「ぷっちょ メロンクリームソーダ味」全国のアミューズメント施設限定で6月中旬より順次展開スタート！

株式会社ヨシナ

6月中旬より「ぷっちょ メロンクリームソーダ」が、期間限定で全国のアミューズメント施設に登場！

どこか懐かしい味わいの「メロンクリームソーダ」をイメージした、夏にぴったりのぷっちょです。

見た目も楽しいパッケージデザインで、全国のゲームセンターやオンラインクレーンゲームにて展開予定！

数量限定につき、気になる方はお早めに！

ぷっちょ メロンクリームソーダ シュワっと弾ける爽やかフレーバー！

爽やかなメロンの甘みと、クリームソーダならではのまろやかさが楽しめる、アミューズメント施設限定ぷっちょです。

パッケージの形状はバラエティ豊かに登場！集めて楽しいラインアップです。

＜展開予定＞

2026年6月中旬～全国のアミューズメント施設

（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム等）

※取り扱いのない店舗もございます。

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。

＜発売元＞

株式会社ヨシナ

http://www.yoshina.co.jp/