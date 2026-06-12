【7/14登壇】みらいパートナーズが解説！法定雇用率2.7％時代の人材戦略と助成金活用術

【7/14開催】法定雇用率2.7％時代へ！助成金で進めるDX×ダイバーシティ人材戦略を社会保険労務士が徹底解説

社会保険労務士法人みらいパートナーズ

社会保険労務士法人みらいパートナーズ(https://mirai-ptns.jp/)は、2026年7月14日（火）に開催されるセミナー『AI／DX×ダイバーシティ 人材育成で攻略できる生産性向上』に客演として登壇します。

当法人の助成金・補助金分科会リーダーである早野海斗と上席主任である東矢知也が、2026年8月に迫る障害者雇用促進法改正を見据え、「人材開発支援助成金」や「キャリアアップ助成金」を活用した具体的な人材戦略と実務対応について徹底解説いたします。

■ 2026年8月の法改正と「超労働力不足社会」への対応

2026年8月に改正施行される障害者雇用促進法により、法定雇用率が2.5％から2.7％へ引き上げられ、対象企業規模も常用職員数40名から37.5名へと拡大されます。

こうしたコンプライアンス対応が企業の大きな負担となっている声が多く聞かれます。さらに「超労働力不足社会」を迎えるにあたり、既存の労働力をリスキリングによってハイパフォーマー化することや、障がい者や高年齢者といった多様な人材のポテンシャルを引き出し、企業の負担ではなく「資産」へと変えていくことが、企業の存続と成長の鍵となります。

本講演では、こうした課題に対し、教育コストを抑えながら多様な人材を活用するための「助成金活用術」をお伝えします。

■ 講演内容：『今後さらにカギになる「DX人材」と「障がい者人材」の活用戦略』 ～助成金を有効活用した“これからの人材戦略”を徹底解説～

本講演では、助成金を活用して企業の負担を抑えつつ、人材の成長を促すための具体的な実務ポイントを解説します。

【解説する主な助成金制度】

人材開発支援助成金（DXコース定額制訓練）

・対象となりやすい訓練内容や実際の活用事例、申請時の実務ポイントを解説します。

キャリアアップ助成金

・「障害者正社員化コース」「賃金規定等改定コース」「賃金規定等共通化コース」について、制度概要から支給要件、実務上の注意点まで分かりやすく解説します。

実際の運用でのポイントも踏まえ、現場ですぐに活かせる実務対応をご説明いたします。

■ 登壇者プロフィール

早野 海斗（はやの かいと）社会保険労務士法人みらいパートナーズ 助成金・補助金分科会リーダー

東矢 知也（とうや ともや）社会保険労務士法人みらいパートナーズ 上席主任

■ セミナー開催概要

AI／DX×ダイバーシティ 人材育成で攻略できる生産性向上

日時：2026年7月14日（火）13:15～16:00

開催形式：ハイブリッド開催（会場参加・オンライン参加）

【会場】株式会社セルム セミナールーム（東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー7F）

※定員20名様

【オンライン】Zoomウェビナー形式

※定員100名様

受講料：無料

申込締切：2026年7月10日（金）

お申込：コチラ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSY2QCqEZGTrGuMWpScX1dHMQeq8ADMYS6MF-Dw8J28Aqb5g/viewform)より承っております

主催：共生日本協議会（事務局：一般社団法人クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所(https://qol-souken.org/)）

※本セミナーでは、早野・東矢のほか、これから合同会社 代表 林泰一氏、株式会社Her's 代表取締役 金子寛人氏も登壇し、AI時代のダイバーシティ戦略や実践的AIリスキリングについて解説します。

■会社概要

名称：社会保険労務士法人みらいパートナーズ

【東京オフィス】〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル6階

【福岡オフィス】〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル3F

【熊本オフィス】〒860-0826 熊本県熊本市南区平田二丁目16-30

事業内容：労務相談、アウトソーシング、就業規則・諸規定対応、労務DD（IPO・M&A）、リスキリング助成金、企業型確定拠出年金（DC）、ハラスメント対応など

URL： https://mirai-ptns.jp/