【 フォトだけでも、挙式だけでも！】 AKARENGA WEDDINGが叶える新しい少人数ウエディングのかたち

株式会社ジーライオン

結婚式の価値観が多様化する中、「盛大な披露宴ではなく、自分たちらしい形で特別な一日を迎えたい」というニーズが高まっています。

AKARENGA WEDDINGでは、歴史的価値を持つ赤レンガ倉庫を舞台に、フォトウエディング・挙式のみ・挙式＆フォト・フォト＆食事会の4つの少人数向けプランを展開。

おふたりの想いやライフスタイルに合わせて選べる、新しいウエディングスタイルをご提案いたします。

少人数婚ニーズの高まり

近年、結婚式に対する価値観は大きく変化しています。盛大な披露宴よりも「家族や親しい人たちとゆっくり過ごしたい」「写真として思い出を残したい」「自分たちらしい形で感謝を伝えたい」といったニーズが高まり、少人数ウエディングやフォトウエディングを選択するカップルが増加しています。

一方で、結婚式を挙げること自体を諦めてしまう方や、「何から始めればよいかわからない」という声も少なくありません。そうした中でAKARENGA WEDDINGでは、おふたりの想いに寄り添いながら、多様な結婚式のスタイルに対応できる少人数向けプランを展開いたします。

AKARENGA WEDDINGの特徴

AKARENGA WEDDINGは、大阪・築港エリアに佇む歴史的価値の高い赤レンガ倉庫を舞台としたウエディングブランドです。

100年以上の歴史を刻む建築美と、約3,000坪の広大な敷地を活かした非日常空間は、まるで海外映画のワンシーンのような特別な時間を演出します。

また、愛犬との撮影や挙式への参加、愛車の持込みなど、おふたりらしさを大切にした自由度の高いウエディングスタイルを実現。形式にとらわれることなく、「おふたりにとって本当に大切な時間」を叶えることを大切にしています。

4つのプラン紹介

【フォトウエディング】洋装フォトプラン（143,000円/税込）

愛車の持込みや愛犬との撮影も大歓迎(ハート)ドレス&タキシード・ヘアメイク着付けなどの必須アイテムに加え、プロカメラマンによる約100カットの撮影データ付き。赤レンガ倉庫ならではのロケーションで、おふたりらしい特別な瞬間を美しく残します。［雨天延期無料対応］

【 プラン内容 】

・ウエディングドレス&タキシード（小物一式を含む）

・新婦ヘアメイク着付け ・新郎ヘアセット

・アートブーケ貸出 ・写真撮影（画像処理済データ 約100カット）

✧ 特別特典 ✧

お申込みから2ヶ月以内の撮影限定 5万円相当のフォトアルバムをプレゼント♪

【挙式のみ】JAZZ生演奏付きセレモニー（286,000円/税込）

挙式（キリスト式または人前式）・ドレス&タキシード・ヘアメイク・ブーケなど、必須アイテムを含んだ挙式プラン。天井高6mの開放的な空間に響き渡るJAZZの生演奏とともに、おふたりらしさを大切にした心温まるセレモニーを叶えます。

【 プラン内容 】

・ウエディングドレス&タキシード（小物一式を含む）

・新婦ヘアメイク着付け ・新郎ヘアセット

・アートブーケ貸出 ・JAZZ生演奏付き挙式

【挙式&フォト】愛車の持込みや愛犬参加もOK！（396,000円/税込）

◆通常より14万円OFF◆

挙式とフォト撮影がセットになった人気プラン。ドレス&タキシードやヘアメイクなどの必須アイテム込みで安心してご利用いただけます。愛犬や愛車との撮影も可能で、ご家族との絆を感じる特別な一日をカタチに残します。

【 プラン内容 】

・ウエディングドレス&タキシード（小物一式を含む）

・新婦ヘアメイク着付け ・新郎ヘアセット

・アートブーケ貸出 ・写真撮影（画像処理済データ 約100カット）

・JAZZ生演奏付き挙式

✧ 特別特典✧

お申込みから2ヶ月以内の撮影限定 5万円相当のフォトアルバムをプレゼント♪

【フォト&食事会】家族同行&家族写真もOK！（6名170,720円/税込）

赤レンガ倉庫を舞台にしたフォト撮影とお食事会がセットになったプラン。約100カットの撮影データ付きで、ご家族の撮影同行や記念撮影も可能です。撮影後はステーキハウスまたはLAVIE1923にて、大切な方々とゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

【 プラン内容 】

・ウエディングドレス&タキシード（小物一式を含む）

・新婦ヘアメイク着付け ・新郎ヘアセット

・アートブーケ貸出 ・写真撮影（画像処理済データ 約100カット）

・食事会（施設内レストランをご紹介）

✧ 特別特典✧

お申込みから2ヶ月以内の撮影限定 5万円相当のフォトアルバムをプレゼント♪

お客様に提供したい価値

AKARENGA WEDDINGが目指すのは、結婚式の規模や形式ではなく、おふたりとご家族にとって心から意味のある一日を創ることです。

フォトウエディング、挙式のみ、会食を組み合わせたスタイルなど、結婚式の選択肢が広がる今だからこそ、おふたりに合った最適な形をご提案したいと考えています。

「派手な披露宴は希望していないけれど、節目となる時間は大切にしたい」「家族へ感謝を伝える機会を持ちたい」「思い出としてしっかり残したい」。

そんな想いを持つすべてのカップルに寄り添い、人生の新たなスタートを彩る特別な時間を提供してまいります。

100年以上もの歴史を刻む赤レンガ倉庫を舞台に、これからもAKARENGA WEDDINGは、おふたりらしさを大切にした自由で上質なウエディングを提案してまいります。

人生の新たなスタートを迎えるその日が、いつまでも心に残る映画のワンシーンのような特別な時間となるよう、一組一組に寄り添いながら最高の一日をお届けいたします。

【問い合わせ先】

アカレンガウエディング

所在地 大阪府大阪市港区海岸通2－6－39

営業時間 11:00～19:00（月火定休 ※祝日除く）

電話番号 06-6573-5010

公式サイト：https://www.akarenga-wedding.jp/(https://www.akarenga-wedding.jp)

LINE ：https://lin.ee/fBoPGlQ(https://page.line.me/437bdgle?oat_content=url&openQrModal=true)

■AKARENGA WEDDING https://www.akarenga-wedding.jp/(https://www.akarenga-wedding.jp)

大阪築港に100年以上もの歴史を重ねた約3,000坪もの敷地をもつ赤レンガ倉庫をリモデルした、特別感あふれる空間を舞台にしたウエディングステージ。クラシックカー博物館のGLION MUSEUM（https://glion-museum.jp/）を併設し、外国映画のような壮大なロケーション、ヨーロッパの趣とアメリカのスタイリッシュさを兼ね備えた贅沢な空間が特徴。AKARENGA STEAK HOUSE（ https://www.akarengasteak.jp/ ）やLA VIE 1923( https://lavie-osaka.jp/ )のお料理とおもてなしでおふたりとゲストの記憶に鮮やかに残るウエディングを叶えます。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて34ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/