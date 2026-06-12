「3時間で後継者・幹部を経営者として成熟させる 東洋思想にみる「後継者育成」の技術」セミナーを、2026年7月9日に愛知で開催

株式会社新経営サービス

経営革新や、補助金の活用、事業承継コンサルティングに強みがある、株式会社新経営サービス（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、会場参加型セミナー「3時間で後継者・幹部を経営者として成熟させる 東洋思想にみる「後継者育成」の技術」を、2026年7月9日（月）愛知のＪＰタワー名古屋 ホール&カンファレンス（愛知県名古屋市）にて開催いたします。

https://www.skg.co.jp/aichi/5446/

本セミナーは、経営者、後継経営者、経営幹部の方を対象に、これから事業承継を迎える方はもちろん、承継後の経営に課題を感じている経営者・後継経営者・経営幹部の皆さまに、ぜひご参加いただきたい内容です。

■ 開催背景

空理空論を排し、経験・失敗から生まれた、事業承継と後継者育成の本質講座

大好評だったセミナーをさらに進化させ、名古屋にて初開催！（セミナー満足度平均4.7／5.0）

経営トップ／後継者／経営幹部の参加率９０％超

★講師執筆の書籍「子どもに会社をつがせたいと思ったとき読む本（あさ出版）」を参加者全員にプレゼント

【セミナー参加者の声】

「社長と後継者、幹部と共に参加して、共通の価値観・軸が持ち対話できて良かった」

「後継者が、経営者としての人格が一皮成熟したように思える」

「東洋思想的なリーダーシップ、経営判断、権限移譲、高度な経営感覚、統治の実務が腑におちた」

「次の後継者を検討しているが、このセミナーを通じて誰を選ぶべきか確信に変わった」

「今回、後継者と一緒に参加して本当に良かった。これで、同じ価値観で対話できる」

「リーダーとしての日々の悩みに対して、すごく楽になった」 等々

（※大阪開催 参加者のアンケートより）

【こんな方にオススメ】- 事業承継を考えているが、後継者や経営幹部にもう一皮めくれて欲しい（人として成熟してほしい）- 正論や制度が現場で機能せず、空回りしている- すでに事業承継を終えているが、経営者として学び直し、自社の経営の見つめ直したい- 後継者や経営幹部に、社外研修で学んできて欲しいが何か適したものがないか探している

強い経営者は、知識・スキルや制度だけでは育ちません。

正論を掲げても現場が動かない。

改革を進めても、なぜか組織がついてこない――。

事業承継の現場では、こうした現実に直面することが少なくありません。

私自身もその壁に何度も向き合い、そのたびに問い続けてきました。

「何が足りなかったのか」「何を先に整えるべきだったのか」

その答えを探る中で行き着いたのが、「東洋思想」という視点です。

陰陽や論語、老子といった思想は、決して抽象的な哲学ではありません。

それは、承継の現場で結果を分ける“実践的な判断軸”です。

なぜ、優秀な後継者ほど孤立してしまうのか。

なぜ、正しいはずの改革が空回りするのか。

本セミナーでは、その背景にある構造を紐解きながら、

経営者としての「在り方」と「判断の軸」を体系的にお伝えします。

承継とは、単なる社長交代ではありません。

一人の人間が、経営者として成熟していくプロセスそのものです。

本講座を通じて、変化の激しい時代においてもぶれない、

一本筋の通った考え方と意思決定の軸を身につけていただきます。

これから事業承継を迎える方はもちろん、

承継後の経営に課題を感じている経営者・後継経営者・経営幹部の皆さまに、

ぜひご参加いただきたい内容です。

■ 登壇者

講師：中谷健太中谷 健太 （新経営サービス 執行役員 経営支援部 部長 事業承継士 ／ 中小企業診断士 ／ 認定経営革新等支援機関）

大手コンサルティング会社を経た後、事業会社の役員として経営を担い、現在は事業承継・後継者育成の専門家として活動。これまで約300社以上の中小企業に対し、承継設計から次世代リーダーの育成、承継後の組織改革までを一気通貫で支援している。

単なるスキーム設計や税務対策にとどまらず、承継の成否を分ける「人と組織」に焦点を当てる実践型コンサルティングを展開。経営者としての当事者経験を持つからこそ、理論だけでは終わらない「現場で機能する承継」を設計できることを強みとする。

後継者不在や事業不振による廃業予定だった案件、争族問題に発展した家族経営、社長急逝による緊急承継など、難易度の高い案件を多数担当。事業承継を資産や税務の問題にとどめず、人材・組織・経営ノウハウまで含めて支援し、さらに承継後の経営革新まで導くことのできる数少ない専門家として知られている。

