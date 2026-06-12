【東京九州フェリー】7月20日（月・祝）に新門司港にて「海の日船内見学会」を行います！

株式会社ＳＨＫライン海の日 船内見学会

日頃の感謝と、引き続きのご愛顧の願いを込めて船内見学会を行います。

楽しいイベントも盛りだくさんの予定です！

この機会にぜひ新門司～横須賀を結ぶ大型フェリーをじっくりご見学ください。

※事前申込制（申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます）

イベント詳細・申込については東京九州フェリー・公式サイト(https://tqf.co.jp/recommended/sinnmoji_kengakukai260720/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/30400146_00004.htmlhttps://tqf.co.jp/recommended/sinnmoji_kengakukai260720/)をご覧ください。

- 東京九州フェリーとは？

2021年7月就航の横須賀～新門司を高速フェリーで結ぶＳＨＫライングループの航路です。

関東、そして九州へ快適な船旅を皆様にお届けしております。公式サイト：東京九州フェリーHP(https://tqf.co.jp/)

それいゆデラックスルームフォワードサロンスクリーンルーム

【ＳＨＫライングループ】

ＳＨＫライングループは、中核をなす関光ロジNEXT、新日本海フェリー（Ｓ）、阪九フェリー（Ｈ）、関釜フェリー（Ｋ）、東京九州フェリーのフェリー会社等で構成されており、海運・ホテル・観光事業や陸運・倉庫事業等の事業を展開しています。トータルな付加価値の創出を目指しており、クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成しています。