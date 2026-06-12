創立20周年を機に初の公式マスコット「メル」を発表！社員投票で誕生、「人の成長に寄り添う存在」として発信強化

株式会社マーキュリー

多様な人材の登用・育成を通して関わる人を豊かにする人材サービス会社、株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間剛、以下「マーキュリー」）は、創立20周年を機に、初の公式マスコットキャラクター「メル（Meru）」が誕生したことをお知らせいたします。

本キャラクターは社員投票を経て決定し、当社が掲げる想いを、より直感的に伝える役割を担います。

■背景

マーキュリーは2006年の創立以来、人材サービスを起点に「人の成長」や「キャリアの選択」に関わる事業を展開してきました。

2025年3月にはパーパス・ミッション・ビジョン・バリュー（PMVV）を策定し、2026年4月にはロゴ刷新を実施しています。

一方で、これらに込めた想いや考え方を、社内外のステークホルダーに直感的に伝える手段については課題がありました。特に採用活動や若手層との接点においては、理解だけでなく共感を生むコミュニケーションの重要性が高まっています。

こうした背景から、当社の想いを“伝わるかたち”として体現する存在として、公式マスコットの導入に至りました。

■公式マスコット「メル」について

コンセプト

「人の成長に寄り添い、未来の自分へ導く、感動エージェント」

メルは、マーキュリーの新ロゴの「M」をモチーフに生まれた存在です。

右上に浮かぶ丸は「未来の自分」を象徴しており、人が経験を積み重ねながら、次のステージへ進ん

でいくプロセスを表現しています。

キャラクター設定

メルは、誰かが迷っているときや挑戦するときに、そっと寄り添い、背中を押す存在です。

答えを与えるのではなく、一人ひとりが自分の意思で未来を選び取ることを大切にしています。

デザイン特徴

・「M」をベースにしたシンプルなフォルム

・頭上の丸（未来の自分）とともに存在

・藍色（Mercury Blue）を基調とした落ち着きと親しみやすさ

・ジェンダーレスで誠実な印象のデザイン

■社員投票による決定

本キャラクターは、2026年5月15日から5月21日にかけて実施した社員投票により決定しました（総投票数：922票）。

投票においては、「親しみやすい」「覚えやすい」「会社のイメージに合う」といった声が多く寄せられ、企業の象徴としての活用を期待する意見も見られました。

■今後の展開

今後は、採用広報や各種プロモーション、社内コミュニケーションにおいてメルを活用し、ブランド発信を強化してまいります。

また、ノベルティやイベントなどを通じて、より多くの方との接点づくりにも取り組んでいきます。

マーキュリーはこれからも、人の教育・キャリア支援を通じて、すべての人の可能性を広げる企業として、社会に価値を提供してまいります。

───────────────────────────────

■企業情報

株式会社マーキュリー

本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階

取締役社長：秋間剛

電話番号：03-6388-0023

URL：https://mercury-group.co.jp/

設立：2006年11月

資本金：5,000万円（資本準備金3,000万円）

従業員数：5,873名（正社員率90％以上／2026年4月1日時点）

事業内容：人材を活用したセールスプロモーション、エデュケーション、エンターテインメント、アウトソーシング等



マーキュリーは、ビジョンに「感動エージェント」をかかげ、多様な人材の登用・育成を通して活躍の場を提供し、日本社会の未来を支えています。

今後も、社会と人をつなぎ「すべての人」の可能性を広げ、関わる人を豊かにすることで、より良い社会の実現に貢献します。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■株式会社マーキュリー情報一覧

・新卒採用 https://recruit.mercury-group.co.jp/

・キャリア採用 https://career.mercury-group.co.jp/

・プレスリリース一覧 https://mercury-group.co.jp/news

・YouTubeマーキュリーチャンネル https://www.youtube.com/@mercury_channel

・採用公式Instagram https://www.instagram.com/mercury_recruitment

・X（旧Twitter）https://twitter.com/mercury_HR

・TikTok https://www.tiktok.com/@cando_kando

・note https://note.com/mercury_group

■メディア取材・お問い合わせについて

ご取材を希望される場合は、以下の連絡先までご連絡いただきますようお願いします。

株式会社マーキュリー広報事務局（令和PR内）：mercury-group@reiwapr.jp