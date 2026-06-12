＜本日発売＞アース・スター コミックス 6月最新刊登場

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区）が刊行するコミックレーベル【アース・スター コミックス】の新刊を6月12日(金)に発売いたします。

公式サイト（https://comic-earthstar.com/comics） では新作や一部既刊を無料でお試し読みいただけます。

『侯爵令嬢アリアレインの追放 the Banishment of Lady Arialaine』第1巻

漫画：如月にまる 原作：しろうるり キャラクター原案：RAHWIA侮ったこと後悔させてやりましょう。

ハーゼン家の長女アリアレインは、王太子の婚約者として日々執務に励んでいた。

しかし、突然の婚約破棄と断罪により彼女は国外追放となる――はずだった。追放刑の前に与えられた猶予3日の間に、彼女は姿を消した。使用人、兵、屋敷、すべてを引き払って。

追放した者、された者。

様々な思惑が交錯するなか、アリアレインの前代未聞の逆襲劇が幕を開ける――。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/659_1_2b98918182194ac4d508bd5ba0d18d00.jpg?v=202606121051 ]

『婚約解消のち、お引越し。セイラン・リゼルの気ままで優雅な生活。 ～才色兼備の転生令嬢は前世チートで自由を満喫します～』第2巻

原作：砂都千夕・あんべよしろう 漫画：由那『６つ名』持ちの超ハイスぺ最強令嬢の、悠々自適ライフストーリー！

魔獣狩りへの最中に飛竜と遭遇したセイランたちは、

飛竜を狩ろうとし、セイランが作製した魔術具を使い狩りに成功する。

後日、その魔術具のレシピを買い取ってもらおうと魔術具店へと向かうと、大騒ぎに巻き込まれ――！？

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/659_2_8f17162ff7df5f594a088fbb3ba875c6.jpg?v=202606121051 ]

『元貴族の四兄弟はくじけない！ ～ちびっ子だけどおっきなもふもふと一緒に大切な家族をまもるのら！～』第3巻

原作：撫羽・ぴおてぐ 漫画：五月やみ誘拐されちゃって大ピンチなのら！？

突如、謎の男たちに誘拐されたロロ。

追いかけてきたピカはロロと一緒に地下牢へ閉じ込められてしまう。

そしてロロたちの前には、あの令嬢と領主様の奥様が現れて…！？

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/659_3_467e80a5185e851362f4187f380aaf4f.jpg?v=202606121051 ]

『追放された聖女ですが、実は国中から愛されすぎてて怖いんですけど！？ ～聖女イヴリンと愉快な（？）仲間たち～』第5巻

原作：榛名丼 漫画：柳矢真呂 キャラクター原案：くろでこお前たちには殺し合いをしてもらうのだ！！

気が付くと見知らぬ部屋にいた元聖女・イヴリンと仲間たち。

喋って動く怪しげな兎のぬいぐるみの説明によると

ここを出るにはデスゲームで勝つしかない！らしい。

全員で生きて帰ることを決意したイヴリンは

ゾンビとのリレー対決や裏切り者を探し出す

「狼さんゲーム」に挑むことに！

果たしてイヴリンは生きて帰れるのか！？

そしてゲームの黒幕は…？

シリーズ最大のカオス突入の第5巻！！

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/659_4_3a8b62552b62e07e8cc646c912211988.jpg?v=202606121051 ]

『願いを叶えてもらおうと悪魔を召喚したけど、可愛かったので結婚しました ～悪魔の新妻～』第12巻

原作：shiryu 漫画：となりける…ついに迎える結婚式！まさかのごちそうは──ドラゴン肉！？草食系男子VS肉食系悪魔ROUND12──感動の最終巻！

新婚旅行から帰ってきたテオとヘルヴィは、ついに故郷で結婚式を挙げることに！

再会した仲間たちとともに、準備は大盛り上がり♪

披露宴でふるまう料理に選んだのは──まさかのドラゴン肉！！

ヘルヴィ無双のドラゴン狩りに、テオも参戦するけど……ほんとに大丈夫！？

草食系男子と肉食系悪魔の甘々な関係にドキドキが止まらない、

幸せいっぱいの最終巻！！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/659_5_dc002f94dfe40292a6cbdc29538e57e7.jpg?v=202606121051 ]

『戦国小町苦労譚 一乗谷の残照』第20巻

原作：夾竹桃・平沢下戸 漫画：沢田一奇襲、嵐の夜の大嶽城！！

浅井・朝倉の殲滅に向け、

着々と戦を有利に進める信長軍。

そんななか、奇妙丸こと信忠が静子に持ち掛けた提案、

それは夜を狙った大嶽城への奇襲！

一方の朝倉軍はじりじりと追い詰められ、

逃亡か玉砕かの選択を迫られる。

背水の陣に臨み、当主・朝倉義景の下す決断は──？

「小説家になろう」発人気時代小説コミカライズ、

栄耀栄華の一乗谷に暗雲兆す第20巻！！

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/659_6_a76cc62e264c7fe8df97c17ccdf142cd.jpg?v=202606121051 ]

アース・スター エンターテイメント公式サイト- コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）- アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/ （毎月15日発売）- アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）- ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/- 補講男子：https://www.hokodan.com/- Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com- 所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya-official.jp/- コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/