ブルガリ ホテル 東京 イタリアのサマーホリデーから着想を得た「サマー アフタヌーンティー」が 6月19日（金）より登場

ブルガリ・ジャパン合同会社ブルガリ ホテル 東京「サマー アフタヌーンティー」６月19日（金）より

夏のイタリア。眩い陽射しが降り注ぐテラスではパラソルの下、家族や友人とテーブルを囲み、季節の果実や冷たいドルチェを味わいながら午後の時間がゆっくりと流れていきます。そのくつろぎに満ちた開放的なサマーホリデーの記憶を、ブルガリ ホテル 東京ならではの感性で表現したのが「サマー アフタヌーンティー」です。地中海の風を思わせるレモンやミント、リコッタチーズ、ズッキーニなど、イタリアの夏を象徴する食材を用い、陽光に満ちた季節の軽やかさと味わいをドルチェとセイボリーに込めてお贈りします。

スイーツには、鮮やかな酸味が広がるレモンタルト、上品な甘さをたたえたブルーベリータルトをはじめ、みずみずしい旬の果実を主役にしたドルチェが華やかに並びます。なかでも、宮崎産マンゴーの濃密な甘みを閉じ込めたマンゴーソルベは、このアフタヌーンティーを象徴する一品です。ひと口ごとに真夏の太陽を思わせる芳醇な香りがなめらかに溶け、心地よい余韻を残します。さらに、季節の移ろいとともに桃からアプリコットへと変わる自家製ジャムを添えたスコーンが、特別な午後のひとときを豊かに彩ります。

セイボリーには、なめらかなリコッタにモルタデッラの旨みを重ね、ミントとレモンの清涼感を添えたサマーフォカッチャをはじめ、ズッキーニとトマトのブルスケッタ、熟したメロンにプロシュートを合わせたクラシカルな一品など、イタリアの夏の食卓を思わせる味わいをご用意いたします。

イタリアの夏がもたらす開放感と、静かに満ちていく贅沢な時間をブルガリ ホテル 東京の「サマー アフタヌーンティー」で、ご体験ください。

ブルガリ ホテル 東京「サマー アフタヌーンティー」

概要

提供期間：2026年6月19日（金）～ 9月17日（木）

提供場所：ブルガリ ホテル 東京 40階「ブルガリ ラウンジ」

価格：\13,500 ／ \17,000（グラススパークリングワイン付き）

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/bulgarihotels-tokyo-the-bulgari-lounge/reserve

お問い合わせ：03 6262 6624

bhr.tyobt.restaurant@bulgarihotels.com

※自家製ジャムは、時期により桃からアプリコットへ変更となります。