「ぷっちょ メロンクリームソーダ味」全国のアミューズメント施設限定で6月中旬より順次展開スタート！
株式会社ヨシナ
6月中旬より「ぷっちょ メロンクリームソーダ」が、期間限定で全国のアミューズメント施設に登場！
見た目も楽しいパッケージデザインで、全国のゲームセンターやオンラインクレーンゲームにて展開予定！
ぷっちょ メロンクリームソーダ シュワっと弾ける爽やかフレーバー！
＜展開予定＞
※取り扱いのない店舗もございます。
＜発売元＞
6月中旬より「ぷっちょ メロンクリームソーダ」が、期間限定で全国のアミューズメント施設に登場！
どこか懐かしい味わいの「メロンクリームソーダ」をイメージした、夏にぴったりのぷっちょです。
見た目も楽しいパッケージデザインで、全国のゲームセンターやオンラインクレーンゲームにて展開予定！
数量限定につき、気になる方はお早めに！
ぷっちょ メロンクリームソーダ シュワっと弾ける爽やかフレーバー！
爽やかなメロンの甘みと、クリームソーダならではのまろやかさが楽しめる、アミューズメント施設限定ぷっちょです。
パッケージの形状はバラエティ豊かに登場！集めて楽しいラインアップです。
＜展開予定＞
2026年6月中旬～全国のアミューズメント施設
（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム等）
※取り扱いのない店舗もございます。
※数量限定の為、無くなり次第終了となります。
＜発売元＞
株式会社ヨシナ
http://www.yoshina.co.jp/