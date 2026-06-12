株式会社ES＆Company

タワーマンション専門の不動産事業を展開する株式会社ES&Company（屋号：TOWERZ、本社：大阪市中央区、代表取締役：中岡 真吾）は、2026年7月12日（日）にリーガロイヤルホテル大阪ヴィニェット コレクションにて、文化・芸術・エンターテインメントが融合する複合型フェスティバル「(仮称)TOWERZ FESTIVAL」を開催いたします。

本イベントの総合監修には、国内外の数々の大型イベントを手掛けてきた演出家を起用。

世代や文化、そして「不動産」という業界の垣根を超えて様々な要素が混ざり合う「新たなエンターテインメントのプラットフォーム」の創出を目指すプロジェクトの第一弾となります。

なお、本イベントは一般公開を行わない「完全招待制」のクローズドイベントです。すでに当社の顧客・お取引先様を中心に2,700名以上の予約が完了しており、当日は約3,000名の来場を見込んでおります。

■ 開催の背景：業界を繋ぐ、新たな「共創プラットフォーム」へ

当社は2019年より、顧客や取引先の皆様への感謝をお伝えし、不動産取引の先も続く接点を持つ場として「TOWERZ感謝祭」を毎年開催してまいりました。昨年は約900名のお客様にご来場いただきご好評をいただいておりますが、本年はこれをさらにスケールアップいたします。

目指すのは、自社をアピールする単なる企業イベントではありません。私たちTOWERZがハブとなり、大阪の多様な業界やカルチャーを繋ぐことで、参加者同士の新たなシナジーが生まれる場を作ることです。企業や参加者が主役となって輝ける「良質な受け皿（プラットフォーム）」を提供することで、日頃の感謝を広く社会や地域へ還元していきたいと考えております。

■ 開催概要

イベント名称： (仮称) TOWERZ FESTIVAL（※正式名称は後日発表予定）

開催日： 2026年7月12日（日）

会場： リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（光琳の間、ロイヤルホール 他）

主催： 株式会社ES&Company（TOWERZ）

想定来場者数： 3,000名

■ イベントの主な見どころ

国内外の数々の大型イベントを手掛ける演出家による総合監修のもと、リーガロイヤルホテル大阪の各フロアにて多種多様なコンテンツを展開します。

光琳の間（メイン会場）：アートとビジネスの交差点

著名アーティストによるLIVEパフォーマンス、次世代を見据えたビジネスカンファレンス、モデルによるランウェイ、アートとエンタメが融合したショーなど、新しい刺激に出会える複数のメインステージを展開します。

ロイヤルホール（シアターエリア）：老若男女の遊び場

いつ訪れても楽しめるDJコンテンツを中心に展開。ご家族連れでも安心して滞在できるよう、キッズコーナー等も設営いたします。

リーガロイヤルホテル大阪ヴィニェット コレクションでのアート展示

ホテルの上質な空間と調和した特別なアート作品の展示を行います。

■ 未来へつなぐ社会貢献プロジェクト「キッズランウェイ」

本イベントの重要なテーマとして、社会貢献活動を組み込んでいます。「キッズランウェイ」では、子どもたちがプロのモデルと同じステージを歩き、夢を体験する場を提供します。 さらに、子どもたちが着用する衣装は、上田安子服飾専門学校の生徒の皆様にご提供いただきます。子どもたちの夢の実現と、クリエイターを目指す若き学生たちの実践・発表の場を掛け合わせ、大阪から次世代の才能を支援してまいります。

株式会社ES&Company（TOWERZ）は、本イベントを通じて不動産業界の枠組みを超え、人と企業、文化を融合する、大阪発の新しい都市文化の形成に貢献してまいります。

■ 協賛・パートナー企業様を一部募集しております

本プロジェクトの「業界を繋ぎ、新たな文化を創出する」という理念にご賛同いただける協賛・パートナー企業様を募集しております。 タワーマンション居住者・経営者層を中心とした、約2,700名の予約が完了しており、親和性の高い層へのダイレクトなPRやサンプリング展示が可能なプラットフォームとなっております。

イベントの詳細や協賛パッケージにつきましては、下記お問い合わせ先よりお気軽にご連絡ください。（※枠が埋まり次第、受付終了となります）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ES&Company（TOWERZ）

担当：片 邦広

TEL：06-6684-9636

Email：info@esandcompany.co.jp

URL：https://www.esandcompany.co.jp/

本イベントは完全招待制のクローズドイベントとなります。ご来場に関するお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い申し上げます。