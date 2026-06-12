地域の子供たちと創る『ありがとう風呂』開催！【瀬戸大橋温泉やま幸】

山本幸株式会社

山本幸株式会社（所在地：岡山県倉敷市、代表取締役：林 和樹）が運営する「瀬戸大橋温泉 やま幸」（以下、やま幸）は、2026年6月19日（金）から6月28日（日）の期間、地域の子供たちと連携した特別企画 『ありがとう風呂 ～親への感謝週間～』 を開催いたします。

本企画は、従来の母の日・父の日を「性別役割に基づく日」としてではなく、“家族を支えてくれるすべての人へ感謝を伝える期間” として再解釈した取り組みです。使用する板にはすべて「岡山県産のヒノキの間伐材」を採用しており、天然温泉の癒やしとともに、ヒノキの豊かな香りと森を守る優しさに包まれる空間を提供します。期間中は、来館されたお客様ご自身が大切な人への感謝を書き込める参加型コーナーも設置し、天然温泉の癒やしとともに家族の絆を育む空間を提供します。

■ 企画背景：多様化する家族の形に寄り添う「地域のリビング」として

やま幸は2026年末までの完了を目指す大規模リニューアルプロジェクト『Re-Born 2026』を推進しており、「もっと家族に、もっとひとりに優しく」という指針を掲げています。 昨今、家族の形が多様化する中で、「お母さん」「お父さん」という言葉だけでは括れない感謝の気持ちがあります。本企画は、子供たちの素直な「ありがとう」を通じて、日頃頑張る大人たちの心を軽くし、家族が自然と笑顔になれる場所を作りたいという想いから誕生しました。

■ 『ありがとう風呂』2つの注目ポイント

■ 開催概要

- ヒノキの香りとありがとうのメッセージ近隣の保育園の園児が協力。ヒノキの香りが広がる湯船に、子供たちの絵や言葉が描かれた板が浮かびます。湯けむりの中で揺れるメッセージは、視覚と嗅覚の両面から深いリラックスをもたらします。- 誰でも参加可能！「想いをつなぐメッセージ記入コーナー」期間中、やま幸の館内には特設コーナーを設置します。来館されたお客様であればどなたでも、その場でヒノキの板にメッセージを記入し、実際に湯船へ浮かべることが可能です。普段は照れくさくて言えない「ありがとう」を形にする機会を創出します。（※館内でのメッセージ記入は、6月13日（土）～6月27日（土）までとなります）

名称：ありがとうの湯 ～親への感謝週間～

期間：2026年6月19日（水）～6月28日（日）

場所：瀬戸大橋温泉やま幸（岡山県倉敷市下庄140-1）

内容：館内浴室

協力：社会福祉法人 同心会

幼保連携型認定こども園妹尾保育園

福田こども園

第二福田保育園

【店舗情報】

店名：瀬戸大橋温泉 やま幸

住所：〒710-0046 倉敷市下庄140-1

営業時間：10:00～23:30

定休日：毎月第二火曜日

URL：https://s-yamakou.co.jp/

【問い合わせ先】

◯ 山本幸株式会社 広報担当：佐伯（サエキ）

◯ お問い合わせ：pr@s-yamakou.co.jp

＊記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは各社の登録商標または商標です。

【会社概要】

会社名：山本幸株式会社

所在地：岡山県倉敷市下庄140-1

代表者：代表取締役社長 林 和樹

【実店舗】

瀬戸大橋温泉 やま幸

瀬戸大橋温泉 やま幸 別館いけす料理店

ホテル やま幸