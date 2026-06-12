＜助成先公募＞第4回「子どもぬくもり基金」募集開始（2026/6/12～7/31）

「子どもぬくもり基金」の目的

公益財団法人日本フィランソロピック財団

身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待などの児童相談所に寄せられる相談件数は増加傾向にあります。社会的保護を受けることができたとしても、ひとりひとりの子どもたちが、受けた心身の傷を癒し社会の中で豊かに暮らしていく為には、長期的な丁寧で温かい支援が必要です。「子どもぬくもり基金」は、DV、虐待や性暴力など様々な理由により、ケアや居場所を必要としている子どもたちを支援する事業を助成します。

以下リンクから募集要項・応募用紙をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000384.html

■助成対象事業

DV、虐待や性暴力の被害など様々な理由により支援を必要とする子どもたちへケアや居場所を提供する事業

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

※助成対象となる事業例、対象範囲の詳細は、募集要項をご確認ください。

■助成内容

助成総額：800万円（予定）

１件あたりの助成金額：50万円～200万円

採択件数：4-10件程度（予定）

助成対象期間：2026年12月1日～2027年11月30日

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始：2026年6月12日（金）

公募締切：2026年7月31日（金）17:00

結果通知：2026年10月下旬（予定）

■応募方法

助成電子申請システム「Graain」から、必要書類・団体情報をご提出いただきます。

詳細は必ず募集要項をご確認ください。

ログインページはこちら(https://www.service.graain.net/general/login)

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/

お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス：info(at)np-foundation.or.jp （(at)は@に変更してください）