■ プログラム内容

本セミナーでは下記の内容のポイントをわかりやすくお伝えします

【基盤】 変わらない「原理原則（軸）」を手に入れる

環境がどれほど変わっても、経営者にはぶれない判断の拠り所が必要です。この軸があって初めて、企業は変化を超えて存続します。

- 【軸不動】 揺れる時代に静かな中心を持つ- 【陰陽】 経営者が習得すべき経営の不易・原理原則- 【調和】 西洋と東洋の統合経営こそが、持続可能な条件【内面】 経営は「人格」によって決まる

原理原則だけでは、経営は機能しません。それを実行するリーダーの在り方が問われます。

- 【為政以徳】 正しい後継者・経営幹部の選び方- 【修己治人】 後継者・経営幹部の人格の鍛え方【実践】 実務としての「判断、組織運営、権限移譲、高度な経営感覚」

ここまで土台の上に、初めて経営の実務が成立します。意思決定、組織運営、権限移譲、経営感覚を具体的に扱います。

- 【中庸】 後継者の判断力の高め方- 【和而不同・無為自然 】 後継者の理想のリーダーシップの在り方- 【上善は水の如し 】 正しい権限移譲とバトンタッチの仕方- 【気】 高度な経営感覚の身に付け方【到達】 使命・志

最後に問われるのは、「この経営で何を成すのか」という問いです。宿命を引き受け、使命へと昇華するとき、経営は人生そのものになります。

■ セミナー開催概要

■ 過去のセミナー開催実績

■ 関連情報

■ 株式会社新経営サービスについて

- 【知命立志】 使命・志への気づき方[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/77_1_fabc7e041e6808b54fb898f8f21ca093.jpg?v=202606121051 ]【福井開催】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/77_2_c6c3421663976f27acaa1341718f05ac.jpg?v=202606121051 ]- 2026年04月09日(木) 【オンライン】成長を再起動する「成長計画書」のつくり方(https://chusho-keiei.jp/seminar/4782/)- 2026年05月27日(水)「もう迷わない！」事業承継の罠と回避策セミナー 2026年版 事業承継の修羅場を知るW専門家による事業承継対策(https://chusho-keiei.jp/seminar/4803/)- 株式会社新経営サービス コーポレートサイト(https://www.skg.co.jp/)- 過去のセミナー実績(https://www.skg.co.jp/seminar_list/)- 事業計画書作成支援(https://chusho-keiei.jp/)- 事業承継コンサルティング(https://chusho-keiei.jp/succession/)

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ、株式会社として設立しました。現在では、一部上場企業からスタートアップ企業まで、2,000社を超えるお客様にご信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

成長戦略の策定と推進、人事制度改革、人材育成、企業文化の浸透など、幅広い経営課題に対応し、実践的なソリューションを提供しています。

また、商工会議所、金融機関、経営者協会、産業支援機関など、多様な団体に専門コンサルタントを講師として派遣し、知見の共有にも力を注いでいます。これまでに当社コンサルタントによる出版書籍は30冊を超え、経営ノウハウの情報発信にも積極的に取り組んでいます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/77_3_605c24847f38749f33e55de37302b6a6.jpg?v=202606121051 ]

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

人事戦略研究所は、上場企業から中小企業まで、これまでに累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援してきました。

業種や規模を問わず、人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

私たちは、制度設計にとどまらず「現場で機能する運用」までを視野に入れ、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果へと結びつけることを重視しています。

経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

人材開発部は、中堅・中小企業を対象に、理論や知識の習得にとどまらず、現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開しています。

基幹講座である「経営者大学」は、1987年の開講以来、経営者・後継者・経営幹部を中心に、1,400名を超える企業リーダーを育成してきました。また、「実践管理者養成講座」は1991年のスタート以来、500名以上の管理者の成長を支援しています。さらに、管理者パフォーマンス向上プログラム、組織変革プログラム、360度リーダーシップ研修、組織マインド変革プログラム、評価者研修、OJT教育推進プログラムなど、多彩な人材育成メニューを通じて、組織の成長をサポートしています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

経営支援部は、中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団です。

これまでに700社を超える企業の経営計画策定を支援しており、そこで培った実績とノウハウを活かして、事業承継後の経営基盤強化やさらなる成長をサポートしています。

経営革新や補助金の活用など、企業成長に向けたあらゆる取り組みを、計画策定から実行まで一貫して支援。総合的なアプローチと時流を踏まえたノウハウで、実効性の高い成果を生み出します。

また、顧客企業の顧問税理士との連携はもちろん、事業承継をはじめとする経営課題にも、グループ内の税理士・社労士や提携弁護士などの専門家とチームを組み、総合的な解決を図っています。