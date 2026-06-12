無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」2026年6月新たに4店舗をオープン全国136店舗体制へ拡大、地域密着型カーライフサポートをさらに強化

株式会社スマイルカンパニー

株式会社スマイルカンパニー（本社：埼玉県川越市、代表取締役：山野俊介、以下、スマイルカンパニー）は、無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」において、2026年6月に新たに4店舗をオープンしたことをお知らせいたします。これにより、「スマイルカーズ」は全国136店舗体制となり、地域に根ざしたカーライフサポートの提供エリアをさらに拡大いたします。

「スマイルカーズ」は、実店舗を持たず、お客様のご自宅や指定場所へ直接伺う“訪問型”の中古車買取サービスです。店舗運営にかかる固定費を抑えることで、その分を査定価格やサービス品質に還元し、スピーディかつ誠実な対応を強みとして全国各地で支持を広げてきました。今回の新店舗開設により、これまで以上に迅速な訪問対応が可能となり、地域ごとのニーズに即したきめ細かなサービス提供を実現します。

今後もスマイルカンパニーは、車の売却を検討されるお客様一人ひとりに寄り添い、安心・納得のカーライフサポートを提供するパートナーとして、フランチャイズ展開およびサービス品質の向上に努めてまいります。

2026年6月オープン店舗

■スマイルカーズ広島西店

大切なお車でからこそ、安心して任せられる存在でありたいと思っております。お客さまのご縁を大切に、一台一台、誠意をもって対応いたします。（店長：森田満）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162929/table/25_1_30befcfb6629ee3ed2392ce6d6bb5a65.jpg?v=202606121051 ]

■スマイルカーズ佐賀みやき店

私たちは、車の売却を単なる取引ではなく、人と人との信頼で成り立つご縁だと考えています。お客様が笑顔（スマイル）でご相談いただけることを何より大切にし、大切に乗られてきたお車だからこそ、金額だけでなく気持ち鵜の面でもご納得いただけるよう、丁寧で誠実な対応を心がけています。専門用語はできるだけ使わず、分かりやすい説明を大切にし、不安や疑問にも一つひとつお応えします。お車のことは、お電話・LINEにてお気軽にご連絡ください。「相談してよかった」と感じていただける存在であり続けることが、私たちの一番の目標です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162929/table/25_2_7c2e18254fdde379edd68f8b48bf5d8f.jpg?v=202606121051 ]

■スマイルカーズ池袋店

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/162929/table/25_3_f0daa4be4d43dcfdd9043de344d01d59.jpg?v=202606121051 ]

■スマイルカーズ千葉稲毛店

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/162929/table/25_4_ac2a3acdead3069db2a28b555f81c451.jpg?v=202606121051 ]

代表取締役・山野俊介コメント

このたび、スマイルカーズは新たに4店舗をオープンし、全国136店舗体制へと拡大いたしました。サービス開始からここまで歩みを進めることができたのは、各地域でお客様と真摯に向き合い続けてきた加盟店オーナーの皆さま、そしてスマイルカーズを選んでくださったお客様お一人おひとりのおかげに他なりません。無店舗型というスタイルは、単にコストを抑えるための仕組みではなく、お客様のもとへ自ら足を運び、対話を重ねることで信頼関係を築いていくという、私たちの姿勢そのものを表しています。今回新たに加わった広島西店、佐賀みやき店、池袋店、千葉稲毛店も、それぞれの地域で同じ想いを共有する仲間として、お客様に安心と笑顔をお届けしてまいります。2026年からは働くクルマに特化した「スマイルトラック」の加盟店募集も開始しており、今後もスマイルカンパニーは、現場に根ざしたフランチャイズモデルをさらに磨き上げ、お客様と加盟店オーナーの双方に喜ばれる事業を目指してまいります。

参考：株式会社スマイルカンパニーについて

スマイルカンパニーは、「お客様に喜ばれるパートナーであり続ける」をモットーに、中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」を全国100店舗以上展開しています。2025年9月には「埼玉を代表する企業100選」に選出。2026年より、働くクルマに特化した買取フランチャイズ「スマイルトラック」の加盟店募集も開始しました。今後もスマイルカンパニーは、加盟店オーナーと真摯に向き合い、現場に根ざしたフランチャイズモデルの確立と持続的な事業成長を目指してまいります。

スマイルカーズ公式ページ(https://smile-cars.jp/)

スマイルトラック公式ページ (https://smile-truck.jp/)

スマイルカンパニー企業情報ページ(https://smile-cars.jp/company/)

参考：代表取締役・山野俊介による初の著書

無店舗型中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」が、加盟店募集開始からわずか3年で全国100店舗を突破するまでの歩みをまとめた一冊。成功事例ではなく、現場での意思決定や対話の積み重ねを中心に記録しています。本書では、加盟店オーナー3名による座談会も収録。成功談に限らず、現場で交わされた本音や意見をそのまま掲載し、「スマイルカーズ」の実像と組織の温度感を伝えています。

書名：車買取のスマイルカーズはどうして3年で100店舗をこえて伸び続けているのか？

著者：山野俊介

発売日：2026年3月11日

出版社：扶桑社

価格：1,700円（税込）

オンライン販売：https://www.amazon.co.jp/dp/4594102409/

【会社概要】

会社名： 株式会社スマイルカンパニー

設立： 2022年1月

所在地： 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13

代表者： 代表取締役 山野俊介

事業内容： 中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」「スマイルトラック」の運営、関連事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スマイルカンパニー 広報担当：高橋

電話：049-272-7819、メール：aloha@smile-cars.jp