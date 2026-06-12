日本から消えゆく伝統肥育を未来へ

株式会社福商

レジェンド牛飼いの技術継承が生んだA5・BMS12の特産松阪牛

株式会社福商（本社：東京都千代田区、松阪支店：三重県松阪市飯南町深野、代表：豊岡舞子）は、2026年5月26日、松阪牛発祥の地である三重県松阪市飯南町深野の牛舎で1,10０日を超える長期肥育を行った特産松阪牛を出荷いたしました。

弊社アドバイザーの栃木治郎氏と今回出荷の特産松阪牛( 690kg )

本牛は、松阪牛肥育の第一人者として知られる栃木治郎氏の助言のもと、同氏が生涯をかけて築き上げた牛舎において、後継者である弊社役員の阪倉達也氏（特産松阪牛肥育認定者）とともに育て上げた特別な一頭になります。

近年、畜産業界では省力化や効率化を目的とした機械化が進んでいます。一方で今回の牛は、栃木氏から受け継がれた昔ながらの手作業による給餌を中心とした伝統肥育と牛に与えられる餌や深野の恵まれた天然の水などの環境によって育てられました。

一頭一頭の状態を見極めながら日々向き合う手間のかかる肥育方法と天然環境は、全国的にも希少な条件下となっており、深野地区は松阪牛発祥の地となっております。

しかし現在、発祥の地の深野に残る牛舎は残りわずか4舎のみとなっており、伝統的な肥育技術の継承は大きな課題となっています。

弊社は、その課題を正面から受け止め、発祥の地の深野の復興、発展と生産者の育成、特産松阪牛の伝統的な肥育技術を未来に繋げる事を目的として事業をおこなっていきます。

今回出荷した特産松阪牛は、特産松阪牛の条件である900日以上の肥育を大きく超える1,10０日超の長期肥育を達成。枝肉格付では最高ランクであるA5、霜降り評価においても最高評価のBMS12を獲得しました。希少な血統、発祥の地での肥育、伝統技術の継承、1,10０日超の長期肥育、そしてA5・BMS12という最高水準の評価。そのすべてが揃った特別な一頭となりました。

株式会社福商は、この取り組みを単なる高級食材の販売ではなく、日本の畜産文化や地域に根付く伝統技術を未来へつなぐ活動と位置付けています。

生産効率だけでは測れない価値を守りながら、生産者、飲食店、消費者をつなぎ、日本が誇る食文化の継承に貢献してまいります。

発祥の地で受け継がれる「手で育てる」肥育技術

特産松阪牛は、兵庫県産の特定血統を持つ但馬牛の未経産雌牛を900日以上肥育した牛だけが名乗ることのできる希少ブランドです。※特産は知的財産のGI地理的表示（Geographical Indication）を取得しています。

一般的に長期肥育は管理が難しく、特に特産松阪牛においてA5ランクや高い霜降り評価を実現することは容易ではありません。今回の牛は、松阪牛発祥の地である深野地区において、昔ながらの手作業での餌やり、毎日の給餌をはじめ牛の体調や食欲、肉付きの状態を細かく見ながら育てられました。

機械化による効率化が進む時代だからこそ、人の経験と感覚によって受け継がれる技術の価値を改めて伝えたいと考えています。

栃木治郎氏阪倉達也氏

安心・安全への取り組み

本牛は個体識別番号によるトレーサビリティー管理を実施しています。生産から流通までの履歴を確認できる仕組みを整備することで、消費者の皆さまに安心して召し上がっていただける環境を提供しています。

株式会社福商では、トレーサビリティーについての意識や認知を広げるため、お買い上げいただいたお客様には個体識別番号がわかるトレカを制作しています。

青森県八戸市で3日間限定の特別フェアを開催

2025年度版

このたび出荷した特産松阪牛は、青森県八戸市を中心に複数の飲食店を展開する東北金属産業株式会社が運営する高級焼肉店「肉匠 晃苑」にて、3日間限定の特別フェアとして第一弾が提供されます。

東北金属産業株式会社は、地域の食文化の向上を目指し、「圧倒的なこだわり」と「洗練された高級路線」を追求。地元八戸において、本物を知る大人たちから高い支持を集める外食事業を展開しています。

【フェア名称】

特産松阪牛×ペアリングワインディナー ～至高の饗宴～

【開催日】

2026年6月25日～27日

【時間】

17:30開場、18:00 コーススタート

【会場】

青森県八戸市六日町22-2 男山ビル1階

肉匠 晃苑

【定員】

各日20名限定

【料金】

30,000円（税込）

本フェアでは、晃苑専属ソムリエが今回出荷された特産松阪牛に厳選したワインとのペアリングを提案。日本が誇る伝統肥育の価値と魅力を体験いただけます。

また、本物をお召し上がり頂いた記念品としてトレーサビリティー証明のできるトレカもプレゼントいたします。

トレカ表面（個体識別番号QRつき）トレカ裏面（肉匠HPのQRつき）

肉匠 晃苑 HP・Instagram

https://www.niku-kouen.com/menu-3/

https://www.instagram.com/nikusyo_kouen/?hl=ja

---

株式会社福商について

株式会社福商は、厳選食材の卸販売および一次産業支援事業を展開しています。

特産松阪牛の肥育・販売を通じて、生産者が受け継いできた技術や地域文化の価値を高め、日本の食文化を未来へ継承することを目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社福商

代表者：豊岡舞子

所在地：〒102-0071 東京都千代田区富士見1丁目3-11 富士見デュープレックスBs4階

事業内容：厳選食材の卸販売、一次産業支援、特産松阪牛の肥育・販売

HP・Instagram

https://www.fukushop.net/

https://www.instagram.com/fukusho_fukushop/

---