）- 8個入り（化粧箱入り）

3つのサイズをご用意しております。

冷凍便でのお届けだから、ギフトにもぴったり。

ご自宅用はもちろん、贈り物としての直送手配もラクラクです♪

ご注文はこちら :https://soko.rms.rakuten.co.jp/etaiyou/purin-ice/

6月13日（土）は、限定スイーツが盛りだくさん！

■年に一度の「メロンボート」

【価格】1,200円（税込）“買えたら奇跡”と話題を呼ぶ、ナイルメロンを丸ごと味わう衝撃スイーツ。

糖度17度という圧倒的な甘みを持つ、横芝光町の幻の希少メロン「ナイルメロン」を贅沢に丸ごと使用。くり抜いたメロンの中には、ちゅるっとなめらかなメロンジュレ、さくさく弾けるパールクラッカン、ミルキーな純生クリーム、ふんわり食感の2層スポンジ、とろける自家製カスタードをぎっしり。この欲張りすぎるメロンケーキを、なんと……1,200円（税込）でご提供!!

店員からヒトコト！

メロン好きは食べるべき！！！！

一般的なメロンの糖度が14～15度ほどと言われる中、糖度17度のナイルメロンはまさに別格！

熟しすぎた甘さではなく、メロン本来の果肉に宿った甘さなので、思わず「砂糖かけた…？」と思うほどの衝撃の甘さ！年に一度の、めちゃくちゃおいしいメロン。絶対食べてほしい！

商品詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000168.000145123.html

■大反響につき再販決定！「豆乳仕立ての絹れあちぃず」

【価格】600円（税込）豆乳×メレンゲ×レアチーズで仕立てた、毎年完売の“超”大人気ヘルシースイーツ。

下層には、たっぷりのメレンゲを合わせた豆乳仕立てのレアチーズ。上層には、とろんとなめらかな生クリーム層。仕上げに銀箔を添え、見た目にも贅沢なご褒美スイーツに仕上げました。まるで淡雪のように、“ふわっ・しゅわっ・とろり”とほどけていく、儚くも繊細な唯一無二の食感。口に入れた瞬間、“しゅわぁぁ…”と消えていく、絹のようなくちどけです。

店員からヒトコト！

「バケツ一杯、食べられます。」

商品詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000169.000145123.html

※製造数に限りがあるため、各商品とも売り切れ次第終了となります。

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533（※広告・タイアップ等の営業のお電話はお控えください。）

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正勝

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com

※恐れ入りますが、本件につきましては広告・タイアップ等の営業のご提案はお控えいただけますと幸いです。取材や内容に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。