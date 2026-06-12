【サンリオキャラクターズ】真空断熱二重構造で冷たさ長持ち！スケーターから「真空保冷ケース付き氷のう」発売中

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 株式会社サンリオの「ハローキティ」や「マイメロディ」などのキャラクターとコラボレーションした、「STIB2 保冷ケース付き氷のう」を販売中です。

やさしい肌触りのシリコーン製氷のうと、冷たさを長持ちさせる真空断熱二重構造のステンレス保冷ケースがセットになったアイテムです。

暑さ対策から、スポーツ後のアイシング、日常のリフレッシュまで、様々なシーンで活用いただけます。

■商品特長

真空断熱二重構造のステンレスケースは、外気の影響を受けにくく冷たさをキープする構造となっており、長時間の外出やスポーツ観戦でも快適にご使用いただけます。

フタには断熱材とパッキンが入っているため、冷気の逃げを防ぐことができます。

ハンドル部分は折りたためる設計となっているため、コンパクトに収納できます。

氷のう本体はシリコーン素材で作られているため、肌触りがやさしく、顔や体に当てた際にも快適な使い心地です。

また、氷のうの口径は広めに設計されているため、氷をスムーズに入れることができます。

使い方は2通りあり、氷と水を入れてすぐに使う方法と、水を入れてそのまま冷凍庫で凍らせてから使う方法がありシーンに合わせて選べるため、非常に便利です。

■商品詳細

保冷ケース付き氷のう ハローキティ 水彩コスメ

価格：3,630円 (税込)

サイズ：φ61×72×188mm

品番：STIB2

JAN：4973307736353

保冷ケース付き氷のう マイメロディ 水彩コスメ

価格：3,630円 (税込)

サイズ：φ61×72×188mm

品番：STIB2

JAN：4973307736360

保冷ケース付き氷のう クロミ 水彩コスメ

価格：3,630円 (税込)

サイズ：φ61×72×188mm

品番：STIB2

JAN：4973307736377

保冷ケース付き氷のう シナモロール 水彩コスメ

価格：3,630円 (税込)

サイズ：φ61×72×188mm

品番：STIB2

JAN：4973307736384

保冷ケース付き氷のう ポムポムプリン 水彩コスメ

価格：3,630円 (税込)

サイズ：φ61×72×188mm

品番：STIB2

JAN：4973307744167

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。

【 注意事項 】

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※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 670644

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021