TVアニメ「ふらいんぐうぃっち」YouTubeで全12話を一挙無料公開、本日配信開始【原作コミックス最新第15巻は6月9日より大好評発売中！】

株式会社講談社

累計発行部数200万部突破の、石塚千尋による人気マンガ「ふらいんぐうぃっち」の最新第15巻が6月9日より大好評発売中！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「ふらいんぐうぃっち」全12話を一挙無料配信いたします。本日6月12日から8月12日までの期間限定配信となりますので、最新刊と一緒にぜひお楽しみください！

「ふらいんぐうぃっち」の主人公は一人前の魔女をめざし、高校入学を機に青森に引っ越した木幡真琴。またいとこや友達、魔女仲間と過ごす真琴の毎日は楽しいことばかり。時折起こるちょっと不思議な出来事と魔女の修行もほどほどに、繰り広げられるのんびり魔女の青森まったり生活に、心が癒されること間違いなし!! ぜひお見逃しなく!!

TVアニメ「ふらいんぐうぃっち」 全12話の動画はこちら：

https://youtu.be/eAUsbAJVgVA

再生リスト「『ふらいんぐうぃっち』全12話 イッキ見！【期間限定】2026年8月12日(水)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34AnLjomfZHXOVrIEQx9AvkE&si=zo0fgnG4K5K27sSu(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34AnLjomfZHXOVrIEQx9AvkE&si=zo0fgnG4K5K27sSu)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

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「ふらいんぐうぃっち」原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13932016480029113141

アニメ「ふらいんぐうぃっち」(全12話) 配信スケジュール

2026年6月12日(金)AM0:00～8月12日(水)23:59

(c)石塚千尋・講談社／「ふらいんぐうぃっち」製作委員会