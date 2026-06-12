『恋せよまやかし天使ども』より、ロールオンフレグランスが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

講談社「デザート」で連載中の、卯月ココによるだましあいラブコメディ漫画。お互いのギャップに惹かれ合う物語が魅力で、2026年6月時点で累計部数が225万部を突破。

そんな注目の本作より新商品が登場です。

ロールオンフレグランスとはコロコロと転がして肌に直接塗るフレグランス。外出先でも気軽に使えるコンパクトさが魅力です。

「桂おとぎ」は学園のマドンナをイメージした上品な甘さのバニラを加えた香調。女性らしく華やかで優雅な香りが楽しめます。

「一 刻」はその端正な容姿を表現した華やかさと落ち着きのある調香。思わず恋に落ちてしまうような穏やかな余韻も楽しめます。

こちらの商品の受注期間は2026年6月12日～7月5日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r101086_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ロールオンフレグランス 桂 おとぎ

ロールオンフレグランス 一 刻

【価格】

各1,980円（税込）

【受注期間】

2026年6月12日～2026年7月5日

【発売日】

2026年10月9日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)卯月ココ／講談社

■卯月ココ先生X公式アカウント：https://x.com/uzcoco_66

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。