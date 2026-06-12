【6/24オフライン開催】100本の事例が証明した、事業を動かす導入事例の作り方。immedio×LayerXが語る、商談・受注を最大化するコンテンツ戦略とオフレコ舞台裏

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年6月24日（水）19:00より、バックオフィス向けSaaS「バクラク」シリーズを展開する株式会社LayerXと共に、オフライン限定のプレミアムセミナーおよび懇親会を開催いたします。

イベントの詳細はこちら :https://www.immedio.io/event/page-3248//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415

なぜ今、オフラインで「導入事例」を語るのか

Webサイトに掲載されている導入事例。多くの企業が「単なる実績紹介」や「形だけのコンテンツ」として量産してしまい、実際の商談化や受注、あるいはNRR（売上継続率）の向上といった事業成長に結びつけられていないという課題を抱えています。

本イベントは、日々画面越しで情報収集をしているBtoBマーケターやカスタマーサクセス（CS）の責任者を対象に、あえて「オフラインの場」に限定して開催します。

これまで累計100本以上の事例を制作・活用し、自社の事業を大きく動かしてきたimmedioとLayerXの現場責任者が登壇。Webセミナーやブログでは絶対に公開できない「失敗談」や「事例取材のリアルな交渉術」「営業現場に浸透させるための泥臭いプロセス」など、ここでしか聞けないオフレコトークを交えて徹底的に深掘りします。

イベントの見どころ- 第1部：パネルディスカッション「事業を動かす導入事例の作り方」 単なる美談ではない、成果に繋がる事例の「切り口」や、インサイドセールス・フィールドセールスを強力にバックアップする活用手法、AI接客の導線に事例をどう組み込むべきかを徹底討論。- 第2部：オフレコ質疑応答＆限定懇親会セミナー後の後半1時間は、登壇者や参加者同士が軽食を交えてビジネスのリアルを語り合う懇親会を開催。「他社はどう企画しているのか？」「予算はどう確保しているのか？」など、同じ課題と熱量を持つ仲間と横のつながりを作る絶好の機会です。

■ 開催概要

イベント名：100本の事例が証明した、事業を動かす導入事例の作り方

日時： 2026年6月24日（水） 19:00～21:00（18:45 開場）

開催会場：株式会社immedio 本社

参加費用：無料（事前申込制・定員あり）

予約URL：https://www.immedio.io/event/page-3248//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415(https://www.immedio.io/event/page-3193//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415)

タイムライン

- 18:45：開場- 19:00：登壇者紹介- 19:05：パネルディスカッション「事業を動かす導入事例の作り方」- 19:45：質疑応答（配信なしのリアルなQA）- 20:00：懇親会（登壇者・参加者同士の交流）- 20:50：閉会登壇者プロフィール- 清沢 康平 ｜ 株式会社immedio カスタマーサクセス部 部長SansanでのIS・新規FSを経てシンガポール法人に出向。帰国後、新規事業立ち上げなどを経て2023年にimmedioに参画。現在はCS部長として、事例を活用したカスタマーマーケティングを統括。- 大友 一葉 氏 ｜ 株式会社LayerX バクラク事業部 マーケティング部メディア事業・編集の豊富な経験を活かし、2022年よりLayerXに参画。バックオフィス向けAIエージェント「バクラク」シリーズにて、導入事例やホワイトペーパー、CRM施策などのコンテンツマーケティングを強力に推進。ご参加お待ちしております :https://www.immedio.io/event/page-3248//?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260415

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

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