テキスト分類結果がAIでイラストに。コーディストの新機能「イメージクラウド」リリース

株式会社アンド・ディ

株式会社アンド・ディは、アンケート自由回答の分類ツール「コーディスト(https://codist.and-d.co.jp/)」において、集計結果をAIによってビジュアル画像として出力する、当社が開発した新機能「イメージクラウド」をリリースしたことをお知らせいたします。

開発の背景

「コーディスト」サービスサイト :https://codist.and-d.co.jp/

「コーディスト」は、アンケートの自由回答（テキスト回答）のコード化（アフターコーディング）を数分で簡単に行える自由回答分類AIツールです。手作業によるコード化作業にかかる時間と労力を大幅に削減することができ、マーケティングリサーチや口コミ分析など幅広い用途で多くのお客さまにご利用いただいています。

最近、AIによる画像生成技術の進化により、テキストや分析データから生成できるビジュアルの表現力や正確性が大きく向上しています。これにより、これまで数値やグラフを中心に伝えていた分析結果も、より直感的で印象的な形で表現できるようになりました。

こうした技術進化を背景に、「分析結果をひと目で伝えたい」「レポートや報告資料をより印象的に仕上げたい」といった場面で活用できる機能として、「イメージクラウド」機能を新たにリリースしました。

「イメージクラウド」とは

「イメージクラウド」は、コーディストによってコード化された自由回答の集計結果を、AIによってビジュアル画像として出力する機能です。

単語の出現頻度をテキストの大きさで表す一般的なワードクラウドとは異なり、コード化された各分類項目をアイコニックなイラスト画像として並べて表現します。分析の内容をひと目で直感的に把握・共有できる点が特徴です。

主な機能・特徴

■ ボタンひとつで2～3分。分析結果がそのまま「絵」になる

コード付け完了後、画面に表示される「イメージクラウド生成」ボタンをクリックするだけで、2～3分程度で視覚化された画像を生成できます。生成した画像はPNG形式でダウンロード可能です。

■ シンプルなイラストから手書き風まで、用途にあわせて選べる5つのスタイル

出力する画像のテイストは、以下の5種類から選択できます。報告書のトーンや用途にあわせてお使いいただけます。

無料会員お試しキャンペーンについて

- シンプルなイラスト- ソフトな漫画風- ビジネス風イラスト- 詳細図解イラスト- 手書き風スケッチ

本機能「イメージクラウド」は、キャンペーン期間中（2026年6月末まで）に限り、無料会員の方もご利用いただけます。キャンペーン終了後は有料会員向け機能として提供予定です。この機会にぜひお試しください。

コーディストは、最大１万回答のAIによる自由回答コード化が行えるなど、従来多大な労力がかかっていた自由回答の集計・可視化業務の負荷を大幅に低減し、自由回答のビジネス活用をAI技術で支援しています。

詳しくは、以下サービスサイトをご覧ください。

https://codist.and-d.co.jp/

本ツールの活用に関するご相談、その他の取り組みにご興味がある企業の皆さまは、下記担当者までお気軽にご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アンド・ディ

担当：データ・インテリジェンス事業部 小木戸、藤井

E-mail：info@and-d.co.jp

【企業紹介】

＜株式会社アンド・ディ＞ https://www.and-d.co.jp/

株式会社アンド・ディ（東京都港区、代表取締役：佐藤哲也）は、実績20年の「リサーチコンシェルジュ」としてフルサービスの調査を年間約150本実施し、多様なマーケティングニーズに伴走しています。AI（人工知能）・BI（ビジネスデータ統合）・集合知（Collective Intelligence）などのテクノロジーに対応したデータ取得・活用を支援する研究開発を行っており、パネルリサーチからAI処理やデータクローリングまで、クライアントのあらゆるデータ分析・処理ニーズにお応えします。