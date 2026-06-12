【TAC会計士】6/27（土）14:00～「立川プレミアム本科生」WEBガイダンス開催します！

TAC株式会社

公認会計士、税理士、不動産鑑定士、建築士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社は、6月27日（土）に「立川プレミアム本科生」のWebガイダンスを実施します。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/tacmap/pdf/6a2a38c4ba734.pdf

ＴＡＣ人気の会計士コース「立川校プレミアム本科生」をご紹介いたします。担任制度と個別指導による、きめ細やかかつ、万全なフォローでみなさんを合格に導きます。

■開催日時

2026年6月27日（土）14:00～15:00

■形式

オンライン（zoom）開催

事前予約制／参加無料

※下記のフォームより、事前にご予約ください。



■事前予約（無料）はこちら

https://lp.tac-school.co.jp/-20260627-_03-LP4111.html

《立川校限定》立川プレミアム本科生とは

合格まで、担当講師が徹底サポートします！

「クラス担任制」による徹底的な個別学習指導！大学生活と両立しながら合格を目指せるＴＡＣイチオシのコースです。

▼詳しくはこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_crs_beginner_tachikawahonka.html

■TACの講義を教室ライブで！オンラインでも！公認会計士 講義無料体験

わかりやすいTACの講義をWebや校舎で体験できる！

簿記の学習経験がない方を対象とした会計士入門講義や簿記の学習経験がある方におススメの短答4科目の講義を無料で体験できます。

▼詳しくはこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/zaimu_taiken_new.html#0622

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号