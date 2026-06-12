福岡工業大学2026年卒業生の就職率：99.9％ 実就職率：98.3％に

福岡工業大学

福岡工業大学の2026年3月卒業生の就職率は99.9%、実就職率は過去最高の98.3％となりました。

福工大は2025年6月に発売された日本経済新聞社・日経HRの合同調査「価値ある大学ランキング2025-2026」において、「就職支援が充実している大学」として日本一、全国の大学において最も高い評価を受けています。福工大は学生の自己成長力・情報活用力・課題解決力を高め、未来を切り開く新しい実践型人材を育てることを目指し、学生たちが希望する進路に羽ばたいていける多彩な教育プログラムを用意。未来をつくる学生の夢を実現する教育体制があります。九州私大ナンバーワンの就職力につながる取り組みをご覧ください。

第一志望への就職を実現。学生の夢を叶える進路実現力

福工大は高い就職率だけでなく、学生たちが志望する企業に合格する夢を実現させることにもこだわりを持っています。学生の98.2％が、第一志望またはそれに準じる企業に就職しています。また、75％以上の学生が、上場企業および大手・中堅企業に就職します。

就職支援が充実している大学 全国No.1 福工大の取組みは

西日本最大規模の「合同企業セミナー」単独開催

西日本最大規模で、約700社の企業に参加していただく「学内合同企業セミナー」のほか、学生たちが企業の方々に自ら学部や研究のPRを行う「企業交流会」などを毎年実施。自分の志望職種について深く知ったり、社会人相手にコミュニケーションや自己PRのスキルを磨く機会を就活で積み重ねていくことで、自己成長につなげています。

「志望企業」への内定目指す、トップアップ講座

学生の「第一志望企業」への内定率は72.9％。

単に就職先が決まる事ではなく、最も行きたい就職先に学生を送り込むことに注力しています。上場・大手企業を目指す学生のためには「トップアップ講座」を開講。業界研究をはじめ、選考を突破するためのさまざまな対策やグループディスカッションなどのトレーニングを行います。

一人ひとりの進路実現へ。オンリーワンの個別指導

福工大では学生一人ひとりずつに対して、進路を実現するための個別の支援員が支援します。1年生の時から卒業後の進路や希望の業界・企業、志向をしっかり把握するための面談を実施。その後の単位取得状況などもフォローし、大学生活を伴走しながら、夢の実現を一緒に目指すオンリーワンの個別指導は学生や保護者から高い評価を受けています。

進路決定を実現させる、未来を照らす福工大の教育プログラム「フライト」

技術革新や社会構造の変化が急速に進む中で、今を生きる学生たちに自己成長力・情報活用力・課題解決力を身に着けてもらうことを目指し、福工大は授業や課外活動の中で学ぶ専門性と教養力に基づいた知識を社会に接続して活躍できる「実践型人材」を育てる教育体制を構築。体系的な教育プログラムを運用しています。