父の日ギフトの新定番？“甘すぎない“大人のティラミス”が登場

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

『ティラミススイーツ』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/tiramisu-series/

ホテルニューオータニ（東京）のパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、芳醇な香りのコーヒーと、まろやかでコク深いマスカルポーネクリームを使用した『ティラミススイーツ』を2026年8月31日（月）までの期間限定で販売いたします。

ほろ苦いコーヒーとマスカルポーネが織りなすシュークリーム

『ティラミスシュークリーム』\891 ※テイクアウト料金

香り高いコーヒーを練り込んだクッキーシュー生地に、ほろ苦いコーヒージュレとなめらかなカスタードクリームを忍ばせました。仕上げに、軽やかな口どけのマスカルポーネクリームを贅沢に絞り、ティラミスを思わせる奥深い味わいを実現。コーヒーの芳醇な香りとマスカルポーネのコクが調和した、大人のためのシュークリームです。

マスカルポーネ葛と2種のコーヒー寒天を包んだロールケーキ

『ティラミスロール』 \1,296 ※テイクアウト料金

コーヒーの豊かな香りを閉じ込めたスポンジ生地で、マスカルポーネ葛とほろ苦いコーヒー寒天、まろやかなカフェオレ寒天を包み込んだロールケーキ。コーヒーカスタードクリームとマスカルポーネクリームを重ね、コーヒーのほろ苦さとマスカルポーネのコクが織りなす奥深い味わいに仕上げました。コーヒーの豊かな余韻とともにお愉しみいただける、こだわりの一品です。

玄米卵と九州大牟田産マスカルポーネで仕立てる濃厚プリン

『ティラミスプリン』\1,188 ※テイクアウト料金

無農薬の玄米を食べて育った鶏から生まれた「玄米卵」を使用したプリンに、九州大牟田産のマスカルポーネチーズを合わせた、なめらかなグラススイーツ。プリンの上には、エスプレッソをたっぷりと染み込ませたスポンジ、ほろ苦いコーヒーゼリー、軽やかな口どけのマスカルポーネクリームを重ね、仕上げにココアパウダーをあしらいました。玄米卵のやさしいコクとコーヒーの芳醇な香り、マスカルポーネの風味が織りなす奥深い味わいをお愉しみいただけます。

マスカルポーネとコーヒーが織りなす2層仕立てのマフィン

『ティラミスマフィン』\453 ※テイクアウト料金

マスカルポーネとバニラがやさしく香る生地と、芳醇なコーヒーを練り込んだ生地を合わせて焼き上げたマフィン。マスカルポーネのまろやかなコクとコーヒーのほろ苦さが広がる味わいに、チョコレートチップが心地よいアクセントを添えます。コーヒーの香りとチョコレートの甘みをお愉しみいただける一品です。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

『ティラミススイーツ』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/tiramisu-series/

[期間]

2026年8月31日（月）まで

※ティラミスマフィンは通年販売

※食材の入荷状況等により、期間や内容が予告なく変更となる場合がございます。

[店舗]

パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ（東京）ザ・メイン ロビィ階

[お問合せ]

Tel: 03-3221-7252（パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」直通）