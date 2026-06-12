【 東京油組総本店 福井組 】人気の油そばがワンコインに！6月19日（金）より2日間限定で1周年記念キャンペーンを開催！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、西日本における「築地銀だこ」や「大釜屋」等を展開する 株式会社ホットランド西日本(https://hotland.co.jp/company/profile/) （本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役会長：荻野 哲）は、東京油組総本店(https://www.tokyo-aburasoba.com/) を展開する株式会社サッポロ実業（本社：東京都豊島区、代表取締役：早川和義）と協力し、2026年6月19日（金）・20日（土）の2日間、『東京油組総本店 福井組』の開店1周年を記念した特別キャンペーンを開催いたします。

【 東京油組総本店 福井組について 】

『東京油組総本店 福井組』は、JR福井駅西口から中央大通りの横断歩道を渡ってすぐのところに位置し、落ち着いた雰囲気の店内が特徴です。地元のお客様をはじめ、ビジネスや観光で訪れる方々にもご利用いただいております。

おかげさまで多くのお客様にご来店いただき、このたび開店1周年を迎えることができました。日頃のご愛顧への感謝を込めて、1周年記念キャンペーンを開催いたします。

《 開店1周年記念キャンペーン概要 》

『東京油組総本店 福井組』内観

『東京油組総本店 福井組』の開店1周年を記念し、6月19日（金）・20日（土）の2日間、「油そば」 と 「辛味噌油そば」 を特別価格でご提供いたします！（東京油組総本店 福井組のみで実施）

ぜひこの機会に、他では味わえない “東京油組総本店の油そば” をご賞味ください！

■実施期間

2026年6月19日（金）・20日（土）の2日間

■対象商品

油そば 880円 → 500円 / 辛味噌油そば 980円 → 600円

※並盛り・大盛り・W盛り全て同一価格、店内飲食のみ適用（テイクアウト不可）

※東京油組総本店 福井組のみで実施

※キャンペーン期間中は、各種デリバリーおよび持ち帰りサービスを休止いたします

『東京油組総本店』とは

『東京油組総本店』開店1周年記念キャンペーンチラシ油そば＋スペシャルトッピングA（ねぎゴマ+半熟たまご） イメージ

東京油組総本店は、2008年1月に東京・赤坂見附に1号店をオープンした油そば専門店です。現在は国内98店舗・海外3店舗を展開しています。

スープの代わりに “特製の秘伝ダレ” を、ゆでたての麺に絡めてお召し上がりいただくのが特徴で、醤油と辛味噌の2種類からお選びいただけます。自家製麺は、老舗製麺所と共同開発した国内最高品質の小麦をブレンド。コシのある “モチッ” とした食感が魅力で、他店では決して味わうことのできない「東京油組総本店」最大のこだわりです。

自家製麺とコクのある醤油ベースの特製の秘伝ダレを混ぜ合わせることで、秘伝ダレの香りが “ふわり” と立ち上がり、食欲を一気にかき立てます。

老舗製麺所と共同開発した自家製麺油そば＋スペシャルトッピングA（ねぎゴマ+半熟たまご）

また、東京油組総本店の「油そば」のカロリーは、一般的なラーメンの約3分の2。塩分は約半分となっており、その名称からは想像できないヘルシーさから、老若男女幅広いお客様にご好評いただいております。メニューは、「油そば」 880円 「辛味噌油そば」 980円 がメイン商品で、並盛り・大盛り・Ｗ盛りを “全て同一価格” で提供しているのも東京油組総本店ならではの特徴です。

【店舗概要】

店舗名：東京油組総本店 福井組

住所：福井県福井市大手2-6-5

※JR福井駅西口より徒歩1分、中央大通り沿い



電話番号：080-3442-3054

営業時間：11:00～22:00（麺がなくなり次第終了）

客席数：カウンター12席

駐車場：なし

テイクアウト：あり

デリバリー：あり

※写真はすべてイメージです

※価格はすべて税込価格です