【日本経済大学】「令和８年 緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」を受賞いたしました

都築学園グループ

日本経済大学（福岡県太宰府市、学長：都築 明寿香）はこのたび、緑化推進運動において顕著な功績があった団体として、令和８年「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」（※）を受賞いたしました。

※「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」とは

本表彰は、内閣府が主催し、緑化推進運動の実施について顕著な功績のあった個人または団体に対し、その功績を称えるため昭和59年（1984年）から毎年行われているものです。本年度、福岡県からの推薦を受け、本学が全国1個人12団体のうちの一つとして選出されました。

本学の取り組み

本学は、平成10年（1998年）に開園した「TG Rose Garden（イングリッシュガーデン）」を中心に、長年にわたり緑化活動と環境保全に取り組んでまいりました。

第20回「みどりの式典」「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」授与式

「TG Rose Garden」入口園内には数々のバラが咲き誇る睡蓮と白鳥多様な学びの場として活用- 広大な緑地の維持・管理：約４haにおよぶ庭園の整備を教職員や学生ボランティアとともに継続的に実施し、希少種フジバカマの保全やアサギマダラの飛来環境維持など、生態系保全と緑地管理を一体的に進めています。- 地域への開放：庭園を無料開放し、年間２万人以上が訪れる地域の憩いの場・交流・健康増進の場として提供している。観光ツアーや自治会活動にも利用され、多い時で年間30団体が訪問するなど、地域の緑化意識向上にも寄与しています。- 環境教育の実践： 幅広い年代を対象とした環境学習の場としての活用。ワンヘルスやSDGsに関する授業・イベントを通じて緑化や環境保全の重要性を伝える教育・啓発活動を行っています。

令和８年４月24日に、天皇皇后両陛下のご臨席のもと、「第20回みどりの式典」が執り行われ、本学の都築 明寿香 学長が出席いたしました。

第20回みどりの式典に参列する都築 明寿香 学長（後列左から３番目／写真提供：内閣府）式辞を述べる高市早苗内閣総理大臣（左）、天皇皇后両陛下（右）（写真提供：内閣府）

式典では、本学を含む13の個人・団体が、高市早苗内閣総理大臣より「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」を拝受いたしました。続く天皇皇后両陛下との懇談では、本学学長が直接活動内容をご説明し、両陛下より本学の取り組みに対し、温かい励ましのお言葉を賜りました。

受賞を福岡県の服部誠太郎知事に報告

本学の都築明寿香学長が福岡県庁を訪れ、服部誠太郎知事に令和8年「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」受賞を報告いたしました。都築明寿香学長が「庭園では、生物多様性の観点から、子どもたちを中心にどのような教育ができるかを考えてまいりました。この受賞を機に、地域共生や地域社会との連携をさらに深めてまいりたいと考えております」と報告しました。

服部知事からは「このたびのご受賞、誠におめでとうございます。長年にわたるご活動を通じて、地域の皆様に親しまれ愛される場所を提供され、自然と共生することの大切さを伝え続けてこられたことに、深く敬意を表します。身近な場所で体験し、植物を育て、動物や昆虫を慈しむ、そうした日々の営みの中でこそ、自然への思いは人々の心に根付いていくのだと感じております。これからも皆さんとともに自然環境の保全・推進に取り組んでまいりたいと思います」と温かいお言葉をいただきました。

都築 明寿香 学長 メッセージ

（前列中央）都築 明寿香 学長／前列：（左）学生代表者、（右）安藤 大祐 副学長／後列：（左）半田 健 ヘッドガーデナー、（右）デジレロイ バルテレミ 講師（生物学／ガーデナー）

「緑化推進運動功労者 内閣総理大臣表彰」を賜り、大変光栄に存じます。本学では1998年の「TG Rose Garden」開園以来、広大な庭園を舞台に、豊かな自然を次世代へつなぐべく、学生や教職員、そして地域の皆さまと共に歩んでまいりました。希少種の保全やワンヘルス教育といった長年の取り組みが、このたびの受賞という形で評価をいただき、大変嬉しく感じております。今回の受賞を励みに、今後も生きた環境教育の拠点として、また地域に開かれた「憩いの場」として、持続可能な社会の実現に向けた緑化活動に一層邁進してまいります。

日本経済大学（都築学園グループ / （学）都築育英学園）

代表者：学長 都築 明寿香

都築学園グループは、「個性の伸展による人生練磨」を建学の精神として1956年に創立。開学58周年を迎えた日本経済大学は、福岡・渋谷・神戸の３キャンパスを拠点に、経済・経営の実学に特化した２学部７学科19の専門コースを設置。世界34か国、120を超える大学と提携し、国境や文化の垣根を越えて社会に貢献できる真の国際人の育成に力を注いでいます。

さらに、スポーツや文化活動においても、全国や世界の舞台で活躍する学生を多数輩出するとともに、被災地支援などの社会貢献活動にも積極的に取り組み、地域と世界に開かれた大学として歩みを進めています。

福岡キャンパス 福岡県太宰府市五条３-11-25

東京渋谷キャンパス 東京都渋谷区桜丘町24-5

神戸三宮キャンパス 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町４-４-7

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