【1955 東京ベイ】日中はホテルで涼み、夕方からの入園に備える。真夏のテーマパーク旅を無理なく楽しむ宿泊プラン「猛暑回避！タイムシフト・ステイプラン」販売

星野リゾート客室滞在イメージ

便利で快適なテーマパーク旅を追求する、1955年のアメリカがモチーフのホテル「1955 東京ベイ by 星野リゾート」は、2026年7月1日～8月31日の期間、夕方入園に備えて日中はホテルステイを満喫し、無理なく快適に真夏のテーマパーク旅を楽しむプラン「猛暑回避！タイムシフト・ステイプラン」を販売します。本プランでは、通常より1時間早い14時にアーリーチェックインが可能。暑さが厳しい日中は、ビーチをモチーフにした夏限定のスイーツプレートをおともに、オーシャンビューのホテルで涼みながら夏らしいひとときを楽しめます。さらに、テーマパークでの暑さ対策に活躍するオリジナルロゴ入りのクリアボトルと涼感タオルを特典として提供するほか、夕方からの入園に合わせて東京ディズニーリゾート(R)行きのシャトルバスを増便。日中はホテルで過ごし、夕方から万全の状態で出かける、新たな夏のテーマパーク旅を提案します。

背景

近年、夏の猛暑化に伴い、テーマパークをはじめとする屋外レジャーでの暑さ対策が旅行者の大きな課題となっています。アソビュー株式会社が実施した2025年の調査（＊1）によると、「猛暑を避けるためにお出かけの時間帯を意図的に夕方以降などにずらす」と回答した人が7割以上（71.2%）に上りました。また、夏のお出かけで重視するポイントの第1位に「涼しさ・暑さ対策（56.6%）」（＊2）が挙げられるなど、「日中の厳しい暑さを避け、安全かつ快適にレジャーを楽しみたい」というニーズが急速に高まっています。こうした背景を受け、1955 東京ベイでは最も暑さの厳しい日中の時間帯は涼しいホテルで有意義に過ごし、夕方から万全のコンディションでテーマパークへ向かう、新しい旅のスタイルを提案すべく本プランを開発しました。

＊1 アソビュー株式会社『アソビュー！、「時間をずらして暑さ対策！早朝＆ナイトタイムレジャー」特集を7月28日より開始』(https://www.asoview.co.jp/news/articles/OxxHi3cs)

＊2 株式会社タイトー『今年の夏のお出かけ・レジャーに関するアンケート』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000593.000041970.html)

特徴1 日中の過酷な暑さを回避！14時からのアーリーチェックインで賢く体力温存客室滞在イメージ

通常15時のチェックインを1時間早め、14時から客室を利用できる特典です。日差しの最も強い日中を避け、オーシャンビューの涼しい客室にいち早くチェックインして快適なホテルステイを満喫できます。夕方からのパーク入園に向けてシャワーを浴びてリフレッシュしたり、広々としたベッドで身体を休めて体力を温存したりと、万全のコンディションでテーマパークへ出発するための拠点として活用できます。

特徴2 オーシャンビューの「1955 Seaside Cafe」で楽しむサマースイーツプレートサマースイーツプレートソフトドリンクのフリーフローイメージ

本プランの宿泊者は、14時～16時限定でオープンする「1955 Seaside Cafe」にて、「サマースイーツプレート」とソフトドリンクのフリーフローを楽しめます。ブルーのカップケーキや、ビーチを表現したゼリーの上に、貝殻や魚型のお菓子を自由にデコレーションして自分だけのミニチュアビーチを作る本プレートは、思わず写真を撮りたくなる、夏らしさ満点の一品です。テーマパークへ出発する前の最も暑い時間帯に、海を眺めながら涼やかなひとときを満喫できます。

「1955 Seaside Cafe」概要

期間：2026年7月1日～8月31日

時間：14:00～16:00（15:30ラストオーダー）

場所：Cafeteria内「1955 Seaside Cafe」

備考：本プラン以外の宿泊者も2,200円（税込）で利用可能

特徴3 夏のテーマパーク旅の味方！オリジナルロゴ入りの暑さ対策グッズオリジナルロゴ入り暑さ対策グッズ

本プランの宿泊者特典として、テーマパークでの暑さ対策に活躍する、1955 東京ベイオリジナルロゴ入りのクリアボトルと涼感マフラータオルを提供します。ホテル館内の製氷機やウォーターサーバーを活用すれば、冷たいドリンクを持ってテーマパークへ出発することも可能です。軽くて持ち歩きやすいプラスチック製のボトルと、水に濡らすだけでひんやりとする涼感マフラータオルが、真夏のお出かけをサポートします。

特徴4 夕方入園をスムーズに！14時台・16時台のシャトルバスを夏季限定で増便シャトルバス

15時および17時からテーマパークに入園する宿泊者に合わせて、期間限定で東京ディズニーリゾート(R)行きのシャトルバスを増便します。屋外での無駄な待機時間を最小限に抑えることで、万全の状態でテーマパークを楽しめます。

「猛暑回避！タイムシフト・ステイプラン」概要

期間 ：2026年7月1日～8月31日

料金 ：1名 11,500円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事なし）

含まれるもの：1時間のアーリーチェックイン、オリジナルロゴ入り暑さ対策グッズ、「1955 Seaside Cafe」利用券（サマースイーツプレート、ソフトドリンクフリーフロー）

定員 ：1日20組限定

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/1955tokyobay/）にて2日前まで受付

備考 ：暑さ対策グッズおよび「1955 Seaside Cafe」利用券は有料宿泊人数分の提供です。

本プランが適用となる客室タイプは日によって異なります。

状況により実施内容が変更になる場合があります。

【参考情報】「California Summer Vacation 1955」開催50sカリフォルニアをテーマに装飾されたロビー

2026年6月18日～9月14日の期間、50sカリフォルニアのサーフカルチャーをテーマにした、自由で陽気な夏のひと時を楽しめるイベント「California Summer Vacation 1955」を今年も開催します。ロビーは1950年代のカリフォルニアのビーチをテーマに装飾され、「Cafeteria」では、夜のクールダウンにぴったりなアメリカのかき氷「クールサマースノーコーン」を提供。「2nd Room」の一角もビーチに変身し、ホテル内でバケーション気分を満喫できます。

期間：2026年6月18日～9月14日

場所：ロビー、2nd Room、Cafeteria

予約：不要

対象：宿泊者

備考：詳細は各プログラム参照。状況により実施内容が変更になる場合があります。

1955 東京ベイ by 星野リゾート

「OLDIES GOODIES」をコンセプトに、世界初のディズニーランドが誕生した1955年頃のアメリカの世界観を楽しめるホテル。滞在中いつでも自由に使えるパブリックスペースや、夜間や早朝でも出来立ての食事を楽しめるオーシャンビューのレストランなど、テーマパーク旅を便利で快適にするホテルサービスを追求します。

ロビー

所在地 ：〒279-0013 千葉県浦安市日の出7丁目2-3

電話 ：050-3134-8097（1955 東京ベイ by 星野リゾート予約センター）

客室数 ：638室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

料金 ：1泊 11,500円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事なし）

アクセス：JR京葉線「新浦安駅」からバスで約10分（無料シャトルバスあり、予約不要）

東京ディズニーリゾート(R)から無料シャトルバスで約30分（予約不要）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/1955tokyobay/

公式SNS：@hoshinoresorts_1955tokyobay #1955東京ベイ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QRIN0l6O2G8 ]